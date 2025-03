Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a308dbda-4e2a-46a5-9d0c-363446edea58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mintegy negyven új nevet jelentett be a Sziget Fesztivál.","shortLead":"Mintegy negyven új nevet jelentett be a Sziget Fesztivál.","id":"20250325_FKA-Twigs-The-Last-Dinner-Party-Kiwanuka-Portugal-The-Man-ujabb-nevek-a-Szigetrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a308dbda-4e2a-46a5-9d0c-363446edea58.jpg","index":0,"item":"3e23cd68-1242-4c33-b9ce-854be864e71d","keywords":null,"link":"/elet/20250325_FKA-Twigs-The-Last-Dinner-Party-Kiwanuka-Portugal-The-Man-ujabb-nevek-a-Szigetrol","timestamp":"2025. március. 25. 10:32","title":"FKA Twigs, The Last Dinner Party, Kiwanuka, Portugal. The Man – újabb nevek a Szigetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2117d45-5957-48c4-b467-261c03b69f00","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Egyelőre letett arról a Belügyminisztérium, hogy osztályozza a diákok kompetenciamérés-eredményeit, de nem tudni, mennyire végleges ez a meghátrálása. A legutóbbi mérésen mindenesetre sok diák kapott volna rossz jegyet: a legtöbb területen erős visszaesés volt tapasztalható.","shortLead":"Egyelőre letett arról a Belügyminisztérium, hogy osztályozza a diákok kompetenciamérés-eredményeit, de nem tudni...","id":"20250324_kompetencias-meres-2025-oktatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2117d45-5957-48c4-b467-261c03b69f00.jpg","index":0,"item":"a0d8c3c1-d6af-4346-b126-fed4436a332e","keywords":null,"link":"/360/20250324_kompetencias-meres-2025-oktatas","timestamp":"2025. március. 24. 19:30","title":"Öt éve egy nyolcadikos jobban olvasott, mint tavaly egy tizedikes: súlyosan romló adatok a kompetenciaméréseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9987ce60-d28b-4d69-a0bd-a0044555409c","c_author":"MOHU","category":"brandcontent","description":"2025 januárjáig már több mint 1 milliárd palack érkezett vissza a REpontokra. Ez akkora mennyiség, hogy ha ezeket az italcsomagolásokat egymás mellé tennénk, 5-ször is körbeérnék a földet az Egyenlítő mentén, de akár 20 ezer focipályát is be lehetne velük borítani. Ez a hatalmas mennyiség jól mutatja a hazai lakosság növekvő fogékonyságát és nyitottságát a környezetünk megóvása céljából bevezetett új megoldásokra egy fenntarthatóbb jövő érdekében. ","shortLead":"2025 januárjáig már több mint 1 milliárd palack érkezett vissza a REpontokra. Ez akkora mennyiség, hogy ha ezeket...","id":"20250318_Mindennapjaink-reszeve-valt-a-visszavaltas-mohu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9987ce60-d28b-4d69-a0bd-a0044555409c.jpg","index":0,"item":"3fc84c1e-a726-4a29-9f79-2c1ce5434744","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250318_Mindennapjaink-reszeve-valt-a-visszavaltas-mohu","timestamp":"2025. március. 24. 11:30","title":"Mindennapjaink részévé vált a visszaváltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1feaac58-1e7c-43e6-b81e-52a3d36a621c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nyolc férfitól több millió forintot csalt ki.","shortLead":"Nyolc férfitól több millió forintot csalt ki.","id":"20250324_intim-fotok-zsarolas-csalo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1feaac58-1e7c-43e6-b81e-52a3d36a621c.jpg","index":0,"item":"ada80cb6-d5b9-4be3-8ced-113a5f7c3b25","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_intim-fotok-zsarolas-csalo","timestamp":"2025. március. 24. 11:49","title":"Intim képeket csalt ki, majd azokkal zsarolt férfiakat egy nyírségi csaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d794ef8b-8f47-4667-bc68-96c5445702fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lucy Thomson alig egy évvel a koronázása után csinált botrányt még 2023 nyarán, az ügyében most született ítélet.","shortLead":"Lucy Thomson alig egy évvel a koronázása után csinált botrányt még 2023 nyarán, az ügyében most született ítélet.","id":"20250324_miss-skocia-cim-elvesztes-harapas-biztonsagi-orok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d794ef8b-8f47-4667-bc68-96c5445702fc.jpg","index":0,"item":"687e086a-9d25-4c71-91c2-6fefc32100fb","keywords":null,"link":"/elet/20250324_miss-skocia-cim-elvesztes-harapas-biztonsagi-orok","timestamp":"2025. március. 24. 19:50","title":"Miss Skóciától elvették a címét, miután részegen megharapott két biztonsági őrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4324342-bd71-4df8-853b-01ca35b43616","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A pornótartalmak gyártói is felfigyeltek a Spotify videós programjára, melyben pénzt is lehet keresni – a cég azonban lecsapott rájuk, bár a jelek szerint nem lesz egyszerű a probléma teljes felszámolása.","shortLead":"A pornótartalmak gyártói is felfigyeltek a Spotify videós programjára, melyben pénzt is lehet keresni – a cég azonban...","id":"20250324_spotify-porno-fiokok-tartalmak-partnerprogram","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4324342-bd71-4df8-853b-01ca35b43616.jpg","index":0,"item":"6415a6c6-0078-45e9-a0c5-f1b7de2d51ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_spotify-porno-fiokok-tartalmak-partnerprogram","timestamp":"2025. március. 24. 10:03","title":"Ellepte a pornó a Spotifyt – némelyik a toplistákra is felkerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8300940c-68dd-4ba6-8893-00db2cb91318","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig csak azt lehetett tudni, hogy nyomozás indult, azt nem, hogy milyen gyanúval.","shortLead":"Eddig csak azt lehetett tudni, hogy nyomozás indult, azt nem, hogy milyen gyanúval.","id":"20250325_mnb-alapitvanyok-hutlen-kezeles-nyomozas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8300940c-68dd-4ba6-8893-00db2cb91318.jpg","index":0,"item":"5c7c11fe-c767-4434-8387-8aa64fda0be1","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_mnb-alapitvanyok-hutlen-kezeles-nyomozas-ebx","timestamp":"2025. március. 25. 13:12","title":"Hűtlen kezelés miatt nyomoznak a Matolcsy-féle MNB-alapítványok ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c76dcf3-5d8b-48d9-9df1-3e8f65f36b93","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem lesz kis feladat. ","shortLead":"Nem lesz kis feladat. ","id":"20250324_Hamilton-sajat-Ferrarit-tervezne","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c76dcf3-5d8b-48d9-9df1-3e8f65f36b93.jpg","index":0,"item":"133613f7-01f0-4d38-9dd1-8d868cd42f39","keywords":null,"link":"/cegauto/20250324_Hamilton-sajat-Ferrarit-tervezne","timestamp":"2025. március. 24. 20:20","title":"Hamilton saját Ferrarit tervezne, az F40 nyomán F44 néven","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]