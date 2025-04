Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2698b70f-6384-427b-b8b8-8cf344674949","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Nasdaq pár tizedes pluszban, az S&P 500 és a Dow Jones enyhe mínuszban nyitott szerdán.","shortLead":"A Nasdaq pár tizedes pluszban, az S&P 500 és a Dow Jones enyhe mínuszban nyitott szerdán.","id":"20250409_donald-trump-vam-kina-new-york-i-tozsde-nasdaq-sp-500-dow-jones-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2698b70f-6384-427b-b8b8-8cf344674949.jpg","index":0,"item":"5adacc04-7a8b-448a-ada2-d6eb2921369f","keywords":null,"link":"/kkv/20250409_donald-trump-vam-kina-new-york-i-tozsde-nasdaq-sp-500-dow-jones-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 16:36","title":"Amerikáig nem ért el a tőzsdei pánik, egyelőre nem zuhannak tovább a részvények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce63da2-bc95-4e95-a468-77a2138e78f9","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Indul a klub360, hogy Veled, az olvasóval együtt fejtsük meg szédületes sebességgel változó világunkat. Ha csatlakozol, hozzáférsz minden tartalmunkhoz, ingyen is megoszthatod ismerőseiddel, amit fontosnak tartasz, és örömmel látunk rendezvényeinken. Tarts velünk!","shortLead":"Indul a klub360, hogy Veled, az olvasóval együtt fejtsük meg szédületes sebességgel változó világunkat. Ha csatlakozol...","id":"20250411_HVG-klub360-partoloi-tagok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fce63da2-bc95-4e95-a468-77a2138e78f9.jpg","index":0,"item":"512520d6-1f5c-4cca-8e67-3ca8d4eb0034","keywords":null,"link":"/360/20250411_HVG-klub360-partoloi-tagok-ebx","timestamp":"2025. április. 11. 10:49","title":"Legyél tagja a klubnak, gondolkodj együtt a HVG csapatával!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a615458-1d15-4783-aa57-c040a2c882b5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A baleset pontos oka még nem tisztázott. ","shortLead":"A baleset pontos oka még nem tisztázott. ","id":"20250410_atrepult-egy-auto-egy-betonkorlaton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a615458-1d15-4783-aa57-c040a2c882b5.jpg","index":0,"item":"4ef06b8d-e71a-495d-b020-209389136373","keywords":null,"link":"/cegauto/20250410_atrepult-egy-auto-egy-betonkorlaton","timestamp":"2025. április. 10. 07:12","title":"Akciófilmbe illő baleset Pozsonyban: átrepült egy autó egy betonkorláton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da67a3c-0c54-4631-baf6-06aab47403c0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Microsoft kutatói szerint a mesterséges intelligencia nem képes olyan hatékonyan megtalálni egy programkódban lévő hibát, mint az ember.","shortLead":"A Microsoft kutatói szerint a mesterséges intelligencia nem képes olyan hatékonyan megtalálni egy programkódban lévő...","id":"20250411_microsoft-mesterseges-intelligencia-programozas-hibakereses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2da67a3c-0c54-4631-baf6-06aab47403c0.jpg","index":0,"item":"abefa9e2-316d-4411-b4d2-51948633f78a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250411_microsoft-mesterseges-intelligencia-programozas-hibakereses","timestamp":"2025. április. 11. 