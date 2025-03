Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4b882b40-8a80-41fa-ba05-2673b0ed07b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vidus Gabriella, az RTL vezérigazgatója, Várkonyi Andrea, Mészáros Lőrinc felesége, valamint Orbán Ráhel, a miniszterelnök lánya is szerepel a rangsorban.","shortLead":"Vidus Gabriella, az RTL vezérigazgatója, Várkonyi Andrea, Mészáros Lőrinc felesége, valamint Orbán Ráhel...","id":"20250326_Orban-Viktor-felesege-es-Schmidt-Maria-is-rakerult-a-legbefolyaso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b882b40-8a80-41fa-ba05-2673b0ed07b2.jpg","index":0,"item":"2592c1c5-dfe7-41c2-823f-c7f60a049992","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Orban-Viktor-felesege-es-Schmidt-Maria-is-rakerult-a-legbefolyaso","timestamp":"2025. március. 26. 14:28","title":"Orbán Viktor felesége és lánya is rákerült a legbefolyásosabb nők listájára, de jutott hely Várkonyi Andreának is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Novák Előd javaslata száműzné a középületekről a „megbotránkozást keltő”, a magyar nemzeti lobogót „meggyalázó” szivárványos zászlókat. ","shortLead":"Novák Előd javaslata száműzné a középületekről a „megbotránkozást keltő", a magyar nemzeti lobogót „meggyalázó"...","id":"20250325_mi-hazank-szivarvany-zaszlo-kozepulet-javaslat-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8.jpg","index":0,"item":"cffe5be5-4fc9-4425-a821-3ba3c40e2f0f","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_mi-hazank-szivarvany-zaszlo-kozepulet-javaslat-fidesz","timestamp":"2025. március. 25. 14:46","title":"Kitiltaná a középületekről a szivárványos zászlót a Mi Hazánk friss javaslata, amit a kormány is támogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58dc602d-6390-48d6-aca5-db89c21927f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező saját bevallása szerint kicsit sci-fi-irányba viszi el a bibliai történetet.","shortLead":"A rendező saját bevallása szerint kicsit sci-fi-irányba viszi el a bibliai történetet.","id":"20250326_Olyan-lesz-mint-egy-LSD-trip-Mel-Gibson-folytatast-keszit-A-passiohoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58dc602d-6390-48d6-aca5-db89c21927f7.jpg","index":0,"item":"541f6a48-2097-4083-85d6-b7bc6e7bc8e7","keywords":null,"link":"/kultura/20250326_Olyan-lesz-mint-egy-LSD-trip-Mel-Gibson-folytatast-keszit-A-passiohoz","timestamp":"2025. március. 26. 14:12","title":"„Olyan lesz, mint egy LSD-trip" – Mel Gibson folytatást készít A passióhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52074f73-6e8d-4d0f-b08b-617216691b3a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt viszont nem tudja megmondani, hogyan tudtak ekkorát bakizni, egyelőre vizsgálják, mi is történt pontosan. ","id":"20250326_mike-waltz-signal-botrany-felelosseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52074f73-6e8d-4d0f-b08b-617216691b3a.jpg","index":0,"item":"6939d7be-995a-41fc-aed2-9821e4df3ea2","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_mike-waltz-signal-botrany-felelosseg","timestamp":"2025. március. 26. 12:20","title":"Mike Waltz vállalja a felelősséget, amiért egy újságírót is bevettek a kormányzati Signal-csoportba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231eeafd-eca5-43b8-b1fa-767ce217eeb5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai védelmi miniszter véletlenül elküldte a jemeni hutik elleni támadás tervét az Atlantic főszerkesztőjének. ","shortLead":"Az amerikai védelmi miniszter véletlenül elküldte a jemeni hutik elleni támadás tervét az Atlantic főszerkesztőjének...","id":"20250325_Donald-Trump-Signal-haditervek-Atlantic-repbulikanusok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/231eeafd-eca5-43b8-b1fa-767ce217eeb5.jpg","index":0,"item":"dbfcdad9-187a-41d4-83e4-3bbd38b50fed","keywords":null,"link":"/vilag/20250325_Donald-Trump-Signal-haditervek-Atlantic-repbulikanusok","timestamp":"2025. március. 25. 23:28","title":"Trump szerint bocsánatot sem kell kérnie a nemzetbiztonsági tanácsadónak a Signal-botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01127dd-a40e-42d6-afff-9443a41cc499","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vállalkozó pályafutása többször is keresztezte Tiborcz Istvánét.","shortLead":"A vállalkozó pályafutása többször is keresztezte Tiborcz Istvánét.","id":"20250327_hvg-Tiborcz-uzlettarsa-Sajer-Gabor-Elios-SPH-Uzemelteto-Estoril-Property-Central-European-Ingatlanalap-BDPST","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e01127dd-a40e-42d6-afff-9443a41cc499.jpg","index":0,"item":"245429a0-b25b-4f37-bd1a-7594970cc8e3","keywords":null,"link":"/360/20250327_hvg-Tiborcz-uzlettarsa-Sajer-Gabor-Elios-SPH-Uzemelteto-Estoril-Property-Central-European-Ingatlanalap-BDPST","timestamp":"2025. március. 27. 06:00","title":"Tiborcz ingatlanos üzlettársa Budapest kiemelt helyén kap újabb szerepet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c027b32-7b43-444f-ad27-c64130ca7744","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán ","category":"360","description":"Elhunyt Wachsler Tamás volt fideszes politikus, aki 1994-ben, a párt várakozásoknál jóval rosszabb választási szereplése után tartott kongresszusán elindult a pártelnöki tisztségért Orbán Viktor ellenében (hasonló azóta nem fordult elő), és alulmaradt. 2006-ban vonult vissza a politikától, építészmérnöki végzettséggel 2017-től a Kossuth Lajos tér, majd az Országház tágabb környezetének megújítását irányította. 