Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6c027b32-7b43-444f-ad27-c64130ca7744","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán ","category":"360","description":"Elhunyt Wachsler Tamás volt fideszes politikus, aki 1994-ben, a párt várakozásoknál jóval rosszabb választási szereplése után tartott kongresszusán elindult a pártelnöki tisztségért Orbán Viktor ellenében (hasonló azóta nem fordult elő), és alulmaradt. 2006-ban vonult vissza a politikától, építészmérnöki végzettséggel 2017-től a Kossuth Lajos tér, majd az Országház tágabb környezetének megújítását irányította. Alábbi cikkünk először 1994. október 8-án jelent meg a HVG-ben, most változtatás nélkül közöljük újra.","shortLead":"Elhunyt Wachsler Tamás volt fideszes politikus, aki 1994-ben, a párt várakozásoknál jóval rosszabb választási...","id":"20250326_wachsler-tamas-hvg-portre-1994-fidesz-elnokvalasztas-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c027b32-7b43-444f-ad27-c64130ca7744.jpg","index":0,"item":"b6c92611-87c8-4f25-b6d2-0bdc3c1ceebd","keywords":null,"link":"/360/20250326_wachsler-tamas-hvg-portre-1994-fidesz-elnokvalasztas-orban-viktor","timestamp":"2025. március. 26. 14:58","title":"Az egyetlen fideszes, aki ki mert állni Orbán Viktor ellen – HVG-portréinterjú Wachsler Tamással 1994-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04cabae-6779-4bc0-aab5-839203d016fb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az OpenAI bejelentése szerint minden felhasználó megkapja a ChatGPT új funkcióját, amivel parancs, beszélgetés és egy másik kép alapján is lehet képet generáltatni a mesterséges intelligenciával.","shortLead":"Az OpenAI bejelentése szerint minden felhasználó megkapja a ChatGPT új funkcióját, amivel parancs, beszélgetés és...","id":"20250326_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-dall-e-kepgenerator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a04cabae-6779-4bc0-aab5-839203d016fb.jpg","index":0,"item":"36a3c806-a789-467b-8136-6ef6612d2f29","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-dall-e-kepgenerator","timestamp":"2025. március. 26. 09:03","title":"Ön is megkapja a ChatGPT látványos funkcióját, már képeket is lehet készíttetni vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dde694f-65d0-4721-b0ba-48fe561b6218","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Régóta használhatatlan volt a Waze-be épített hangasszisztens, a fejlesztők pedig úgy látták, jobb inkább kivenni. A jövőben egy másik állhat a helyére. ","shortLead":"Régóta használhatatlan volt a Waze-be épített hangasszisztens, a fejlesztők pedig úgy látták, jobb inkább kivenni...","id":"20250327_waze-google-asszisztens-megszunes-kivezetes-hibak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dde694f-65d0-4721-b0ba-48fe561b6218.jpg","index":0,"item":"9a5b278f-f822-43eb-8d5a-249485f43756","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_waze-google-asszisztens-megszunes-kivezetes-hibak","timestamp":"2025. március. 27. 09:03","title":"Megszűnik a Waze egyik funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310270ad-8c07-430d-afd0-005a7166bd87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megbízatása 2029 végéig szól. ","shortLead":"A megbízatása 2029 végéig szól. ","id":"20250326_bodis-kriszta-kuratoriumi-tag-fovarosi-kozgyules-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/310270ad-8c07-430d-afd0-005a7166bd87.jpg","index":0,"item":"149a201b-15be-4451-890e-1449f63a55fd","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_bodis-kriszta-kuratoriumi-tag-fovarosi-kozgyules-tisza-part","timestamp":"2025. március. 26. 22:02","title":"Hiába tiltakozott a Fidesz, Bódis Kriszta fővárosi alapítvány kuratóriumi tagja lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a4e859-b76e-4440-b564-8c5c7398ebc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindkét kezét elvesztette a kormánytisztviselő, akinek éles gránát robbant a tenyerében egy gyakorlaton. Mindössze 29 éves.","shortLead":"Mindkét kezét elvesztette a kormánytisztviselő, akinek éles gránát robbant a tenyerében egy gyakorlaton. Mindössze 29...","id":"20250325_Honvedseg-Miniszterelnokseg-baleset-granat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65a4e859-b76e-4440-b564-8c5c7398ebc5.jpg","index":0,"item":"5514a7ab-4810-4b9f-8db6-a9e607648531","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_Honvedseg-Miniszterelnokseg-baleset-granat-ebx","timestamp":"2025. március. 25. 19:56","title":"A Miniszterelnökségen dolgozik az újdörögdi baleset áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcaf8da9-d159-4ae7-8d52-81b1eaedc538","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A bizonytalan helyzetre hivatkozva felfüggeszthetik a Wenckheim-kastély átadását.","shortLead":"A bizonytalan helyzetre hivatkozva felfüggeszthetik a Wenckheim-kastély átadását.","id":"20250326_Hodmezovasarhely-szabadkigyos-kastely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcaf8da9-d159-4ae7-8d52-81b1eaedc538.jpg","index":0,"item":"3e41f8a7-8683-42da-a433-26ec2b06ca17","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250326_Hodmezovasarhely-szabadkigyos-kastely","timestamp":"2025. március. 26. 08:23","title":"Mégsem adja át Lázár János minisztériuma Hódmezővásárhelynek a szabadkígyósi kastélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3eef3d6-ea11-446f-8213-21fc02466ab9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tüntetők próbálnak ügyelni arra, hogy a hatóságok ne tudják őket azonosítani. ","shortLead":"A tüntetők próbálnak ügyelni arra, hogy a hatóságok ne tudják őket azonosítani. ","id":"20250326_Tobb-mint-1400-embert-tartoztattak-le-eddig-Torokorszagban-igy-is-tomegek-vonultak-ismet-az-utcakra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3eef3d6-ea11-446f-8213-21fc02466ab9.jpg","index":0,"item":"fdf432e7-0aca-43c7-97f1-3fe82a280f92","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_Tobb-mint-1400-embert-tartoztattak-le-eddig-Torokorszagban-igy-is-tomegek-vonultak-ismet-az-utcakra","timestamp":"2025. március. 26. 05:52","title":"Több mint 1400 embert tartóztattak le eddig Törökországban, így is tömegek vonultak ismét az utcákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38f8ba2-a24b-42e7-900a-28a00b507f82","c_author":"Tornyos Kata","category":"elet","description":"Gulyás Gergely a kormány által indított kocsmaprogram kapcsán arról beszélt a kormányinfón, hogy az alkohol bizonyos mértékben még egészséges is lehet, heti egy pálinkától pedig senkinek nem lesz baja. Mit mond erről Zacher Gábor és a WHO? ","shortLead":"Gulyás Gergely a kormány által indított kocsmaprogram kapcsán arról beszélt a kormányinfón, hogy az alkohol bizonyos...","id":"20250327_Gulyas-Gergely-palinka-alkohol-fogyasztas-kocsma-egeszseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a38f8ba2-a24b-42e7-900a-28a00b507f82.jpg","index":0,"item":"6d8109d0-56a5-495f-a626-75c7d8c315a3","keywords":null,"link":"/elet/20250327_Gulyas-Gergely-palinka-alkohol-fogyasztas-kocsma-egeszseg-ebx","timestamp":"2025. március. 27. 14:57","title":"Váratlan bemondás a kormányinfón: tényleg semmi gondot nem okoz heti egy pálinka?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]