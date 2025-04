Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6bfaffe7-d0f8-47b6-b160-d645a6d99c32","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismét megnyilvánult a nemi erőszakkal és emberkereskedelemmel vádolt fivérek Orbán Viktor iránti rajongása. Az apropó a sikkasztás miatt elítélt francia szélsőjobboldali politikus ügye.","shortLead":"Ismét megnyilvánult a nemi erőszakkal és emberkereskedelemmel vádolt fivérek Orbán Viktor iránti rajongása. Az apropó...","id":"20250331_Az-ifjabb-Tate-fiver-Orbant-posztolva-allt-ki-Le-Pen-mellett-andrew-romania-eroszak-sikkasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6bfaffe7-d0f8-47b6-b160-d645a6d99c32.jpg","index":0,"item":"b2e8543e-db56-4d37-bfaa-853dc99bc56d","keywords":null,"link":"/elet/20250331_Az-ifjabb-Tate-fiver-Orbant-posztolva-allt-ki-Le-Pen-mellett-andrew-romania-eroszak-sikkasztas","timestamp":"2025. március. 31. 18:53","title":"Orbánt posztolt az ifjabb Tate fivér, hogy kiálljon Le Pen mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c34b4a-a8a0-49d2-a300-ccf40e399024","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A független hazai újságírókat felvonultató szakmai zsűrin kívül a közönség is leadhatta a voksait – jövünk a győztesekkel.","shortLead":"A független hazai újságírókat felvonultató szakmai zsűrin kívül a közönség is leadhatta a voksait – jövünk...","id":"20250331_ev-magyar-autoja-2025-esztergomi-suzuki-dacia-duster-727-loeros-bmw-a-dijazottak-kozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85c34b4a-a8a0-49d2-a300-ccf40e399024.jpg","index":0,"item":"d141b8b6-71b7-4282-88df-ffd5accd1696","keywords":null,"link":"/cegauto/20250331_ev-magyar-autoja-2025-esztergomi-suzuki-dacia-duster-727-loeros-bmw-a-dijazottak-kozott","timestamp":"2025. március. 31. 07:59","title":"Év Magyar Autója 2025: esztergomi Suzuki, olcsó Dacia és 727 lóerős BMW a díjazottak között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8754d2c-19c4-40e3-aab8-8948297ba802","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Nem vonul vissza a politikai élettől Marine Le Pen, miután bírósági ítélet mondja ki, hogy 5 évig nem indulhat választáson. Bejelentette, harcol azért, hogy a fellebbezéséről minél hamarabb döntsenek.","shortLead":"Nem vonul vissza a politikai élettől Marine Le Pen, miután bírósági ítélet mondja ki, hogy 5 évig nem indulhat...","id":"20250331_marine-le-pen-elnokvalasztas-etiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8754d2c-19c4-40e3-aab8-8948297ba802.jpg","index":0,"item":"c52f2d65-5df0-4850-b3a8-0f05c7404aa6","keywords":null,"link":"/vilag/20250331_marine-le-pen-elnokvalasztas-etiltas","timestamp":"2025. március. 31. 22:03","title":"Marine Le Pen: Franciák millióit hallgattatják el, ha nem indulhatok az elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662903e9-978d-4bbb-ac91-91f00463c269","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A szerencsés játékos az Euromillions eddigi legnagyobb nyereményét tudhatja magáénak.","shortLead":"A szerencsés játékos az Euromillions eddigi legnagyobb nyereményét tudhatja magáénak.","id":"20250330_euromillions-lotto-szerencsejatek-lottosorsolas-nyeremeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/662903e9-978d-4bbb-ac91-91f00463c269.jpg","index":0,"item":"13010d67-828f-4536-8990-3ff92a046df7","keywords":null,"link":"/elet/20250330_euromillions-lotto-szerencsejatek-lottosorsolas-nyeremeny","timestamp":"2025. március. 