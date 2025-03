Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ae6253c5-102f-4702-a909-833bc1275abf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már több mint kétszázezren látták a Munkácsy-kiállítást, amely a nagy érdeklődésre való tekintettel a tervezetthez képest három héttel később, április 21-én, húsvéthétfőn zár majd. Az intézmény hétvégenként a szokásosnál korábban, már 9 órakor megnyitja kapuit, és április 7. kivételével hétfőnként is nyitva áll a közönség előtt.","shortLead":"Már több mint kétszázezren látták a Munkácsy-kiállítást, amely a nagy érdeklődésre való tekintettel a tervezetthez...","id":"20250325_munkacsy-kiallitas-szepmuveszeti-hosszabbitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae6253c5-102f-4702-a909-833bc1275abf.jpg","index":0,"item":"4e4b4b6d-959e-4c46-b99e-875741e18117","keywords":null,"link":"/kultura/20250325_munkacsy-kiallitas-szepmuveszeti-hosszabbitas","timestamp":"2025. március. 25. 10:49","title":"Húsvétig meghosszabbították a Munkácsy-kiállítást a Szépművészetiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8cca97-5dad-498f-8514-4ccbedf58517","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hatóság félrevezetése miatt keresi a bíróság Szabó Bálintot, akit kedd éjjel a Dunából kellett kimenteniük a vízi rendőröknek.","shortLead":"Hatóság félrevezetése miatt keresi a bíróság Szabó Bálintot, akit kedd éjjel a Dunából kellett kimenteniük a vízi...","id":"20250326_elfogatoparancs-birosag-korozes-szabo-balint-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc8cca97-5dad-498f-8514-4ccbedf58517.jpg","index":0,"item":"16fab04b-6910-40f4-a8ae-942b7eb4511d","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_elfogatoparancs-birosag-korozes-szabo-balint-ebx","timestamp":"2025. március. 26. 15:08","title":"Elfogatóparancsot adott ki a bíróság Szabó Bálint ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe74edca-f1a7-4abd-b56a-7771e557c4b9","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ha valakit felhív egy ember, aki azt állítja, hogy ő az OTP biztonsági igazgatója, gyanakodjon.","shortLead":"Ha valakit felhív egy ember, aki azt állítja, hogy ő az OTP biztonsági igazgatója, gyanakodjon.","id":"20250326_OTP-biztonsagi-igazgato-adathalasz-csalok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe74edca-f1a7-4abd-b56a-7771e557c4b9.jpg","index":0,"item":"e534aa64-6b78-4cad-be44-33d4bdfa91d7","keywords":null,"link":"/kkv/20250326_OTP-biztonsagi-igazgato-adathalasz-csalok","timestamp":"2025. március. 26. 14:58","title":"Az OTP biztonsági igazgatójának adják ki magukat adathalász csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58dc602d-6390-48d6-aca5-db89c21927f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező saját bevallása szerint kicsit sci-fi-irányba viszi el a bibliai történetet.","shortLead":"A rendező saját bevallása szerint kicsit sci-fi-irányba viszi el a bibliai történetet.","id":"20250326_Olyan-lesz-mint-egy-LSD-trip-Mel-Gibson-folytatast-keszit-A-passiohoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58dc602d-6390-48d6-aca5-db89c21927f7.jpg","index":0,"item":"541f6a48-2097-4083-85d6-b7bc6e7bc8e7","keywords":null,"link":"/kultura/20250326_Olyan-lesz-mint-egy-LSD-trip-Mel-Gibson-folytatast-keszit-A-passiohoz","timestamp":"2025. március. 26. 14:12","title":"„Olyan lesz, mint egy LSD-trip” – Mel Gibson folytatást készít A passióhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97741126-a3a7-4208-9a60-aa17fcd82aa0","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Hogyan írj ütős önéletrajzot? Mit is jelent a versenyképes fizetés? Miként tudod mentálisan fejleszteni magad, hogy jobb álláshoz juss és leküzdd a nehézségeket? Egyebek mellett ezek a témák is terítékre kerülnek az április 9-én induló HVG Állásbörzén a budai Dr. Koltai Jenő Sportközpontban. A szervezők értékes ajándékokkal és sok hasznos előadásal is készülnek. Egy kis előzetes, hogy mit kapnak azok, akik eljönnek az ország legnagyobb karrierfórumára. ","shortLead":"Hogyan írj ütős önéletrajzot? Mit is jelent a versenyképes fizetés? Miként tudod mentálisan fejleszteni magad...","id":"20250325_HVG-Allasborze-2025-eloadok-eloadasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97741126-a3a7-4208-9a60-aa17fcd82aa0.jpg","index":0,"item":"6297925f-d693-46e2-a33d-731db16b38b7","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_HVG-Allasborze-2025-eloadok-eloadasok","timestamp":"2025. március. 25. 09:37","title":"Ezek az értékes nyeremények és inspiráló előadások várnak a HVG Állásbörzén ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab89ed3-bfad-4b12-ab81-ab0929490e22","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Akár a sátor falára is lehet vetíteni a Unihertz mobiljával, ami elképesztően nagy akkumulátorral rendelkezik.","shortLead":"Akár a sátor falára is lehet vetíteni a Unihertz mobiljával, ami elképesztően nagy akkumulátorral rendelkezik.","id":"20250325_unihertz-tank-3-pro-strapamobil-projektor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ab89ed3-bfad-4b12-ab81-ab0929490e22.jpg","index":0,"item":"570220ad-e660-432d-8769-c44050333f26","keywords":null,"link":"/tudomany/20250325_unihertz-tank-3-pro-strapamobil-projektor","timestamp":"2025. március. 25. 08:03","title":"Androidos mobil világvége esetére: ez a telefon napokig bírja egy töltéssel, és még egy projektor is van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c24d8ad-081e-4172-a72c-c36bdab343bd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Azzal védte a botrányban érintett vezetőket, hogy a szövetségi kormány által használt rendszerek kőkorszakiak.","shortLead":"Azzal védte a botrányban érintett vezetőket, hogy a szövetségi kormány által használt rendszerek kőkorszakiak.","id":"20250325_elon-musk-signal-botrany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c24d8ad-081e-4172-a72c-c36bdab343bd.jpg","index":0,"item":"1d072b82-e78b-46d4-8307-3efa6ffbbc1f","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_elon-musk-signal-botrany","timestamp":"2025. március. 25. 17:07","title":"Elon Musk is mentegette a Trump-kormányt a Signal-botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"799c96a3-cb6d-4bc1-afeb-76b416f51140","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Törökországban az elmúlt napokban több újságírót is őrizetbe vettek annak ellenére, hogy csak a munkájukat végezték az isztambuli polgármester bebörtönzése miatt tartott tüntetéseken.","shortLead":"Törökországban az elmúlt napokban több újságírót is őrizetbe vettek annak ellenére, hogy csak a munkájukat végezték...","id":"20250325_Torokorszag-Erdogan-Iszambul-AFP-letartoztatas-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/799c96a3-cb6d-4bc1-afeb-76b416f51140.jpg","index":0,"item":"23f5439f-5426-4171-a35d-6d67704cbf87","keywords":null,"link":"/vilag/20250325_Torokorszag-Erdogan-Iszambul-AFP-letartoztatas-birosag","timestamp":"2025. március. 25. 18:55","title":"Letartóztatták az AFP újságíróját, akit a török tiltakozások miatt vettek őrizetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]