[{"available":true,"c_guid":"9b7fe6ad-f987-41a5-a8ed-e7721094f947","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A konzervatív-szociáldemokrata koalíció azt üzeni, hogy Németország visszatér a világ színpadára.","shortLead":"A konzervatív-szociáldemokrata koalíció azt üzeni, hogy Németország visszatér a világ színpadára.","id":"20250409_nemet-kormanykoalicio-programismertetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b7fe6ad-f987-41a5-a8ed-e7721094f947.jpg","index":0,"item":"9eceac17-b0e3-40b1-915d-d8d8fb59c944","keywords":null,"link":"/vilag/20250409_nemet-kormanykoalicio-programismertetes","timestamp":"2025. április. 09. 17:21","title":"A faxgépeknek hadat üzent, az illegális bevándorlókkal szemben „hazatelepítési offenzívát” ígér az új német kormánykoalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcff2732-47e4-4416-9c23-f718d4d8f5b9","c_author":"HVG","category":"360","description":"2024 februárjában a semmiből jelent meg Magyar Péter, egy hónappal később pártot alapított, az európai parlamenti választáson pedig nyilvánvalóvá vált, hogy a Tisza a legnagyobb ellenzéki erő. A Google-kereséseket a Tisza azóta dominálja, az elmúlt hetekben azonban a Momentum és meglepő módon a Mi Hazánk is látható a statisztikában.","shortLead":"2024 februárjában a semmiből jelent meg Magyar Péter, egy hónappal később pártot alapított, az európai parlamenti...","id":"20250409_google-trends-Tisza-Magyar-Peter-ellenzek-Momentum-Mi-Hazank-Magyar-Ketfarku-Kutyapart-DK","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fcff2732-47e4-4416-9c23-f718d4d8f5b9.jpg","index":0,"item":"aaf3394e-ec9f-4ba5-bc70-4a68d0d53509","keywords":null,"link":"/360/20250409_google-trends-Tisza-Magyar-Peter-ellenzek-Momentum-Mi-Hazank-Magyar-Ketfarku-Kutyapart-DK","timestamp":"2025. április. 09. 06:35","title":"A Tisza Párt megjelenése óta alig érdekli az internetezőket a többi ellenzéki formáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03712f7-a5e8-45b1-b890-a0852e24372c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alföld középső részén 75 km/h-s széllökés is előfordult.","shortLead":"Az Alföld középső részén 75 km/h-s széllökés is előfordult.","id":"20250410_debrecen-porvihar-latotavolsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f03712f7-a5e8-45b1-b890-a0852e24372c.jpg","index":0,"item":"935863a4-8ce3-4213-a03c-27a6f9f7f758","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_debrecen-porvihar-latotavolsag","timestamp":"2025. április. 10. 14:44","title":"Durva porvihar Debrecennél, minimálisra csökkent a látótávolság a 4-es úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc48349-838c-4bf3-8b65-076d1f91de65","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Bár a nyugdíjpénztári tagtoborzó kampányok főszezonja hagyományosan az év utolsó hónapjaira esik, több pénztár most is futtat az új belépőknek szóló nyereményjátékokat, illetve egyszeri jóváírási akciókat. A taglétszám szinten tartása, illetve növelése régóta nagy kihívás a nyugdíjkasszáknak, még úgy is, hogy a múlt évben már sikerült megállítani az évek óta tartó lassú, de szinte folyamatos csökkenést.","shortLead":"Bár a nyugdíjpénztári tagtoborzó kampányok főszezonja hagyományosan az év utolsó hónapjaira esik, több pénztár most is...","id":"20250410_Toborzokampanyokkal-koszontik-a-tavaszt-a-nyugdijkasszak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcc48349-838c-4bf3-8b65-076d1f91de65.jpg","index":0,"item":"9983650a-42be-4a93-981b-8e5439a8020d","keywords":null,"link":"/kkv/20250410_Toborzokampanyokkal-koszontik-a-tavaszt-a-nyugdijkasszak","timestamp":"2025. április. 10. 