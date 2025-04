Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0f5b5f52-d2eb-4373-af3b-5bb84814975e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Hamász válaszul tíz rakétát lőtt ki dél-izraeli városokra.","shortLead":"A Hamász válaszul tíz rakétát lőtt ki dél-izraeli városokra.","id":"20250407_izrael-hamasz-gazai-ovezet-legicsapas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f5b5f52-d2eb-4373-af3b-5bb84814975e.jpg","index":0,"item":"f62fbc41-dca6-4197-baaf-13f32ca1f4d8","keywords":null,"link":"/vilag/20250407_izrael-hamasz-gazai-ovezet-legicsapas","timestamp":"2025. április. 07. 10:19","title":"Több mint harmincan meghaltak, amikor Izrael légicsapásokat mért a Gázai övezetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6aab9e-12f7-418b-a7c6-6e098f15d7e6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Marine Le Pen elítélését követően támadásba lendül. De a francia szélsőjobboldal vezetője rossz stratégiát választ, ha magát a rendszer áldozatának nyilvánítja és Martin Luther Kinghez hasonlítja – politológusokkal elemezte a francia helyzetet a Die Welt.","shortLead":"Marine Le Pen elítélését követően támadásba lendül. De a francia szélsőjobboldal vezetője rossz stratégiát választ, ha...","id":"20250407_Die-Welt-Science-Po-Le-Pen-Franciaorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f6aab9e-12f7-418b-a7c6-6e098f15d7e6.jpg","index":0,"item":"cdfa7827-f9dc-4c9f-ad13-952d795fe701","keywords":null,"link":"/360/20250407_Die-Welt-Science-Po-Le-Pen-Franciaorszag","timestamp":"2025. április. 07. 15:26","title":"\"Ha vannak légi felvételek, végünk van\" – Le Pen támogatója kevesellte a létszámot a tüntetésükön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c69fa9c-6651-425e-a741-c13dd114c2ab","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A Fulham már az első félidőben három gólt szerzett.","shortLead":"A Fulham már az első félidőben három gólt szerzett.","id":"20250406_fulham-liverpool-szoboszlai-dominik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c69fa9c-6651-425e-a741-c13dd114c2ab.jpg","index":0,"item":"3e504be1-33a3-4252-a87e-25e51de7b6e6","keywords":null,"link":"/sport/20250406_fulham-liverpool-szoboszlai-dominik","timestamp":"2025. április. 06. 17:13","title":"Kikapott a Liverpool, Szoboszlait az 55. percben lecserélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0562bd5d-b096-4615-9bb1-d74c5d45a2fe","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Napok óta ömlik az eső. ","shortLead":"Napok óta ömlik az eső. ","id":"20250406_usa-aradas-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0562bd5d-b096-4615-9bb1-d74c5d45a2fe.jpg","index":0,"item":"79702bfe-53c6-470c-855a-dcae33eec9c7","keywords":null,"link":"/vilag/20250406_usa-aradas-aldozatok","timestamp":"2025. április. 06. 14:36","title":"Minimum 16 áldozata van már az áradásoknak az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895d0569-5f4f-46b0-947c-b35bca370635","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Feltehetően Vámos Zoltánt fogja Szombathelyen indítani a Fidesz.","shortLead":"Feltehetően Vámos Zoltánt fogja Szombathelyen indítani a Fidesz.","id":"20250407_orban-viktor-hende-csaba-vamos-zoltan-vas-1-szombathely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/895d0569-5f4f-46b0-947c-b35bca370635.jpg","index":0,"item":"2f6324ad-2577-4444-a652-fd3d16eca59f","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_orban-viktor-hende-csaba-vamos-zoltan-vas-1-szombathely","timestamp":"2025. április. 07. 07:52","title":"Orbán Viktor lecserélte Hende Csabát, már megvan az utód is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a6453f5-b2e4-4cf6-bf61-dac9788148d5","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A „slágerlakótelepek” között idén a békásmegyeri a legkeresettebb.","shortLead":"A „slágerlakótelepek” között idén a békásmegyeri a legkeresettebb.","id":"20250407_duna-house-panellakas-kereslet-egymillios-negyzetmeterar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a6453f5-b2e4-4cf6-bf61-dac9788148d5.jpg","index":0,"item":"18838198-2dc6-4f45-a1cb-f600962c5f14","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250407_duna-house-panellakas-kereslet-egymillios-negyzetmeterar","timestamp":"2025. április. 07. 12:26","title":"Bezuhanást hozott a paneleknél az egymilliós lélektani határ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba36d4e-28b0-4b8d-b569-3a27fcbb68bf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"De bezuhantak a Thyssenkrupp, a Saab és a Leonardo részvényei is.","shortLead":"De bezuhantak a Thyssenkrupp, a Saab és a Leonardo részvényei is.","id":"20250407_donald-trump-vam-rheinmetall-deutsche-borse-tozsde-dax-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ba36d4e-28b0-4b8d-b569-3a27fcbb68bf.jpg","index":0,"item":"04c5b575-737a-4bf5-84b0-1283064fabcc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_donald-trump-vam-rheinmetall-deutsche-borse-tozsde-dax-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 10:29","title":"Lynxhangulat a tőzsdéken: földbe álltak a fegyvergyártó cégek is, értéke negyedét bukta eddig a Rheinmetall","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c4a573-8160-462a-8180-a47521dfa3f1","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"El is repül hozzá Washingtonba.","shortLead":"El is repül hozzá Washingtonba.","id":"20250406_netanjahu-trump-orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2c4a573-8160-462a-8180-a47521dfa3f1.jpg","index":0,"item":"ec3f6f40-7ec1-466b-ad2d-0cc97f771072","keywords":null,"link":"/vilag/20250406_netanjahu-trump-orban","timestamp":"2025. április. 06. 16:40","title":"Orbán után Trumppal tárgyal Netanjahu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]