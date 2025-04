Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6eb04b39-49a2-4089-b1ca-e62cf71dda3b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Összesen közel 2 millió nőnek nem kell majd szja-t fizetnie – plusz annak a 170 ezernek, akik négy vagy több gyerekük miatt már most sem fizetnek. Ám a cégek befagyaszthatják a bruttó béreket, az szja-mentességgel kedvezményezett nők tehát béremeléstől eshetnek el. Így végső soron mélyülhet a nemek közti bérszakadék. ","shortLead":"Összesen közel 2 millió nőnek nem kell majd szja-t fizetnie – plusz annak a 170 ezernek, akik négy vagy több gyerekük...","id":"20250407_hvg-szja-mentesseg-hatasai-nok-munkaeropiac-ado-diszkriminacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6eb04b39-49a2-4089-b1ca-e62cf71dda3b.jpg","index":0,"item":"2f4263c1-53d6-4e19-bcf7-33b7c37fa2ac","keywords":null,"link":"/360/20250407_hvg-szja-mentesseg-hatasai-nok-munkaeropiac-ado-diszkriminacio","timestamp":"2025. április. 07. 13:31","title":"Árt a nőknek Orbánék diszkriminatív adórendszere, hiába nőhet az anyák nettója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f7a828-a024-4751-832b-c3b16b7cd2d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint egy tucatnyi iskola kapott fenyegetést.","shortLead":"Több mint egy tucatnyi iskola kapott fenyegetést.","id":"20250407_duisburg-iskola-bombariado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22f7a828-a024-4751-832b-c3b16b7cd2d1.jpg","index":0,"item":"cba6b6bc-fcd5-489e-883d-19009a3ce1b9","keywords":null,"link":"/vilag/20250407_duisburg-iskola-bombariado","timestamp":"2025. április. 07. 11:41","title":"Szélsőjobbos fenyegető levelek miatt több iskola is zárva maradt hétfőn Duisburgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e066c3d8-2dfd-4c61-b8e1-35ab6fa7dae4","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"Számtalan olyan egészségi probléma létezik, ami kezdetben csak kisebb kellemetlenséget okoz, így esetleg nem fordítunk időben kellő figyelmet a kezelésére és gyógyítására. Ezek az apróságok aztán igen kellemetlen, fájdalmas betegséggé is nőhetnek. Erre jó példa az aranyér, amiről nehezen beszélünk, pedig, ha időben és jól kezeljük, sok fájdalomtól, bosszúságtól és akár költségtől is megkímélhetjük magunkat.","shortLead":"Számtalan olyan egészségi probléma létezik, ami kezdetben csak kisebb kellemetlenséget okoz, így esetleg nem fordítunk...","id":"20250228_Mitol-gyullad-be-az-aranyer-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e066c3d8-2dfd-4c61-b8e1-35ab6fa7dae4.jpg","index":0,"item":"8103a6b8-f3b4-42f4-b55e-7e657addb35b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250228_Mitol-gyullad-be-az-aranyer-proktis","timestamp":"2025. április. 06. 15:30","title":"Mitől gyullad be az aranyér?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"fbac3638-2381-4cca-a589-dea7082f1ca3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A munkáspárti politikusok egy palesztinokat segítő jótékonysági szervezet meghívására érkeztek.","shortLead":"A munkáspárti politikusok egy palesztinokat segítő jótékonysági szervezet meghívására érkeztek.","id":"20250406_Kitiltottak-ket-brit-parlamenti-kepviselot-Izraelbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbac3638-2381-4cca-a589-dea7082f1ca3.jpg","index":0,"item":"35a40bee-1942-422a-a3f5-4324c81bf896","keywords":null,"link":"/vilag/20250406_Kitiltottak-ket-brit-parlamenti-kepviselot-Izraelbol","timestamp":"2025. április. 06. 14:05","title":"Kitiltottak két brit parlamenti képviselőt Izraelből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Novák Katalin egykori tanácsadója arról beszélt, hogy az egykori köztársasági elnök tanácsadói stábjának nem volt értelme, „nem is volt igazából kitalálva, és amikor kitört ez az egész botrány, akkor minket még benne is hagytak kicsit abban az egész dologban”.","shortLead":"Novák Katalin egykori tanácsadója arról beszélt, hogy az egykori köztársasági elnök tanácsadói stábjának nem volt...","id":"20250407_gundel-takacs-gabor-kegyelmi-botrany-novak-katalin-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71.jpg","index":0,"item":"640a6385-42e7-4093-a567-0721abfe1f48","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_gundel-takacs-gabor-kegyelmi-botrany-novak-katalin-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 07:29","title":"Gundel Takács megszólalt a kegyelmi botrányról: „Pont akkor nem kértek tanácsot, amikor kellett volna”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A hitelminősítő egy héten belül másodszorra rontotta le előrejelzését.","shortLead":"A hitelminősítő egy héten belül másodszorra rontotta le előrejelzését.","id":"20250407_amerikai-recesszio-eselye-Goldman-Sachs-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017.jpg","index":0,"item":"cd1e73a4-7416-44c5-af86-f9f7db8122d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_amerikai-recesszio-eselye-Goldman-Sachs-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 12:20","title":"Goldman Sachs: már 45 százalék az esélye, hogy recesszióba kerül az amerikai gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad5f2ad-7365-4022-b4bf-f40327490c16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár három évre is börtönbe kerülhet. ","shortLead":"Akár három évre is börtönbe kerülhet. ","id":"20250407_kukkolas-munkahely-vademeles-pecs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cad5f2ad-7365-4022-b4bf-f40327490c16.jpg","index":0,"item":"a21e47b1-0a62-4ab0-8351-b9004db8e572","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_kukkolas-munkahely-vademeles-pecs","timestamp":"2025. április. 07. 10:32","title":"Levideózták a pécsi férfit, ahogy a munkahelyi mosdó ablakán keresztül kukkolta kolléganőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b613471b-da13-44ad-9046-dbd2052df08c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit királyi pár hétfő délután landolt a Ciampino repülőtéren. Kamilla jól megválasztott öltözékben lépett olasz földre.","shortLead":"A brit királyi pár hétfő délután landolt a Ciampino repülőtéren. Kamilla jól megválasztott öltözékben lépett olasz...","id":"20250408_kamilla-kiralyne-kiralykek-ruha-magyarazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b613471b-da13-44ad-9046-dbd2052df08c.jpg","index":0,"item":"50369af7-802e-4d98-a6b0-f5750d4f82fe","keywords":null,"link":"/elet/20250408_kamilla-kiralyne-kiralykek-ruha-magyarazat","timestamp":"2025. április. 08. 11:18","title":"Kamilla királykékben jött Rómába – miért pont ezt a színt választotta a királyné?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]