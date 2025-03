Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nem kellene többé spekulálni a havi fixekkel.","shortLead":"Nem kellene többé spekulálni a havi fixekkel.","id":"20250316_hatoslotto-nyeroszamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"badc4d9c-47e7-4b1a-94ec-9a7b65d1de33","keywords":null,"link":"/kkv/20250316_hatoslotto-nyeroszamok","timestamp":"2025. március. 16. 16:57","title":"Ezt a hat számot kellett volna eltalálni ahhoz, hogy vehessen egy bármit akárhol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ef7db27-41a0-4ae2-85b1-fb6a68363ff4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több sérült állapota is súlyos, így még nőhet a halálos áldozatok száma.","shortLead":"Több sérült állapota is súlyos, így még nőhet a halálos áldozatok száma.","id":"20250316_Egyhetes-gyaszt-hirdettek-Eszak-Macedoniaban-a-diszkotuz-aldozatainak-emlekere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ef7db27-41a0-4ae2-85b1-fb6a68363ff4.jpg","index":0,"item":"cb48d673-9e40-474f-a8e0-b61101ca8514","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_Egyhetes-gyaszt-hirdettek-Eszak-Macedoniaban-a-diszkotuz-aldozatainak-emlekere","timestamp":"2025. március. 16. 17:35","title":"Egyhetes gyászt hirdettek Észak-Macedóniában a diszkótűz több mint ötven áldozatának emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96bd6990-2a63-48ed-bab4-55cd856ba8cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék megváltoztatta az elsőfokú végzést.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék megváltoztatta az elsőfokú végzést.","id":"20250317_Nem-kerul-felteteles-szabadsagra-a-lugos-orvos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96bd6990-2a63-48ed-bab4-55cd856ba8cc.jpg","index":0,"item":"c0c2c39f-7802-4a32-bc04-70480e5287e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Nem-kerul-felteteles-szabadsagra-a-lugos-orvos","timestamp":"2025. március. 17. 14:54","title":"Nem kerül feltételes szabadságra a „lúgos orvos”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89810cd7-a06b-4774-9b2a-0cc932cfbf99","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A város polgármestere úgy döntött, a támogatási programból kihagyják Elon Musk cégét, de ez inkább szimbolikus lépésnek tekintendő.","shortLead":"A város polgármestere úgy döntött, a támogatási programból kihagyják Elon Musk cégét, de ez inkább szimbolikus lépésnek...","id":"20250318_Toronto-e-auto-tamogatas-tesla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89810cd7-a06b-4774-9b2a-0cc932cfbf99.jpg","index":0,"item":"1cbac34f-8e45-4292-98df-5d46e90cb045","keywords":null,"link":"/kkv/20250318_Toronto-e-auto-tamogatas-tesla","timestamp":"2025. március. 18. 08:38","title":"Toronto önti a pénzt az elektromos autók támogatásába, a Tesla azonban egy centet sem kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd8c974-8fee-4507-9a09-0bade194afea","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Van, aki szerint a költségvetésből finanszírozott delírium kormányzati cél, mert az ideális szavazó az elhülyült, csak a pohár aljáig látó szavazó. Van, aki szerint a kocsmaprogram csak fricska az ellenzék felé. Most érünk el szó szerint a nemzeti kocsmaszintre. ","shortLead":"Van, aki szerint a költségvetésből finanszírozott delírium kormányzati cél, mert az ideális szavazó az elhülyült, csak...","id":"20250316_Karafiath-Orsolya-velemeny-halal-mint-kormanyzati-ajanlat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dd8c974-8fee-4507-9a09-0bade194afea.jpg","index":0,"item":"435b63c0-23c7-4d9b-aaeb-0bcc5e2b7ca6","keywords":null,"link":"/360/20250316_Karafiath-Orsolya-velemeny-halal-mint-kormanyzati-ajanlat","timestamp":"2025. március. 16. 16:00","title":"Karafiáth Orsolya: A halál mint kormányzati ajánlat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdbe6638-48bc-4fe0-bdd8-a02f48a4f875","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a kiváló egészségi állapotnak örvendő Alfa Romeo Giulietta egészen a 80-as évek elejére tekeri vissza az idő kerekét.","shortLead":"Ez a kiváló egészségi állapotnak örvendő Alfa Romeo Giulietta egészen a 80-as évek elejére tekeri vissza az idő kerekét.","id":"20250318_hihetetlen-de-48-ezer-kilometerrel-var-uj-gazdara-ez-a-44-eves-alfa-romeo-giulietta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fdbe6638-48bc-4fe0-bdd8-a02f48a4f875.jpg","index":0,"item":"2bd961fc-58ab-4043-91c7-fc1205961cfe","keywords":null,"link":"/cegauto/20250318_hihetetlen-de-48-ezer-kilometerrel-var-uj-gazdara-ez-a-44-eves-alfa-romeo-giulietta","timestamp":"2025. március. 18. 07:59","title":"Hihetetlen, de alig 5 ezer kilométerrel vár új gazdára ez a 44 éves Alfa Romeo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69d7460e-aa99-44ee-8e5c-2f1b37e3124a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi bizottság tagjainak kevesebb mint egy órájuk volt, hogy átolvassák.","shortLead":"Az igazságügyi bizottság tagjainak kevesebb mint egy órájuk volt, hogy átolvassák.","id":"20250317_Ejfelkor-benyujtottak-tizkor-mar-targyalta-is-a-bizottsag-a-Pride-ot-betilto-torvenyjavaslatot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69d7460e-aa99-44ee-8e5c-2f1b37e3124a.jpg","index":0,"item":"a2f9c5be-4adf-49a9-b0c2-dbb006112c7d","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Ejfelkor-benyujtottak-tizkor-mar-targyalta-is-a-bizottsag-a-Pride-ot-betilto-torvenyjavaslatot","timestamp":"2025. március. 17. 10:45","title":"Hétfő reggel benyújtották, tízkor már tárgyalta is a parlamenti bizottság a Pride-ot betiltó törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccdc2256-48f0-4862-923f-04d4741d21bf","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Nem lehet petícióktól függővé tenni, ki kerüljön börtönbe és ki maradjon ott. És, ahogy Renner Erika ügye figyelmeztet, nem lehet az áldozatokat valódi védelem nélkül hagyni. Vélemény.","shortLead":"Nem lehet petícióktól függővé tenni, ki kerüljön börtönbe és ki maradjon ott. És, ahogy Renner Erika ügye figyelmeztet...","id":"20250317_revesz-sandor-renner-erika-bene-krisztian-alairasgyujtes-biroi-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccdc2256-48f0-4862-923f-04d4741d21bf.jpg","index":0,"item":"da8f2c09-75a9-4550-81ba-2f9b122cc33c","keywords":null,"link":"/360/20250317_revesz-sandor-renner-erika-bene-krisztian-alairasgyujtes-biroi-itelet","timestamp":"2025. március. 17. 19:42","title":"Révész Sándor: A petíciózástól a valódi védelemig – a Renner Erikával történtek tanulságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]