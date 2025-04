Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5a078437-76c2-48cf-844a-e0dd6a11e6b5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A pilóta felkészültsége és a repülőgép állapota mellett a cégvezetés minősége is számít, ha csökkenteni akarja a repülőgép-balesetek valószínűségét – állapítja meg egy friss, a Corvinus Egyetem részvételével zajlott nemzetközi kutatás, amelyben több száz légitársaságot vizsgáltak.","shortLead":"A pilóta felkészültsége és a repülőgép állapota mellett a cégvezetés minősége is számít, ha csökkenteni akarja...","id":"20250411_biztonsagos-repules-legitarsasagok-vallalatiranyitas-penzugyi-szemelyi-jellemzok-vizsgalata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a078437-76c2-48cf-844a-e0dd6a11e6b5.jpg","index":0,"item":"b37eb53e-2674-4870-969b-c64e347a3ef0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250411_biztonsagos-repules-legitarsasagok-vallalatiranyitas-penzugyi-szemelyi-jellemzok-vizsgalata","timestamp":"2025. április. 11. 11:03","title":"Szeretné elkerülni a repülőbaleseteket? Érdemes figyelni a jelekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40a5f1d-1c93-49f4-9f98-391216d90fe4","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Még a tavaly tavaszi inflációkövető áremelések miatt volt jóval magasabb a telekomszolgáltatások ára most január-februárban, mint egy évvel korábban. A tényleges januári áremelést nagyrészt az őszi akciók vége és új csomagok bevezetése okozta. Ha változik a csomagkínálat, akkor a KSH a minőségváltozást is figyelembe veszi.","shortLead":"Még a tavaly tavaszi inflációkövető áremelések miatt volt jóval magasabb a telekomszolgáltatások ára most...","id":"20250412_Illuzio-az-ev-eleji-telekom-aremeles-ami-miatt-Nagy-Marton-haborut-hirdetett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c40a5f1d-1c93-49f4-9f98-391216d90fe4.jpg","index":0,"item":"1bc1a4a1-0854-483e-9564-e503059b8276","keywords":null,"link":"/kkv/20250412_Illuzio-az-ev-eleji-telekom-aremeles-ami-miatt-Nagy-Marton-haborut-hirdetett","timestamp":"2025. április. 12. 14:30","title":"Illúzió az év eleji telekom-áremelés, ami miatt Nagy Márton háborút hirdetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e08589-7431-474e-9c26-97307848ff1f","c_author":"Gyükeri Mercédesz - Lakos Gábor","category":"kkv","description":"A hajdúsági „hugyos homok” aranya a torma: tucatnyi faluban, több száz gazda termeli meg itt az európai fogyasztás háromnegyedét. Eddig azonban inkább csak elszállították a válogatott gyökereket, feldolgozással szinte senki nem próbálkozott, pláne nem nagyüzemi szinten. Egy vállalkozás most megpróbálkozik a lehetetlennel, náluk jártunk Újlétán.","shortLead":"A hajdúsági „hugyos homok” aranya a torma: tucatnyi faluban, több száz gazda termeli meg itt az európai fogyasztás...","id":"20250412_tormaricum-torma-feldolgozat-ujleta-riport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9e08589-7431-474e-9c26-97307848ff1f.jpg","index":0,"item":"88ff25f1-0eef-4780-ab0f-70530c4d1d73","keywords":null,"link":"/kkv/20250412_tormaricum-torma-feldolgozat-ujleta-riport","timestamp":"2025. április. 12. 17:00","title":"A „hugyos homoktól” különleges magyar tormáért egész Európa sorban áll, de épp a lényeg hiányzott az igazi sikerhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3803c76-dbe9-48b1-9f6b-6791c462dc44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Buzdító videóüzenetben állt ki Aleksandar Vucsics szerb elnök és az őt támogatók mellett a magyar miniszterelnök. Azt mondta: „Nem vagytok egyedül (…) a szerb hazafiak számíthatnak a magyar hazafiakra”.","shortLead":"Buzdító videóüzenetben állt ki Aleksandar Vucsics szerb elnök és az őt támogatók mellett a magyar miniszterelnök. Azt...","id":"20250411_orban-viktor-tamogato-uzenet-szerbia-alekszandar-vucic","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3803c76-dbe9-48b1-9f6b-6791c462dc44.jpg","index":0,"item":"1ac177c2-d651-42b9-a4d8-965fd7f45052","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_orban-viktor-tamogato-uzenet-szerbia-alekszandar-vucic","timestamp":"2025. április. 