30. 10:20","title":"Százmilliárd forintot nyert egy osztrák a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4ccb70-5399-420e-b676-cc4a7d9d3b81","c_author":"HVG","category":"velemeny.nyuzsog","description":"Márciusban az ukrán vasút oldalát törték fel, most megérkezhetett a válasz a támadásra.","shortLead":"Márciusban az ukrán vasút oldalát törték fel, most megérkezhetett a válasz a támadásra.","id":"20250331_hekker-moszkvai-metro-oldal-ukran-vasut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f4ccb70-5399-420e-b676-cc4a7d9d3b81.jpg","index":0,"item":"d8e719bf-0d24-40c6-aaa9-fac129e7eeba","keywords":null,"link":"/velemeny.nyuzsog/20250331_hekker-moszkvai-metro-oldal-ukran-vasut","timestamp":"2025. március. 31. 14:33","title":"Feltörték a moszkvai metró oldalát, az ukrán vasút hírei jelentek meg rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e353c149-58ac-41ff-97f1-eb90c5b4e201","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az ügy háttere még nem ismert, de a hétvégén zajlott az egyik legnagyobb Elon Musk-ellenes tiltakozás Amerikában. ","shortLead":"Az ügy háttere még nem ismert, de a hétvégén zajlott az egyik legnagyobb Elon Musk-ellenes tiltakozás Amerikában. ","id":"20250331_17-Tesla-egett-porra-egy-romai-tuzesetben-nyomoznak-a-hatosagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e353c149-58ac-41ff-97f1-eb90c5b4e201.jpg","index":0,"item":"00c6417f-3c85-4a52-8eea-e6f41e16da72","keywords":null,"link":"/cegauto/20250331_17-Tesla-egett-porra-egy-romai-tuzesetben-nyomoznak-a-hatosagok","timestamp":"2025. március. 31. 16:33","title":"Tizenhét Tesla égett porrá egy római autókereskedésben – nyomoznak a hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"678cdabd-0bbf-4719-b307-ce06637f67a6","c_author":"Gyükeri Mercédesz - Nyusztay Máté","category":"gazdasag","description":"Olcsóbb tejtermékek, zuhanó árak a laktózmenteseknél, drágább étolaj: körülnéztünk a boltokban az árréskorlátozás bevezetése után is. Az is kiderült, egy év alatt mennyit drágult a bevásárlásunk.","shortLead":"Olcsóbb tejtermékek, zuhanó árak a laktózmenteseknél, drágább étolaj: körülnéztünk a boltokban az árréskorlátozás...","id":"20250331_marcius-bevasarlokosar-arresstop-elelmiszer-inflacio-vasarnapi-ebed-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/678cdabd-0bbf-4719-b307-ce06637f67a6.jpg","index":0,"item":"d157a982-5fcd-4f46-9a24-6a4f5fc5a793","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_marcius-bevasarlokosar-arresstop-elelmiszer-inflacio-vasarnapi-ebed-ebx","timestamp":"2025. március. 31. 15:15","title":"Elég volt az árrésstop arra, hogy letörje az inflációt? – a HVG márciusi bevásárlókosara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129fcc89-aa96-4cc7-9191-72613ed3ae65","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Történetének legsúlyosabb erdőtüzei pusztítanak az országban.","shortLead":"Történetének legsúlyosabb erdőtüzei pusztítanak az országban.","id":"20250330_del-korea-erdotuz-tuzvesz-nagyszulok-sir-ongyujto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/129fcc89-aa96-4cc7-9191-72613ed3ae65.jpg","index":0,"item":"2b35350d-e863-4c8a-be6e-d702fac8c881","keywords":null,"link":"/vilag/20250330_del-korea-erdotuz-tuzvesz-nagyszulok-sir-ongyujto","timestamp":"2025. március. 30. 10:30","title":"Nagyszülei sírját gondozó férfi okozhatta a dél-koreai erdőtüzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]