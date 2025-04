Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fbe0c89c-f794-40d1-b37b-4d6ddbc7d322","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Perseverance Mars-járó egyszerre négy porördögöt is látott a Mars felszínén, amelyek közül kettő a kamera előtt olvadt össze.","shortLead":"A Perseverance Mars-járó egyszerre négy porördögöt is látott a Mars felszínén, amelyek közül kettő a kamera előtt...","id":"20250404_nasa-mars-porordog-perseverance-mars-jaro-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbe0c89c-f794-40d1-b37b-4d6ddbc7d322.jpg","index":0,"item":"7d83cbbb-44e5-4d97-b5f2-69acfad16daf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_nasa-mars-porordog-perseverance-mars-jaro-video","timestamp":"2025. április. 04. 13:03","title":"Egyesült két porördög a Marson, a NASA kamerája az egészet felvette – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca5b5bd-ef88-4083-933e-cd6a2cba0eae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat sokáig rángatta a férfi karját, amit végül a kórházban amputálni kellett. Az esetről videofelvétel is készült.","shortLead":"Az állat sokáig rángatta a férfi karját, amit végül a kórházban amputálni kellett. Az esetről videofelvétel is készült.","id":"20250404_Egy-cirkuszi-tigris-majdnem-letepte-egy-ferfi-karjat-Egyiptomban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eca5b5bd-ef88-4083-933e-cd6a2cba0eae.jpg","index":0,"item":"295dddfa-a461-4b57-b661-875361d17c52","keywords":null,"link":"/elet/20250404_Egy-cirkuszi-tigris-majdnem-letepte-egy-ferfi-karjat-Egyiptomban","timestamp":"2025. április. 04. 15:55","title":"Egy cirkuszi tigris előadás közben majdnem letépte egy férfi karját Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6623e63a-6cf6-472c-ad21-6e05d3f36790","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már érthető, miért vannak túlterhelve az OpenAI szerverei: egy hét alatt több százmillió képet generáltak a ChatGPT újdonságával.","shortLead":"Már érthető, miért vannak túlterhelve az OpenAI szerverei: egy hét alatt több százmillió képet generáltak a ChatGPT...","id":"20250404_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-kepgenerator-hasznalat-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6623e63a-6cf6-472c-ad21-6e05d3f36790.jpg","index":0,"item":"795e8d9d-276c-4a38-828f-5e52dc8fea8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-kepgenerator-hasznalat-adatok","timestamp":"2025. április. 04. 11:03","title":"Elképesztő számokat közölt az OpenAI, szétszedik a felhasználók a ChatGPT új képgenerátorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a4c172d-72e4-4024-8c8a-baee018fc9ad","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A Szerelem hazai színpadi változatát Törley-Havas Sára dramaturg és Ördög Tamás rendező jegyzi, akinek a Haneke-film adaptációja a harmadik rendezése az Örkényben. Milyen nehézségekkel néztek szembe az intim jelenetek színpadra állításánál? Mit szimbolizál a külső szereplők alulöltözöttsége, és miért az idős házaspár tűnik normálisnak a darabban?","shortLead":"A Szerelem hazai színpadi változatát Törley-Havas Sára dramaturg és Ördög Tamás rendező jegyzi, akinek a Haneke-film...","id":"20250404_hvg-szerelem-orkeny-szinhaz-ordog-tamas-rendezo-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a4c172d-72e4-4024-8c8a-baee018fc9ad.jpg","index":0,"item":"8b02a5e6-1d1f-46ed-9650-a67a02dabb07","keywords":null,"link":"/360/20250404_hvg-szerelem-orkeny-szinhaz-ordog-tamas-rendezo-interju","timestamp":"2025. április. 04. 