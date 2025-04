Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A dollár gyengült, az euró erősödött, a forint árfolyama pedig stabilnak bizonyult, miután Donald Trump amerikai elnök az egész világ ellen vámháborút hirdetett. Az európai tőzsdék (is) estek, az olajárak csökkentek.","shortLead":"A dollár gyengült, az euró erősödött, a forint árfolyama pedig stabilnak bizonyult, miután Donald Trump amerikai elnök...","id":"20250403_forint-arfolyam-trump-vamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"7e3f6914-da36-4fed-a99e-ce06c021d7c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_forint-arfolyam-trump-vamok","timestamp":"2025. április. 03. 10:35","title":"A forint egyelőre jól viseli Trump vámháborúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0957a5a8-117c-48d9-b09d-f57e9042daf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük Orbán Viktor kormánya körözött háborús bűnöst hívott meg hazánkba.","shortLead":"Szerintük Orbán Viktor kormánya körözött háborús bűnöst hívott meg hazánkba.","id":"20250403_mi-hazank-netanjahu-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0957a5a8-117c-48d9-b09d-f57e9042daf0.jpg","index":0,"item":"8b800271-5c15-40b1-b8fa-8dad35d1f266","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_mi-hazank-netanjahu-tuntetes","timestamp":"2025. április. 03. 12:34","title":"A Mi Hazánk tüntetői várták Benjamin Netanjahut az Alagút tetején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52a796ff-4e78-4f90-a370-5a014387efb0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Folyamatos, gyors beszédet tesz lehetővé egy amerikai kutatók által kidolgozott módszer. ","shortLead":"Folyamatos, gyors beszédet tesz lehetővé egy amerikai kutatók által kidolgozott módszer. ","id":"20250401_agyi-implantatum-gondolatok-beszedde-alakitasa-valos-idoben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52a796ff-4e78-4f90-a370-5a014387efb0.jpg","index":0,"item":"9c6a9157-217a-438f-8e18-bb571d085b72","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_agyi-implantatum-gondolatok-beszedde-alakitasa-valos-idoben","timestamp":"2025. április. 01. 20:03","title":"Áttörést hozhat egy új agyi implantátum, ami valós időben alakítja beszéddé a gondolatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e23b05a-1ca9-4aac-93a8-c237c1322955","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Május végéig lehet bírni a kormányzati beavatkozást a kiskereskedelmi árrésbe – véli Heiszler Gabriella, a SPAR elnök-ügyvezető igazgatója.","shortLead":"Május végéig lehet bírni a kormányzati beavatkozást a kiskereskedelmi árrésbe – véli Heiszler Gabriella, a SPAR...","id":"20250402_arresstop-arressapka-arres-kiskereskedelem-spar-heiszler-gabriella","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e23b05a-1ca9-4aac-93a8-c237c1322955.jpg","index":0,"item":"c02a192d-7aeb-424a-a234-d90de8c086f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_arresstop-arressapka-arres-kiskereskedelem-spar-heiszler-gabriella","timestamp":"2025. április. 02. 11:22","title":"A SPAR-vezér szerint Győrből már mindenki Szlovákiába jár vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbf66ac6-a297-42f0-9a4e-21588882caa7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Franciaországban a piaci részesedése már visszacsúszott az “egyéb” kategóriába, ahol az egy százalék körüli márkák vannak. ","shortLead":"Franciaországban a piaci részesedése már visszacsúszott az “egyéb” kategóriába, ahol az egy százalék körüli...","id":"20250402_Tovabbra-is-csapnivaloan-teljesit-a-Tesla-Europaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbf66ac6-a297-42f0-9a4e-21588882caa7.jpg","index":0,"item":"0c560aec-994c-422d-affe-c0ffae9a968a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250402_Tovabbra-is-csapnivaloan-teljesit-a-Tesla-Europaban","timestamp":"2025. április. 02. 08:15","title":"Továbbra is csapnivalóan teljesít a Tesla Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674c6b57-365b-4f9c-820f-9774e59ef56f","c_author":"Hermann Veronika ","category":"360","description":"Szombat Éva legújabb projektjét összefoglaló fotókönyve, az Echo in Delirium továbbra is a kortárs boldogságkeresés gyakorlatait dokumentálja, ezúttal az 1980-as és főleg az 1990-es éveket megidéző nosztalgiát helyezve a középpontba.","shortLead":"Szombat Éva legújabb projektjét összefoglaló fotókönyve, az Echo in Delirium továbbra is a kortárs boldogságkeresés...","id":"20250402_A-mu-Szombat-Eva-Echo-in-Delirium-fotokonyv-nosztalgia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/674c6b57-365b-4f9c-820f-9774e59ef56f.jpg","index":0,"item":"68eb83a2-1589-456c-8480-f5fb0697344d","keywords":null,"link":"/360/20250402_A-mu-Szombat-Eva-Echo-in-Delirium-fotokonyv-nosztalgia","timestamp":"2025. április. 02. 15:10","title":"Majdnem szabad, majdnem boldog: nosztalgikus fotókon a múlt század végi mutyikultúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbca9f01-2466-4ad4-aec6-a5baed566d0d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A gép műszaki hiba csapódott a földbe, a legénység négy tagja katapultált, egyikük meghalt.","shortLead":"A gép műszaki hiba csapódott a földbe, a legénység négy tagja katapultált, egyikük meghalt.","id":"20250402_lezuhant-orosz-szuperszonikus-bombazo-sziberia-tu22m3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbca9f01-2466-4ad4-aec6-a5baed566d0d.jpg","index":0,"item":"cb06430c-58df-4a61-a659-d7361a636b04","keywords":null,"link":"/vilag/20250402_lezuhant-orosz-szuperszonikus-bombazo-sziberia-tu22m3","timestamp":"2025. április. 02. 21:26","title":"Lezuhant egy orosz szuperszonikus bombázó Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6de69a0d-2fa1-495a-83a9-fe6cc9ff93a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány döntését néhány órával az után jelentették be, hogy Budapestre érkezett Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök, akit őrizetbe kellett volna venni. Orbán Viktor azonban már hónapokkal ezelőtt közölte, hogy nem veszik figyelembe a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsát.","shortLead":"A kormány döntését néhány órával az után jelentették be, hogy Budapestre érkezett Benjamin Netanjahu izraeli...","id":"20250403_icc-nemzetkozi-buntetobirosag-magyarorszag-kilepes-gulyas-gergely-benjamin-netanjahu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6de69a0d-2fa1-495a-83a9-fe6cc9ff93a1.jpg","index":0,"item":"bf5d8379-f153-4855-97bb-c2318f2cb9ad","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_icc-nemzetkozi-buntetobirosag-magyarorszag-kilepes-gulyas-gergely-benjamin-netanjahu","timestamp":"2025. április. 03. 11:04","title":"Tele van a világsajtó Magyarország kilépésével a Nemzetközi Büntetőbíróságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]