Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5cc3c34b-700e-43ec-bc8d-c1c124b29aee","c_author":"Csányi Nikolett - Imre Réka - Tóth Jakab","category":"itthon","description":"Hová futhatnak ki a hídfoglalásos tüntetések? Van-e még bárhová hátrálni? A HVG videóriportja.","shortLead":"Hová futhatnak ki a hídfoglalásos tüntetések? Van-e még bárhová hátrálni? A HVG videóriportja.","id":"20250402_Ujbol-megbenult-a-varos-de-vajon-mit-lehet-elerni-a-hidfoglalasokkal-video-gyulekezesi-jog-pride-betiltas-hadhazy-momentum-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cc3c34b-700e-43ec-bc8d-c1c124b29aee.jpg","index":0,"item":"11814ff7-c561-4f92-9ab4-f0103b13f44e","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_Ujbol-megbenult-a-varos-de-vajon-mit-lehet-elerni-a-hidfoglalasokkal-video-gyulekezesi-jog-pride-betiltas-hadhazy-momentum-ebx","timestamp":"2025. április. 02. 08:30","title":"„Persze, hogy ez csapda. De az is csapda, ha nem csinálunk semmit” – videó a zebrás hídfoglalásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd0fd7e9-38e8-4868-b80f-69bf577b9620","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A tavaly a Red Bulltól kitett mexikói versenyző több csapattal is tárgyal.","shortLead":"A tavaly a Red Bulltól kitett mexikói versenyző több csapattal is tárgyal.","id":"20250402_Sergio-Perez-formula-1-visszateres-red-bull-cadillac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd0fd7e9-38e8-4868-b80f-69bf577b9620.jpg","index":0,"item":"425e244b-b7d5-4c16-9c24-1d44e4675fd3","keywords":null,"link":"/sport/20250402_Sergio-Perez-formula-1-visszateres-red-bull-cadillac","timestamp":"2025. április. 02. 12:25","title":"Perez visszatérne az F1-be, de van egy feltétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22196ce1-4b47-4534-92a7-746cad896535","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ismét a gyülekezési törvény módosítása ellen tiltakoztak. Az Erzsébet hídon elhangzott beszédek után többfelé is elindultak a résztvevők.","shortLead":"Ismét a gyülekezési törvény módosítása ellen tiltakoztak. Az Erzsébet hídon elhangzott beszédek után többfelé is...","id":"20250401_gyulekezesi-jog-pride-betiltas-tuntetes-hadhazy-akos-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22196ce1-4b47-4534-92a7-746cad896535.jpg","index":0,"item":"36efb4a5-227d-4ebf-96ec-a627799ea89f","keywords":null,"link":"/itthon/20250401_gyulekezesi-jog-pride-betiltas-tuntetes-hadhazy-akos-ebx","timestamp":"2025. április. 01. 17:20","title":"Megint négy hidat bénítottak meg a tüntetők, Hadházy 24 órás demonstrációt ígért jövő keddre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec727b8-b5a0-47f1-8b83-ef9154511118","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Negyedik társukat továbbra is keresik a hatóságok.","shortLead":"Negyedik társukat továbbra is keresik a hatóságok.","id":"20250331_Megtalaltak-Litvaniaban-harom-eltunt-amerikai-katona-holttestet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cec727b8-b5a0-47f1-8b83-ef9154511118.jpg","index":0,"item":"a3e4b46f-958c-449c-95ee-2e0e4834f6b8","keywords":null,"link":"/vilag/20250331_Megtalaltak-Litvaniaban-harom-eltunt-amerikai-katona-holttestet","timestamp":"2025. március. 31. 