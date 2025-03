Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a7833394-d116-4be2-ab15-10db0720dab7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kört „leleplező” szórólapokat önkormányzati busszal szállított magyarcsanádi közmunkások kezdték el terjeszetni Kiszomboron a nemzeti ünnep estéjén.","shortLead":"A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kört „leleplező” szórólapokat önkormányzati busszal szállított magyarcsanádi...","id":"20250324_magyarcsanad-kiszombor-szorolap-kozmunkas-civil-szervezet-lejarato-kampany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7833394-d116-4be2-ab15-10db0720dab7.jpg","index":0,"item":"a84baf2e-2245-444d-bd80-99d332273ecc","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_magyarcsanad-kiszombor-szorolap-kozmunkas-civil-szervezet-lejarato-kampany","timestamp":"2025. március. 24. 06:12","title":"A szomszéd falu hagyományőrző civiljei elleni lejárató kampánnyal ünnepelte március 15-ét Magyarcsanád fideszes polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd6373b-3a0f-40fd-8a55-074a1defe027","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több mint hétmillió forintnyi adózatlan cigaretta volt nála, amikor a pénzügyőrök felfigyeltek rá, megpróbált meglépni, de nem járt sikerrel.","shortLead":"Több mint hétmillió forintnyi adózatlan cigaretta volt nála, amikor a pénzügyőrök felfigyeltek rá, megpróbált meglépni...","id":"20250324_cigaretta-nav-csempesz-eperjeske","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bd6373b-3a0f-40fd-8a55-074a1defe027.jpg","index":0,"item":"c3c6e4d4-5fb0-4f88-8b14-8f382d4dd774","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_cigaretta-nav-csempesz-eperjeske","timestamp":"2025. március. 24. 08:44","title":"3000 doboz zárjegy nélküli cigarettával próbált meg meglépni a NAV-osok elől az eperjeskei sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96a27bc9-9990-4077-b653-c168f852837d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Ibériai-félszigeten három hete váltják egymást a nagy kiterjedésű viharok.","shortLead":"Az Ibériai-félszigeten három hete váltják egymást a nagy kiterjedésű viharok.","id":"20250323_Egy-okori-hidat-is-elsodort-az-arado-Tajo-Spanyolorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96a27bc9-9990-4077-b653-c168f852837d.jpg","index":0,"item":"886ce3f2-24e5-4ef4-9fe8-7ab24bb83563","keywords":null,"link":"/vilag/20250323_Egy-okori-hidat-is-elsodort-az-arado-Tajo-Spanyolorszagban","timestamp":"2025. március. 23. 21:45","title":"Egy ókori hidat is elsodort az áradó Tajo Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1feaac58-1e7c-43e6-b81e-52a3d36a621c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nyolc férfitól több millió forintot csalt ki.","shortLead":"Nyolc férfitól több millió forintot csalt ki.","id":"20250324_intim-fotok-zsarolas-csalo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1feaac58-1e7c-43e6-b81e-52a3d36a621c.jpg","index":0,"item":"ada80cb6-d5b9-4be3-8ced-113a5f7c3b25","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_intim-fotok-zsarolas-csalo","timestamp":"2025. március. 24. 11:49","title":"Intim képeket csalt ki, majd azokkal zsarolt férfiakat egy nyírségi csaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee71ac5b-8330-4fef-ab23-245c49492ba5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Money Motion zsűrijében Balogh Petya is részt vesz.","shortLead":"A Money Motion zsűrijében Balogh Petya is részt vesz.","id":"20250324_Magyar-startup-is-verseng-a-zagrabi-megmerettetesen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee71ac5b-8330-4fef-ab23-245c49492ba5.jpg","index":0,"item":"0daf2326-e0dd-4944-9bd2-73ea9f65f5dc","keywords":null,"link":"/kkv/20250324_Magyar-startup-is-verseng-a-zagrabi-megmerettetesen","timestamp":"2025. március. 24. 07:16","title":"Magyar startup is verseng a zágrábi megmérettetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec8c219-cea8-482b-9244-784af60624d1","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nem fenyegeti a dinoszauruszok sorsa a Föld lakóit, de az utóbbi hetek izgalmas űrhírei nyomán megállapítható: jól teszik a csillagászok, hogy minél többet igyekeznek azonosítani a Földet esetleg veszélyeztető kozmikus szikladarabok közül.","shortLead":"Nem fenyegeti a dinoszauruszok sorsa a Föld lakóit, de az utóbbi hetek izgalmas űrhírei nyomán megállapítható: jól...","id":"20250322_hvg-2024-yr4-aszteroida-vilagvege-csillagaszat-megelozes-kitelepites-elterites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ec8c219-cea8-482b-9244-784af60624d1.jpg","index":0,"item":"c27e8861-ec9c-4218-8dbb-2fb77e6689ec","keywords":null,"link":"/360/20250322_hvg-2024-yr4-aszteroida-vilagvege-csillagaszat-megelozes-kitelepites-elterites","timestamp":"2025. március. 22. 15:00","title":"Mik ezek a zavaros vészjelzések a Föld közelébe merészkedő aszteroidákról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd78d8c-ec7e-4862-9397-92b1995d0e4e","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Úgy tudjuk, több egészségügyi és orvos influenszert is megkereshetett a kormány az elmúlt időszakban, hogy miniszterelnöki megbízottat találjon „a betegtájékoztatás és a betegelégedettség fejlesztéséért”. A megbízást végül sokak meglepetésére a szakmában elismert, a politikától magát tudatosan távol tartó gyermeksebész, Kőnig Róbert vállalta el. A feladat azonban nem várt kihívásokat tartogathat a számára saját szakmájában, és a politikai életben is.","shortLead":"Úgy tudjuk, több egészségügyi és orvos influenszert is megkereshetett a kormány az elmúlt időszakban...","id":"20250324_egeszsegugy-Orban-miniszterelnoki_biztos_Konig-Robert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dd78d8c-ec7e-4862-9397-92b1995d0e4e.jpg","index":0,"item":"66310eac-39ad-47f6-b697-3e4e3ccb5ce2","keywords":null,"link":"/360/20250324_egeszsegugy-Orban-miniszterelnoki_biztos_Konig-Robert","timestamp":"2025. március. 24. 06:30","title":"Sokáig keresgélt a kormány, amíg megtalálta Kőnig doktort, hogy bemutathassa, milyen jól működik az egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cce341c-5b43-4520-b7cf-bbb3d20d84a8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A 10 éve kötött megállapodás szerintük maximum tárgyalási alapnak jó.","shortLead":"A 10 éve kötött megállapodás szerintük maximum tárgyalási alapnak jó.","id":"20250323_iran-atomalku-trump-szankciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cce341c-5b43-4520-b7cf-bbb3d20d84a8.jpg","index":0,"item":"20ea2732-71b9-47ee-94e6-3f0e25d14e34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250323_iran-atomalku-trump-szankciok","timestamp":"2025. március. 23. 11:15","title":"Irán szerint nem lehet újraéleszteni a jelenlegi formájában a 2015-ös atomalkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]