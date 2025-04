Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d6b1a7eb-7e2c-4476-80a5-dbba052bb9b3","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Az ukrán–orosz háború kezdete óta ismét nő Magyarországon a szénhidrogén-kitermelés. A hazai olaj csepp a tengerben, földgázból viszont az ország közel önellátó lehetne a fogyasztás lefaragásával.","shortLead":"Az ukrán–orosz háború kezdete óta ismét nő Magyarországon a szénhidrogén-kitermelés. A hazai olaj csepp a tengerben...","id":"20250412_hvg-olaj-gaz-kitermeles-koncesszio-mol-tpoc-hhe-group-cancambria-hungary","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6b1a7eb-7e2c-4476-80a5-dbba052bb9b3.jpg","index":0,"item":"0b10b046-344c-4c40-a884-06c0cfeffb40","keywords":null,"link":"/360/20250412_hvg-olaj-gaz-kitermeles-koncesszio-mol-tpoc-hhe-group-cancambria-hungary","timestamp":"2025. április. 12. 10:30","title":"A háború óta Magyarország sokkal önellátóbb lett földgázból, már a közel teljes önellátás sem lenne elérhetetlen cél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc70f61-0d12-4a15-9a24-1908fc7378da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ne köpd ki az ételt! Elegem van belőled” – ordította a nő, miközben többször is nekinyomta a gyerek fejét a falnak. ","shortLead":"„Ne köpd ki az ételt! Elegem van belőled” – ordította a nő, miközben többször is nekinyomta a gyerek fejét a falnak. ","id":"20250412_Sokkolo-videon-ahogy-eroszakkal-etet-egy-gyereket-az-ovono-Spanyolorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbc70f61-0d12-4a15-9a24-1908fc7378da.jpg","index":0,"item":"3feee3fb-3b9f-4dc5-94c0-1d60f8ec5f60","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Sokkolo-videon-ahogy-eroszakkal-etet-egy-gyereket-az-ovono-Spanyolorszagban","timestamp":"2025. április. 12. 10:24","title":"Sokkoló videón, ahogy erőszakkal etet egy gyereket az óvónő Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5605e4f4-b505-44ad-b20d-96518603cd40","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Turbulens évek vannak mögötte, s a jövője is hasonló lehet a Budapesti Metropolitan Egyetemnek, amely az MNB-s érintettsége okán került a figyelem középpontjába, és ahol Matolcsy György volt jegybankelnök emberei jutottak pozícióba.","shortLead":"Turbulens évek vannak mögötte, s a jövője is hasonló lehet a Budapesti Metropolitan Egyetemnek, amely az MNB-s...","id":"20250411_hvg-metropolitan-egyetem-mnb-alapitvanyok-padme-optima-befektetesi-zrt-asz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5605e4f4-b505-44ad-b20d-96518603cd40.jpg","index":0,"item":"396b7c41-3285-4a7a-b180-03d31f2ad7e8","keywords":null,"link":"/360/20250411_hvg-metropolitan-egyetem-mnb-alapitvanyok-padme-optima-befektetesi-zrt-asz","timestamp":"2025. április. 11. 11:50","title":"Veszélybe került az összematolcsyzott Metropolitan Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35cb188e-9147-45f5-9ea4-253bd74ffa90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök dicsérte a kormány intézkedéseit, megígérte, hogy jön a „vámbéke” és letörik az inflációt is. Orbán Viktor ismét kikelt Ukrajna EU-tagsága ellen és szidta Brüsszelt valamint a Tisza Pártot.","shortLead":"A miniszterelnök dicsérte a kormány intézkedéseit, megígérte, hogy jön a „vámbéke” és letörik az inflációt is. Orbán...","id":"20250411_Orban-Viktor-radiointerju-Kossuth-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35cb188e-9147-45f5-9ea4-253bd74ffa90.jpg","index":0,"item":"dc921ba7-4134-4143-bda2-447eefa4c6c3","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_Orban-Viktor-radiointerju-Kossuth-ebx","timestamp":"2025. április. 11. 07:39","title":"Orbán Viktor: Aki hatalomért és pénzért bármire képes, abban sosem szabad megbízni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d608cc1c-7712-4f1e-9d5c-2606c4dff93c","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Milák Kristóf idén is nyert a számában. ","shortLead":"Milák Kristóf idén is nyert a számában. ","id":"20250410_Uszo-ob-Kos-Hubert-es-Rasovszky-Kristof-is-orszagos-csucsot-uszott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d608cc1c-7712-4f1e-9d5c-2606c4dff93c.jpg","index":0,"item":"9ebcaa64-5a5a-4bc1-a5d6-451be60c987b","keywords":null,"link":"/sport/20250410_Uszo-ob-Kos-Hubert-es-Rasovszky-Kristof-is-orszagos-csucsot-uszott","timestamp":"2025. április. 10. 20:34","title":"Úszó ob: Kós Hubert és Rasovszky Kristóf is országos csúcsot úszott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ab1c38d-79da-4018-b14e-4065089e5557","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy Ervin reméli, hogy Fábry Sándor élete utolsó részében kimondja, hogy ami itt zajlik, az tarthatatlan.","shortLead":"Nagy Ervin reméli, hogy Fábry Sándor élete utolsó részében kimondja, hogy ami itt zajlik, az tarthatatlan.","id":"20250410_nagy-ervin-fabry-sandorrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ab1c38d-79da-4018-b14e-4065089e5557.jpg","index":0,"item":"549e5d3d-2b99-4313-a961-20d8e75a9ca9","keywords":null,"link":"/elet/20250410_nagy-ervin-fabry-sandorrol","timestamp":"2025. április. 10. 19:24","title":"Nagy Ervin szerint Fábry Sándor felismerte, hogy nem kellett volna befeküdnie a hatalomnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6cf530e-803f-4f21-ad91-89ab5c7d873c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő turistákkal is szóba elegyedett.","shortLead":"A katolikus egyházfő turistákkal is szóba elegyedett.","id":"20250411_ferenc-papa-civi-villamlatogatas-szent-peter-bazilika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6cf530e-803f-4f21-ad91-89ab5c7d873c.jpg","index":0,"item":"b0c7f6ed-fae5-47dc-b8d9-a7a6b4a6372c","keywords":null,"link":"/elet/20250411_ferenc-papa-civi-villamlatogatas-szent-peter-bazilika","timestamp":"2025. április. 11. 16:38","title":"Ferenc pápa civilben tett villámlátogatást a Szent Péter-bazilikában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe74edca-f1a7-4abd-b56a-7771e557c4b9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Órákig elérhetetlen volt az OTP Bank több szolgáltatása. ","shortLead":"Órákig elérhetetlen volt az OTP Bank több szolgáltatása. ","id":"20250410_OTP-Nemzetkozi-mercevel-merve-is-szokatlan-meretu-tulterheleses-tamadas-ert-minket-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe74edca-f1a7-4abd-b56a-7771e557c4b9.jpg","index":0,"item":"c000519c-d193-4bf9-a759-de76181b2d89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_OTP-Nemzetkozi-mercevel-merve-is-szokatlan-meretu-tulterheleses-tamadas-ert-minket-ebx","timestamp":"2025. április. 10. 18:34","title":"OTP: Nemzetközi mércével mérve is szokatlan méretű túlterheléses támadás ért minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]