22:15","title":"Megtalálták Litvániában három eltűnt amerikai katona holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8754d2c-19c4-40e3-aab8-8948297ba802","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Nem vonul vissza a politikai élettől Marine Le Pen, miután bírósági ítélet mondja ki, hogy 5 évig nem indulhat választáson. Bejelentette, harcol azért, hogy a fellebbezéséről minél hamarabb döntsenek.","shortLead":"Nem vonul vissza a politikai élettől Marine Le Pen, miután bírósági ítélet mondja ki, hogy 5 évig nem indulhat...","id":"20250331_marine-le-pen-elnokvalasztas-etiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8754d2c-19c4-40e3-aab8-8948297ba802.jpg","index":0,"item":"c52f2d65-5df0-4850-b3a8-0f05c7404aa6","keywords":null,"link":"/vilag/20250331_marine-le-pen-elnokvalasztas-etiltas","timestamp":"2025. március. 31. 22:03","title":"Marine Le Pen: Franciák millióit hallgattatják el, ha nem indulhatok az elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8879a74b-04b4-4408-b597-29c66bcccee7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igaz, hogy kormányközeli szereplők viselnek több tízmilliós szetteket, de a miniszter így is tud magyarpéterezni.","shortLead":"Igaz, hogy kormányközeli szereplők viselnek több tízmilliós szetteket, de a miniszter így is tud magyarpéterezni.","id":"20250401_Gulyas-Gergely-NER-es-kullancs-ellenzeki-vezeto-Magyar-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8879a74b-04b4-4408-b597-29c66bcccee7.jpg","index":0,"item":"b6c43ff7-0f94-4e82-b93c-28602d9d611a","keywords":null,"link":"/itthon/20250401_Gulyas-Gergely-NER-es-kullancs-ellenzeki-vezeto-Magyar-Peter","timestamp":"2025. április. 01. 09:28","title":"Gulyás Gergely szerint van remény a NER-es kullancsoknak, ellenzéki vezető is lehet belőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5b5dc0-6833-4b68-834a-9fc0a2cdeb3e","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Az Ukrajnában elkövetett háborús bűnök feltárása, a mediterrán térségben zajló embercsempészet és emberkereskedelem, a Észak-Oszétiában elkövetett háborús bűnök ügye is a Nemzetközi Büntetőbíróság előtt van – a háborús bűncselekmények feltárásának teljes rendszerét érintheti, ha Magyarország mellőzi a Benjámin Netanjáhú ellen kiadott elfogató parancsot.","shortLead":"Az Ukrajnában elkövetett háborús bűnök feltárása, a mediterrán térségben zajló embercsempészet és emberkereskedelem...","id":"20250402_Hagai-Nemzetkozi-Buntetobirosag-Netanjahu-magyar-kilepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c5b5dc0-6833-4b68-834a-9fc0a2cdeb3e.jpg","index":0,"item":"3fd6e405-6f2c-469d-9466-db13be3ac156","keywords":null,"link":"/360/20250402_Hagai-Nemzetkozi-Buntetobirosag-Netanjahu-magyar-kilepes","timestamp":"2025. április. 02. 11:05","title":"Minden adott ahhoz, hogy Magyarország kilépjen a Nemzetközi Büntetőbíróságból, pont akkor, amikor az Moszkva célkeresztjébe került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c80bd4e6-0538-4afa-b095-1ee20cb60a39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Április elsejére elég morbid viccel jelentkezett az intézmény. ","shortLead":"Április elsejére elég morbid viccel jelentkezett az intézmény. ","id":"20250401_Bezar-a-Fovarosi-Nagycirkusz-adta-hirul-az-intezmeny-trefakeppen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c80bd4e6-0538-4afa-b095-1ee20cb60a39.jpg","index":0,"item":"3d898800-4a4c-4efd-bb15-a7f64143da65","keywords":null,"link":"/elet/20250401_Bezar-a-Fovarosi-Nagycirkusz-adta-hirul-az-intezmeny-trefakeppen","timestamp":"2025. április. 01. 09:03","title":"Bezár a Fővárosi Nagycirkusz – tréfálkozik maga az intézmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]