11:11","title":"Toborzókampányokkal köszöntik a tavaszt a nyugdíjkasszák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ez persze nem jelenti, hogy a banki díjak nem fognak emelkedni, a pénzintézet mindössze azt vállalta, hogy nem az inflációnak megfelelő mértékben fogja emelni ezeket.","shortLead":"Ez persze nem jelenti, hogy a banki díjak nem fognak emelkedni, a pénzintézet mindössze azt vállalta, hogy nem...","id":"20250409_erste-dijak-emeles-onkentes-korlatozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41.jpg","index":0,"item":"fd86b9a0-b6da-4748-8bf0-f874f3aee1d2","keywords":null,"link":"/kkv/20250409_erste-dijak-emeles-onkentes-korlatozas","timestamp":"2025. április. 09. 12:28","title":"Miután Nagy Márton belengette az ársapkát, az Erste, a Raiffeisen és az UniCredit is önkéntes díjemelési korlátozást jelentett be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6ed0f6-b66c-439b-b136-7aeaacc5c0c9","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Egy csecsemőt dobnak ki a koncentrációs táborba tartó vagonból – így kezdődik Michel Hazanavicius animációs filmje, A legértékesebb áru. A Némafilmes Oscar-díjas rendezője ezúttal a holokausztról mesél – főleg gyerekeknek, de nem csak nekik. A sokoldalú francia filmessel több más újságíró társaságában Párizsban beszélgettünk.","shortLead":"Egy csecsemőt dobnak ki a koncentrációs táborba tartó vagonból – így kezdődik Michel Hazanavicius animációs filmje...","id":"20250410_nemafilmes-rendezoje-interju-Michel-Hazanavicius-a-legertekesebb-aru-holokauszt-animacios-film-gyerekek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe6ed0f6-b66c-439b-b136-7aeaacc5c0c9.jpg","index":0,"item":"a255afb0-cde8-4cee-a8ab-dcc180a7b37c","keywords":null,"link":"/360/20250410_nemafilmes-rendezoje-interju-Michel-Hazanavicius-a-legertekesebb-aru-holokauszt-animacios-film-gyerekek","timestamp":"2025. április. 10. 19:41","title":"„Nem lehet a gyerek fejéhez vágni, hogy milliókat pusztítottak el a gázkamrákban” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2336033c-f19c-40d4-9f82-b92deb055cd6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó megfontolja, hogy egyes modelljeiben újra meghonosítsa a nyitott kulisszás manuális váltót.","shortLead":"Az olasz gyártó megfontolja, hogy egyes modelljeiben újra meghonosítsa a nyitott kulisszás manuális váltót.","id":"20250410_visszaterhet-a-kezi-valtas-elvezete-a-ferrarikba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2336033c-f19c-40d4-9f82-b92deb055cd6.jpg","index":0,"item":"e228e974-f2ac-444a-afd4-4462db6ab42e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250410_visszaterhet-a-kezi-valtas-elvezete-a-ferrarikba","timestamp":"2025. április. 10. 06:41","title":"Visszatérhet a kézi váltás élvezete a Ferrarikba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6cd10f2-c8be-40db-8268-4bc21b6ae126","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint a siker nem azon múlik, hogy hány hidat foglalnak el. ","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint a siker nem azon múlik, hogy hány hidat foglalnak el. ","id":"20250409_Hadhazy-Akos-A-siker-nem-azon-mulik-hany-hidat-foglalunk-el","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6cd10f2-c8be-40db-8268-4bc21b6ae126.jpg","index":0,"item":"88ec8db5-c0fe-40aa-b61c-b9030c59e338","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_Hadhazy-Akos-A-siker-nem-azon-mulik-hany-hidat-foglalunk-el","timestamp":"2025. április. 09. 09:32","title":"Hadházy Ákos: Olyan határokat lépett át a kormány, hogy a polgári engedetlenségnek is eljött az ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]