[{"available":true,"c_guid":"c19717b3-4f10-46f2-bd86-8740dd1de1c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapest-Újszász-Szolnok vonalon 10-30 perccel hosszabb menetidőre kell számítani.","shortLead":"A Budapest-Újszász-Szolnok vonalon 10-30 perccel hosszabb menetidőre kell számítani.","id":"20250329_Elgazolt-egy-embert-a-vonat-Sulysapnal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c19717b3-4f10-46f2-bd86-8740dd1de1c4.jpg","index":0,"item":"984488be-3948-4d8c-8d89-98a68c283592","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_Elgazolt-egy-embert-a-vonat-Sulysapnal","timestamp":"2025. március. 29. 21:41","title":"Elgázolt egy embert a vonat Sülysápnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb8d098-77d2-4819-8255-d6f37849534f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"2023 óta szedi áldozatait az Akira zsarolóvírus, és a mögötte állók már számos vállalattól szedtek be pénzt az adatok visszaállítása fejében. Voltak már kísérletek a megfékezésére, de ezeket túlélte. Most viszont emberére talált: egy indonéz programozó sikeresen feltörte a többplatformos zsarolóprogramot. Eljárását a megzsaroltak is használhatják.","shortLead":"2023 óta szedi áldozatait az Akira zsarolóvírus, és a mögötte állók már számos vállalattól szedtek be pénzt az adatok...","id":"20250329_akira-zsarolovirus-feltorese-felho","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eeb8d098-77d2-4819-8255-d6f37849534f.jpg","index":0,"item":"19cac686-4b29-4ef1-841c-2a88023a66c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250329_akira-zsarolovirus-feltorese-felho","timestamp":"2025. március. 29. 20:03","title":"Most sokan felsóhajthatnak: kifogtak a veszélyes zsarolóvíruson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670e4dbd-8563-4ccb-9cf3-200094e06b26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Április közepén indul az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló véleménynyilvánító szavazás. A kormány mindent megtesz azért, hogy mindenki „helyesen” szavazzon.","shortLead":"Április közepén indul az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló véleménynyilvánító szavazás. A kormány mindent megtesz...","id":"20250329_ukrajna-eu-tagsag-szavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/670e4dbd-8563-4ccb-9cf3-200094e06b26.jpg","index":0,"item":"b8ed961a-d94d-47d5-8bff-5682efa1cbf0","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_ukrajna-eu-tagsag-szavazas","timestamp":"2025. március. 29. 14:53","title":"A kormány ukránellenes propagandát is mellékel az Ukrajna EU-tagságáról szóló szavazólaphoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"875623b1-02b3-42b1-a12a-6dc5874d36b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint már zajlik a lopott vagyon újraelosztása.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint már zajlik a lopott vagyon újraelosztása.","id":"20250329_Magyar-Peter-NER-oligarchak-MNB-alapitvany-Matolcsy-klan-kozpenz-korrupcio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/875623b1-02b3-42b1-a12a-6dc5874d36b4.jpg","index":0,"item":"da1cb18c-b964-4ba8-83fc-46e6ea6726c2","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_Magyar-Peter-NER-oligarchak-MNB-alapitvany-Matolcsy-klan-kozpenz-korrupcio-ebx","timestamp":"2025. március. 29. 10:42","title":"Magyar Péter: Napokon belül őrizetbe vesznek NER-oligarchákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798faf82-e0ae-44c8-9204-df7184f0a9cb","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Az én hetem című sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Péterfy Gergelynek most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: hídemberek, lemondatlan, piaszponzor, kontárchat, kikosaraz.","shortLead":"Az én hetem című sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt...","id":"20250330_Peterfy-Gergely-az-en-hetem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/798faf82-e0ae-44c8-9204-df7184f0a9cb.jpg","index":0,"item":"c94afdd7-2230-445d-82cb-f276ec53d5ac","keywords":null,"link":"/360/20250330_Peterfy-Gergely-az-en-hetem","timestamp":"2025. március. 30. 17:30","title":"Péterfy Gergely: Részeg paprikajancsik mindig kukorékolnak az ablak alatt, hátha sikerül őket végre kikosarazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0524ebf8-c732-4d69-bd34-a6a88654b1c5","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egyre több kamasz iszik egyre többet az európai országokban – ott ahol hiányzik a megfelelő jogszabályi védelem és terápiás segítség. Ahol mindezt komolyan veszik, rohamosan javulnak a statisztikák. Magyar kamaszok a kormányzati kocsmatámogatás árnyékában.","shortLead":"Egyre több kamasz iszik egyre többet az európai országokban – ott ahol hiányzik a megfelelő jogszabályi védelem és...","id":"20250329_fiatalok-alkoholfogyasztas-gyerekvedelem-fuggoseg-pulse-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0524ebf8-c732-4d69-bd34-a6a88654b1c5.jpg","index":0,"item":"63f63afa-9433-4965-b165-86aee044977d","keywords":null,"link":"/elet/20250329_fiatalok-alkoholfogyasztas-gyerekvedelem-fuggoseg-pulse-ebx","timestamp":"2025. március. 29. 17:30","title":"Már a 12 évesek is alkoholizálnak, ha nincs, aki megvédje őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54aa65fa-476c-485e-94ee-9ac34c669b54","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy friss vizsgálat lehetséges kapcsolatot talált a tetoválásoknál használt tinta, valamint bizonyos rákos megbetegedések magasabb kockázata között.","shortLead":"Egy friss vizsgálat lehetséges kapcsolatot talált a tetoválásoknál használt tinta, valamint bizonyos rákos...","id":"20250330_tetovalas-rak-kockazata-ikerparok-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54aa65fa-476c-485e-94ee-9ac34c669b54.jpg","index":0,"item":"f310e195-b13e-46d1-9885-080e3139630f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_tetovalas-rak-kockazata-ikerparok-vizsgalat","timestamp":"2025. március. 30. 10:03","title":"Ikerkutatás bizonyítja: a tetoválások növelhetik a rák kockázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c1eef2-077e-4769-9a0a-1a1e64814db2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Március végéig pályázhattak volna a vállalkozások, de a határidőt novemberig kitolták.","shortLead":"Március végéig pályázhattak volna a vállalkozások, de a határidőt novemberig kitolták.","id":"20250329_Meghosszabbitjak-az-allami-e-auto-programot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2c1eef2-077e-4769-9a0a-1a1e64814db2.jpg","index":0,"item":"002d86ad-5a2b-4291-826c-0067769b2f4e","keywords":null,"link":"/kkv/20250329_Meghosszabbitjak-az-allami-e-auto-programot","timestamp":"2025. március. 29. 10:55","title":"Meghosszabbítják az állami e-autó programot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]