19:40","title":"Ebben az átszexualizált világban a fiatalok nem mernek szerelmesek lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab726a3-870b-47f3-9c5f-1bfa3f5426e1","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A sikeres vezető kiváló stratégiai gondolkodó, empatikus, hiteles és inspiráló személy, aki egyensúlyt tud teremteni a hatékonyság és a csapat jólléte között. Ugyanakkor az, hogy e kritériumoknak folyamatosan meg tudjon felelni, hatalmas érzelmi és szellemi megterheléssel jár. Hogyan lehet ezt a nyomást hosszú távon kezelni, mi az, ami nélkül még a legtehetségesebb vezető sem képes sikerre vinni csapatát?","shortLead":"A sikeres vezető kiváló stratégiai gondolkodó, empatikus, hiteles és inspiráló személy, aki egyensúlyt tud teremteni...","id":"20250226_jo-vezeto-sedacur-alvas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ab726a3-870b-47f3-9c5f-1bfa3f5426e1.jpg","index":0,"item":"daafcba2-0163-43f4-be82-cfc6eabdf886","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250226_jo-vezeto-sedacur-alvas","timestamp":"2025. április. 04. 13:30","title":"Rosszul alszik? Akkor ezekkel a következményekkel kell számolnia!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"5008f761-3b1e-4dad-a474-cba0392f4139","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ígéretes felfedezést tettek amerikai és kanadai kutatók: egy olyan új potenciális antibiotikumra leltek, amely képes elpusztítani a rettegett antibiotikum-rezisztens kórokozókat.","shortLead":"Ígéretes felfedezést tettek amerikai és kanadai kutatók: egy olyan új potenciális antibiotikumra leltek, amely képes...","id":"20250404_lariocidin-uj-antibiotikum-ellenallo-bakteriumok-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5008f761-3b1e-4dad-a474-cba0392f4139.jpg","index":0,"item":"9e7653b4-1f1e-4f21-ada0-242c0a2d9632","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_lariocidin-uj-antibiotikum-ellenallo-bakteriumok-ellen","timestamp":"2025. április. 04. 10:33","title":"A hátsókertben találták meg a csoda-antibiotikumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7231ba24-ab2f-481e-9af5-24cd9ea66b1c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az autódekor elemek gyártásával foglalkozó Mono nevével fémjelzett Ligier versenyautó az LMP3 kategóriában áll rajtvonalhoz, és a szezon előtti prológot már meg is nyerte.","shortLead":"Az autódekor elemek gyártásával foglalkozó Mono nevével fémjelzett Ligier versenyautó az LMP3 kategóriában áll...","id":"20250404_ipolytolgyesi-autoipari-ceg-mono-debutal-az-europai-le-mans-sorozatban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7231ba24-ab2f-481e-9af5-24cd9ea66b1c.jpg","index":0,"item":"ef0b9bfc-9349-4402-9b15-732d7c3a015c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250404_ipolytolgyesi-autoipari-ceg-mono-debutal-az-europai-le-mans-sorozatban","timestamp":"2025. április. 04. 07:59","title":"Ipolytölgyesi autóipari cég debütál az Európai Le Mans Sorozatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bbc4a2a-4a20-4d92-9991-8fa0201e4ca1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az 1800-as évek végén az amerikai kormányzat úgy gondolta, hogy a tornádó előrejelzése nagyobb veszélyt jelent, mint maga a tornádó, ezért a hadsereg nyomására megtiltották a szó használatát az időjárás-előrejelzésekben. Aztán az egész úgy maradt hat évtizeden át.","shortLead":"Az 1800-as évek végén az amerikai kormányzat úgy gondolta, hogy a tornádó előrejelzése nagyobb veszélyt jelent, mint...","id":"20250405_tornado-szo-betiltasa-egyesult-allamok-kormanya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bbc4a2a-4a20-4d92-9991-8fa0201e4ca1.jpg","index":0,"item":"2a6dcc43-2cd2-4662-a8bf-0cc76ffef142","keywords":null,"link":"/tudomany/20250405_tornado-szo-betiltasa-egyesult-allamok-kormanya","timestamp":"2025. április. 05. 08:03","title":"60 éven át tiltotta az USA kormánya a tornádó szó használatát, végül győzött a józan ész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]