12:03","title":"Rámértek, mennyire tud programozni a mesterséges intelligencia, az eredmény kijózanító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc48349-838c-4bf3-8b65-076d1f91de65","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Bár a nyugdíjpénztári tagtoborzó kampányok főszezonja hagyományosan az év utolsó hónapjaira esik, több pénztár most is futtat az új belépőknek szóló nyereményjátékokat, illetve egyszeri jóváírási akciókat. A taglétszám szinten tartása, illetve növelése régóta nagy kihívás a nyugdíjkasszáknak, még úgy is, hogy a múlt évben már sikerült megállítani az évek óta tartó lassú, de szinte folyamatos csökkenést.","shortLead":"Bár a nyugdíjpénztári tagtoborzó kampányok főszezonja hagyományosan az év utolsó hónapjaira esik, több pénztár most is...","id":"20250410_Toborzokampanyokkal-koszontik-a-tavaszt-a-nyugdijkasszak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcc48349-838c-4bf3-8b65-076d1f91de65.jpg","index":0,"item":"9983650a-42be-4a93-981b-8e5439a8020d","keywords":null,"link":"/kkv/20250410_Toborzokampanyokkal-koszontik-a-tavaszt-a-nyugdijkasszak","timestamp":"2025. április. 10. 11:11","title":"Toborzókampányokkal köszöntik a tavaszt a nyugdíjkasszák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06b05bb1-298f-4f6c-b06e-42fa7995f6eb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mindössze egy köbmilliméternyi terület, mégis rengeteg dolog látszik rajta: amerikai tudósok átfogó térképet készítettek egy egér agyának apró szegletéről, ez pedig több betegség kezelésében is fontos lehet.","shortLead":"Mindössze egy köbmilliméternyi terület, mégis rengeteg dolog látszik rajta: amerikai tudósok átfogó térképet...","id":"20250410_agy-3d-terkep-keszitese-neuralis-halozatok-idegtudomany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06b05bb1-298f-4f6c-b06e-42fa7995f6eb.jpg","index":0,"item":"d22d8ab7-1462-4096-96bd-84b04aef674b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250410_agy-3d-terkep-keszitese-neuralis-halozatok-idegtudomany","timestamp":"2025. április. 10. 19:03","title":"Elkészítették az agy valaha volt legrészletesebb 3D-s térképét, áttörést hozhat az idegtudományban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e059b4e2-7521-4698-9b7c-338b6193fd69","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Nincs logika abban, amit Donald Trump amerikai elnök tesz a vámpolitikájával, viszont bármit kiválthat vele – mondja Vigvári Gábor, a Budapesti Corvinus Egyetem világgazdasági tanszékének vezetője, aki szerint az a globalizáció, amit ismerünk, bármikor megfordulhat.","shortLead":"Nincs logika abban, amit Donald Trump amerikai elnök tesz a vámpolitikájával, viszont bármit kiválthat vele – mondja...","id":"20250410_hvg-vigvari-gabor-kozgazdasz-trump-vampolitika-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e059b4e2-7521-4698-9b7c-338b6193fd69.jpg","index":0,"item":"2f623abc-4ecf-4cd5-bf62-93b53df69d18","keywords":null,"link":"/360/20250410_hvg-vigvari-gabor-kozgazdasz-trump-vampolitika-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 10. 06:30","title":"„A háborútól kezdve a szép lassan átalakuló világgazdaságig bármi lehet Trump vámháborújából”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6008f93-9fd7-46a2-8c7e-9dceb61695fa","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Még senki sem tudja, hogy fellendülést vagy általános recessziót és inflációt hoz-e Trump vámpolitikája. A szabadkereskedelem mindenhatóságának eltörlése azt jelentené, hogy a fejlődés iránya nem a fair, fenntartható gazdaság. Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"Még senki sem tudja, hogy fellendülést vagy általános recessziót és inflációt hoz-e Trump vámpolitikája...","id":"20250410_hvg-Hamvay-Peter-Szabadulas-a-nagysagtol-Fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6008f93-9fd7-46a2-8c7e-9dceb61695fa.jpg","index":0,"item":"92d7076f-e774-45dc-9b72-8d04e6497a75","keywords":null,"link":"/360/20250410_hvg-Hamvay-Peter-Szabadulas-a-nagysagtol-Fulszoveg","timestamp":"2025. április. 10. 08:00","title":"Hamvay Péter: A nacionalista és erőből diktált önzés rendszere jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]