11. 13:06","title":"Orbán Viktor a Vucsics-párti belgrádi tüntetőket buzdítja videójában: „A ti harcotok a mi harcunk is. Éljen Vucsics elnök, éljen Szerbia!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21b02e5d-0bed-4335-84f5-db4d6b92857d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az USAID-támogatások felfüggesztésével 40 millió forinttól estek el.","shortLead":"Az USAID-támogatások felfüggesztésével 40 millió forinttól estek el.","id":"20250411_Trump-dontese-miatt-veszelybe-kerult-az-Utcarol-Lakasba-Egyesulet-mukodese-USAID-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21b02e5d-0bed-4335-84f5-db4d6b92857d.jpg","index":0,"item":"2de56221-59a5-4cae-8b6b-a22d94bd5896","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_Trump-dontese-miatt-veszelybe-kerult-az-Utcarol-Lakasba-Egyesulet-mukodese-USAID-tamogatas","timestamp":"2025. április. 11. 16:39","title":"Trump döntése miatt veszélybe került az Utcáról Lakásba Egyesület működése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4394f2-f225-4e64-8d82-f287cd5db581","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte nagyon sokan vannak, akik orrbefogva, 100 unicummal, de mégis Magyarra szavaznak, mert most van esély leváltani Orbánt.","shortLead":"Szerinte nagyon sokan vannak, akik orrbefogva, 100 unicummal, de mégis Magyarra szavaznak, mert most van esély...","id":"20250412_Baranyi-Krisztina-Ha-nem-jott-volna-Magyar-Peter-lett-volna-mas-aki-osszehoz-egy-uj-nagy-ereju-ellenzeki-partot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc4394f2-f225-4e64-8d82-f287cd5db581.jpg","index":0,"item":"7a0fcd9a-3fc8-4be0-81a2-d98cf7b36bc6","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Baranyi-Krisztina-Ha-nem-jott-volna-Magyar-Peter-lett-volna-mas-aki-osszehoz-egy-uj-nagy-ereju-ellenzeki-partot","timestamp":"2025. április. 12. 21:06","title":"Baranyi Krisztina: Ha nem jött volna Magyar Péter, lett volna más, aki összehoz egy új, nagy erejű ellenzéki pártot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trumptól elfordultak hívei a Wall Streeten, mert elúsztak az ő befektetéseik is, és a republikánus politikusok közt is nő az elégedetlenség. Az amerikai elnök a recesszió felé tolja a világot, de még meg lehet állítani. Trump meghajlik a piacok ereje előtt, de a Kínával megvívandó kereskedelmi háború nagy károkkal fenyeget. Nem ártana, ha lenne valami stratégiája, ha tényleg jobb belátásra akarja rábírni Kínát. Németországnak végre lesz új kormánya, de kénytelen azonnal válságüzemmódba kapcsolni. Témák és vélemények a világlapokból.","shortLead":"Trumptól elfordultak hívei a Wall Streeten, mert elúsztak az ő befektetéseik is, és a republikánus politikusok közt is...","id":"20250411_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"30fede69-681e-4176-91d1-e5db8769f985","keywords":null,"link":"/360/20250411_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 11. 10:30","title":"Neue Zürcher Zeitung-kommentár: Trump úgy játszik a világgazdasággal, mint Chaplin a földgömbbel A diktátorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa35af9-e151-4d2b-87dd-2f7cf0112055","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kimondottan gyorsan javította az Office problémás frissítését a Microsoft, pár mozdulattal javítható az összeomlást okozó hiba.","shortLead":"Kimondottan gyorsan javította az Office problémás frissítését a Microsoft, pár mozdulattal javítható az összeomlást...","id":"20250411_microsoft-office-2016-word-excel-outlook-osszeomlas-javitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfa35af9-e151-4d2b-87dd-2f7cf0112055.jpg","index":0,"item":"3dd69f30-2f78-4132-ba7a-9d3df4d748f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250411_microsoft-office-2016-word-excel-outlook-osszeomlas-javitas","timestamp":"2025. április. 11. 14:03","title":"Összeomlik a gépén az Office? Megérkezett a megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]