Vlagyimir Putyin orosz elnök a Kremlben fogadta Milorad Dodikot, a boszniai Szerb Köztársaság elnökét – közölte az orosz államfő szóvivője, Dmitrij Peszkov a TASZSZ állami hírügynökséggel. Putyin egy széles mosoly kíséretében rázott kezet Dodikkal, örömmel üdvözölte őt Moszkvában. A nagy találkozást videón is megörökítették:

Milorad Dodik, leader of Republika Srpska, has arrived in Moscow and met with Putin.



In February, a court in Bosnia on Thursday issued an international arrest warrant for him for violating the decisions of the international peace envoy in the country. Dodik fled from Bosnia last… pic.twitter.com/ZcRDaw5QeQ