[{"available":true,"c_guid":"ef7c0664-8f96-4996-8253-448d6258a995","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vevő talán lenne az alkalmazásra, de az üzlet megkötéséhez szükséges Kína beleegyezése is. Ennek érdekében Trump hajlandó enyhíteni a kínára kivetett vámokon.","shortLead":"Vevő talán lenne az alkalmazásra, de az üzlet megkötéséhez szükséges Kína beleegyezése is. Ennek érdekében Trump...","id":"20250327_Trump-vamok-enyhitesevel-segitene-a-TikTok-eladasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef7c0664-8f96-4996-8253-448d6258a995.jpg","index":0,"item":"60abc842-e733-4e5b-a89a-d62c96bf8528","keywords":null,"link":"/vilag/20250327_Trump-vamok-enyhitesevel-segitene-a-TikTok-eladasat","timestamp":"2025. március. 27. 05:21","title":"Trump vámok enyhítésével segítené a TikTok eladását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8cca97-5dad-498f-8514-4ccbedf58517","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hatóság félrevezetése miatt keresi a bíróság Szabó Bálintot, akit kedd éjjel a Dunából kellett kimenteniük a vízi rendőröknek.","shortLead":"Hatóság félrevezetése miatt keresi a bíróság Szabó Bálintot, akit kedd éjjel a Dunából kellett kimenteniük a vízi...","id":"20250326_elfogatoparancs-birosag-korozes-szabo-balint-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc8cca97-5dad-498f-8514-4ccbedf58517.jpg","index":0,"item":"16fab04b-6910-40f4-a8ae-942b7eb4511d","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_elfogatoparancs-birosag-korozes-szabo-balint-ebx","timestamp":"2025. március. 26. 15:08","title":"Elfogatóparancsot adott ki a bíróság Szabó Bálint ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78090d1f-6f54-4a62-98f7-baeee1105197","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Igazi unikum ez a V12-es motorral felvértezett puttonyos Aston Martin Rapide.","shortLead":"Igazi unikum ez a V12-es motorral felvértezett puttonyos Aston Martin Rapide.","id":"20250326_elado-az-altalunk-alaposan-korbefotozott-egyedi-aston-martin-rapide-kombi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78090d1f-6f54-4a62-98f7-baeee1105197.jpg","index":0,"item":"f3ba3c1b-8b19-40d7-95ef-31b7bc0e349f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250326_elado-az-altalunk-alaposan-korbefotozott-egyedi-aston-martin-rapide-kombi","timestamp":"2025. március. 26. 07:21","title":"Eladó az általunk alaposan körbefotózott egyedi Aston Martin kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c182f76c-da7d-4941-b604-db64b4667552","c_author":"A mű ","category":"360","description":"Az A mű 50-es toplistájának első 10 helyén tavalyhoz és az utóbbi évekhez képest szinte csak helyezésbeli különbségek vannak. Akadnak azonban, akik sokkal befolyásosabbnak ítéltettek, mint korábban, és vannak új szereplők is a listán.","shortLead":"Az A mű 50-es toplistájának első 10 helyén tavalyhoz és az utóbbi évekhez képest szinte csak helyezésbeli különbségek...","id":"20250326_A-mu-Egysegben-az-ero-Magyar-Power-50","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c182f76c-da7d-4941-b604-db64b4667552.jpg","index":0,"item":"0b671955-b59f-424f-851b-76a0f09c1fac","keywords":null,"link":"/360/20250326_A-mu-Egysegben-az-ero-Magyar-Power-50","timestamp":"2025. március. 26. 16:11","title":"Magyar Power 50: ők a hazai művészeti színtér legbefolyásosabb szereplői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e7449e-38ef-495f-8f09-2bcc1c285079","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"10 napon át működött megfelelően az a genetikailag módosított sertésmáj, amit egy agyhalott állapotban lévő kínai férfi testébe ültettek be. Az eredmény reményt adhat a donorszervre váróknak.","shortLead":"10 napon át működött megfelelően az a genetikailag módosított sertésmáj, amit egy agyhalott állapotban lévő kínai férfi...","id":"20250327_sertesmaj-xenotranszplantacio-atultetes-szerv-donor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12e7449e-38ef-495f-8f09-2bcc1c285079.jpg","index":0,"item":"75a7f617-c93b-4d21-abb9-687ac63f9dba","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_sertesmaj-xenotranszplantacio-atultetes-szerv-donor","timestamp":"2025. március. 27. 19:03","title":"Génmódosított sertésmájat kapott egy kínai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811fffc0-6839-4ba8-8d6f-765a16a1e434","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem árt betartani a tűvédelmi előírásokat, ha nem akarunk sokat perkálni. ","shortLead":"Nem árt betartani a tűvédelmi előírásokat, ha nem akarunk sokat perkálni. ","id":"20250326_tuzvedelmi-birsag-menekulesi-utvonal-folyoso-akadaly-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/811fffc0-6839-4ba8-8d6f-765a16a1e434.jpg","index":0,"item":"f1b589c0-175d-41a7-89b6-0190df56a9de","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250326_tuzvedelmi-birsag-menekulesi-utvonal-folyoso-akadaly-birsag","timestamp":"2025. március. 26. 11:36","title":"Egy kis emlékeztető: egymillió forintos bírságot kockáztat a felelőtlen muskátli- és a biciklitulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede41fd5-9bd7-4326-93b3-e4e6cab75e43","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Csak meghatározott éves küszöbérték felett kell majd karbonvámot fizetniük az EU-ba importáló cégeknek. Az EU-szerte érintett vállalkozások 90 százaléka annyira kevés kibocsátásért felel, hogy nem éri meg őket is terhelni a karbonszivárgás megakadályozását célzó tarifával. A karbonvám megfizetésére továbbra is kötelezett nagyobbak is kapnak könnyítést.","shortLead":"Csak meghatározott éves küszöbérték felett kell majd karbonvámot fizetniük az EU-ba importáló cégeknek. Az EU-szerte...","id":"20250326_karbonvam-konnyites-cbam-karbonado-szen-dioxid-kibocsatas-csokkentes-europai-bizottsag-klimavedelem-kkv-vallalkozasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ede41fd5-9bd7-4326-93b3-e4e6cab75e43.jpg","index":0,"item":"bb61c45e-2cf2-4540-bb28-9090dff29414","keywords":null,"link":"/kkv/20250326_karbonvam-konnyites-cbam-karbonado-szen-dioxid-kibocsatas-csokkentes-europai-bizottsag-klimavedelem-kkv-vallalkozasok","timestamp":"2025. március. 26. 13:33","title":"Könnyítésről döntött Brüsszel, magyar cégek is örülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9fd69d-6b36-4132-8a21-df489b5010e0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hamdan Ballal filmrendezőt még hétfőn vették őrizetbe az izraeli biztonsági erők.","shortLead":"Hamdan Ballal filmrendezőt még hétfőn vették őrizetbe az izraeli biztonsági erők.","id":"20250326_Szabadon-engedtek-az-elrabolt-Oscar-dijas-palesztin-rendezot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a9fd69d-6b36-4132-8a21-df489b5010e0.jpg","index":0,"item":"70f783aa-b850-4646-8478-0f8b814491f9","keywords":null,"link":"/kultura/20250326_Szabadon-engedtek-az-elrabolt-Oscar-dijas-palesztin-rendezot","timestamp":"2025. március. 26. 11:18","title":"Szabadon engedték az izraeliek az Oscar-díjas palesztin rendezőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]