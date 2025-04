„A tegnapi nap nem azért fáj nagyon a hatalomnak, mert négy hidat is lezártak a tüntetők több-kevesebb időre. Hanem mert az Erzsébet hidat több, mint tízezer békés, de nagyon határozott és nagyon elszánt honfitársunk zárta le” – írja Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő a közösségi oldalán. Hadházy szerint Orbán abban bízik, hogy az történik majd, mint eddig mindig, és a tüntetők abbahagyják, de a hídfoglaláson sok és sokféle emberrel beszélgetett, akik azt ígérték neki, hogy folytatják.

Egyre többen értik meg, hogy egyszerűen nincs hova hátrálnunk. És azt, hogy a megroggyant hatalom nem áll meg magától a diktatúra felé vezető úton, hacsak végre nem állítjuk meg őket”

– írta a politikus, aki szerint a mostani feladat egyértelmű és egyszerű: „ha ez nem volt elég Orbánnak (gondolom, nem volt), akkor jövő kedden legyünk még többen”.

Az autósoknak azt üzente, hogy őértük is teszik, még akkor is, ha „a propaganda által megtévesztett polgártársaink nem is értik”. Az ellenzékieknek pedig azt, hogy legközelebb jöjjenek el ők is, ugyanis „minél hamarabb érjük el a kritikus tömeggel a célunkat, annál hamarabb végzünk”.

Kedd késő délutánra ismét hídfoglalást szervezett Hadházy, a gyülekezési törvény módosítása ellen tüntetők most egyszerre foglalták el az Erzsébet hidat, a Szabadság hidat, a Petőfi hidat és a Margit hidat is. A helyszínen kint volt a HVG videós stábja is, riportunkat alább tudja megnézni: