Elutasította az Interpol a bosznia-hercegovinai bíróság azon kérését, hogy adjanak ki nemzetközi elfogatóparancsot Milorad Dodik, a Boszniai Szerb Köztársaság elnöke ellen, akit azért ítéltek el első fokon, mert nem hajlandó figyelembe venni a daytonai békeszerződés betartását felügyelő Christian Schmidt nemzetközi főképviselő döntéseit – erről a Telex ír.

Az Orbán Viktorral is jó viszonyt ápoló Dodik hétfőn Moszkvába érkezett, ahol szívélyes fogadtatásban volt része, Vlagyimir Putyinnal is találkozott. Kedden pedig arról írt közösségi oldalán, hogy Alekszandar Vucsics szerb elnök telefonon tájékoztatta arról, hogy az Interpol helyben hagyta Szerbia fellebbezését, és nem ad ki körözést. Magyarország is nyújtott be fellebbezést.

Dodik bejegyzésének érdekessége, hogy nemcsak Vucsicsnak mond benne köszönetet segítségéért, hanem azt is írja: „Köszönöm Orbán elnöknek és az összes többi ország elnökének, amelyek fellebbezést nyújtottak be, megértve a politikai hátterét annak a jogi üldöztetésnek, amelynek ki vagyok téve.”