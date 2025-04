Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d120aaf2-1f0d-40a2-8832-b93c6b584fd3","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az élelmiszeriparban gyatrán teljesített az Opus, a turisztikai befektetéseknél és az energetikában viszont nagyot ment.","shortLead":"Az élelmiszeriparban gyatrán teljesített az Opus, a turisztikai befektetéseknél és az energetikában viszont nagyot ment.","id":"20250408_opus-jelentes-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d120aaf2-1f0d-40a2-8832-b93c6b584fd3.jpg","index":0,"item":"9d8dd64a-16a7-42fb-815f-ae3ef5f2c289","keywords":null,"link":"/kkv/20250408_opus-jelentes-osztalek","timestamp":"2025. április. 08. 08:09","title":"Megduplázza az osztalékot Mészáros Lőrinc Opusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump számára nem Amerika a fontos, saját maga az egyetlen viszonyítási pont, igazából nincs kapcsolata a való világgal. Ukrajna-politikáján is látszik, hogy Trump nagyobb valószínűséggel kapja meg az irodalmi Nobel-díjat, mint Nobel-békedíjat. Az Unió fordulóponthoz érkezett, és félő, hogy negatív spirálba kerül. Támadnak az autokraták – Kína és Oroszország új világrendet épít. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trump számára nem Amerika a fontos, saját maga az egyetlen viszonyítási pont, igazából nincs kapcsolata a való...","id":"20250408_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"d79c5aea-9a4d-4383-b396-bed41e82ad21","keywords":null,"link":"/360/20250408_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 08. 10:34","title":"Trump párhuzamos univerzumban él – volt nemzetbiztonsági tanácsadója elmagyarázta, hányadán is állunk az elnökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb4e0af-802a-4c6e-ad64-27dfba2c49d4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 2,4 tonnás Smart #5 Brabus körülbelül akkora, mint egy Mercedes GLC és bőven kevesebb, mint 4 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást.","shortLead":"A 2,4 tonnás Smart #5 Brabus körülbelül akkora, mint egy Mercedes GLC és bőven kevesebb, mint 4 másodperc alatt tudja...","id":"20250409_646-loerovel-debutalt-az-eddigi-legdurvabb-smart-5-brabus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/feb4e0af-802a-4c6e-ad64-27dfba2c49d4.jpg","index":0,"item":"8c255f2e-b263-412f-b891-f3abb321a54e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_646-loerovel-debutalt-az-eddigi-legdurvabb-smart-5-brabus","timestamp":"2025. április. 09. 07:21","title":"646 lóerővel debütált az eddigi legdurvább Smart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20ce0c8-b5ca-4d13-aa53-2071f6b634e5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nyitás utáni borúshoz képest is tudott romlani a hangulat mindenütt a kontinensen.","shortLead":"A nyitás utáni borúshoz képest is tudott romlani a hangulat mindenütt a kontinensen.","id":"20250409_esesben-az-europai-tozsdek-trump-vamhaboruja-es-a-kinai-valasz-utan-dax-cac-stoxx-600-ibex-ftse-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c20ce0c8-b5ca-4d13-aa53-2071f6b634e5.jpg","index":0,"item":"9e397b12-70e1-4d75-9bd5-656509b78c74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_esesben-az-europai-tozsdek-trump-vamhaboruja-es-a-kinai-valasz-utan-dax-cac-stoxx-600-ibex-ftse-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 15:00","title":"Pánik tört ki az európai tőzsdéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6451138d-890a-49ec-b538-18a05341d0d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ország fővárosában, Santo Domingóban történt balesetben egy tartományi kormányzó, egy korábban első osztályban játszó profi baseballjátékos és egy népszerű énekes is életét vesztette.","shortLead":"Az ország fővárosában, Santo Domingóban történt balesetben egy tartományi kormányzó, egy korábban első osztályban...","id":"20250409_dominika-diszkobaleset-halottak-enekes-politikus-baseball-jatekos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6451138d-890a-49ec-b538-18a05341d0d9.jpg","index":0,"item":"7799d81a-266a-4809-825b-f83ff3da91ea","keywords":null,"link":"/vilag/20250409_dominika-diszkobaleset-halottak-enekes-politikus-baseball-jatekos","timestamp":"2025. április. 09. 07:21","title":"Legalább 98-an meghaltak, amikor beomlott egy szórakozóhely teteje Dominikában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8dd79f-070e-40d5-b540-c4b3de1e3264","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az AP újságíróit azért minősítették nem kívánatosnak az amerikai elnök hivatalában, mert nem voltak hajlandók Amerikai-öbölként hivatkozni a Mexikói-öbölre.","shortLead":"Az AP újságíróit azért minősítették nem kívánatosnak az amerikai elnök hivatalában, mert nem voltak hajlandók...","id":"20250409_ap-birosag-trump-kitiltas-alkotmany-mexikoi-obol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e8dd79f-070e-40d5-b540-c4b3de1e3264.jpg","index":0,"item":"36fae89e-938e-49fa-ab46-32444b914b8a","keywords":null,"link":"/vilag/20250409_ap-birosag-trump-kitiltas-alkotmany-mexikoi-obol","timestamp":"2025. április. 09. 08:46","title":"A bíróság szerint még Donald Trump sem tilthatja ki a neki nem tetsző újságírókat a Fehér Házból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hivatalos tájékoztatást nem kaptak.","shortLead":"Hivatalos tájékoztatást nem kaptak.","id":"20250408_szaj-es-koromfajas-szarvasmarha-tetem-babolna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6.jpg","index":0,"item":"38e699b9-dbad-4280-ae86-523c6b672473","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_szaj-es-koromfajas-szarvasmarha-tetem-babolna","timestamp":"2025. április. 08. 17:56","title":"Bábolna a hírekből tudta meg, hogy hozzájuk viszik a 3500 leölt szarvasmarha tetemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55d1938-6bbf-4cff-93d8-95c4edc06a44","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ne vigye magával az ágyba a mobilját: egy friss vizsgálat szerint durván rontja az alvásminőségét, ha még nyomkodja, mielőtt lehunyná a szemét.","shortLead":"Ne vigye magával az ágyba a mobilját: egy friss vizsgálat szerint durván rontja az alvásminőségét, ha még nyomkodja...","id":"20250409_telefon-hasznalata-agyban-elalvas-elott-almatlansag-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c55d1938-6bbf-4cff-93d8-95c4edc06a44.jpg","index":0,"item":"e76ffdee-dc67-4fb7-bbb0-30b19a22c7cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_telefon-hasznalata-agyban-elalvas-elott-almatlansag-kutatas","timestamp":"2025. április. 09. 08:03","title":"63%-kal növeli az álmatlanság esélyét, 24 perccel rövidíti az alvást – mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]