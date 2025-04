Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cfa35af9-e151-4d2b-87dd-2f7cf0112055","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kimondottan gyorsan javította az Office problémás frissítését a Microsoft, pár mozdulattal javítható az összeomlást okozó hiba.","shortLead":"Kimondottan gyorsan javította az Office problémás frissítését a Microsoft, pár mozdulattal javítható az összeomlást...","id":"20250411_microsoft-office-2016-word-excel-outlook-osszeomlas-javitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfa35af9-e151-4d2b-87dd-2f7cf0112055.jpg","index":0,"item":"3dd69f30-2f78-4132-ba7a-9d3df4d748f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250411_microsoft-office-2016-word-excel-outlook-osszeomlas-javitas","timestamp":"2025. április. 11. 14:03","title":"Összeomlik a gépén az Office? Megérkezett a megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ae15ac-62a7-4bd5-92e8-69a6c445af99","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók arra jutottak, hogy ha őrlés előtt némi vizet ad az ember a kávébabokhoz, az jobb ízélményt ad a főzés után.","shortLead":"Amerikai kutatók arra jutottak, hogy ha őrlés előtt némi vizet ad az ember a kávébabokhoz, az jobb ízélményt ad a főzés...","id":"20250411_kavefozes-hogyan-keszitsem-kave-orlese-daralas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61ae15ac-62a7-4bd5-92e8-69a6c445af99.jpg","index":0,"item":"c5c8fe36-bfb4-4da2-bd93-6b79847e2814","keywords":null,"link":"/tudomany/20250411_kavefozes-hogyan-keszitsem-kave-orlese-daralas","timestamp":"2025. április. 11. 16:03","title":"Finomabb kávét inna? Elég hozzá fél milliliter extra víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06b05bb1-298f-4f6c-b06e-42fa7995f6eb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mindössze egy köbmilliméternyi terület, mégis rengeteg dolog látszik rajta: amerikai tudósok átfogó térképet készítettek egy egér agyának apró szegletéről, ez pedig több betegség kezelésében is fontos lehet.","shortLead":"Mindössze egy köbmilliméternyi terület, mégis rengeteg dolog látszik rajta: amerikai tudósok átfogó térképet...","id":"20250410_agy-3d-terkep-keszitese-neuralis-halozatok-idegtudomany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06b05bb1-298f-4f6c-b06e-42fa7995f6eb.jpg","index":0,"item":"d22d8ab7-1462-4096-96bd-84b04aef674b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250410_agy-3d-terkep-keszitese-neuralis-halozatok-idegtudomany","timestamp":"2025. április. 10. 19:03","title":"Elkészítették az agy valaha volt legrészletesebb 3D-s térképét, áttörést hozhat az idegtudományban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b0058f-ffd7-47bf-b5bd-b3158e8d6074","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több jelentés is azt mutatja, hogy a mesterséges intelligencia veszélyezteti a csökkentésre – vagy legalább a stagnálásra – vonatkozó globális károsanyag-kibocsátási terveket.","shortLead":"Több jelentés is azt mutatja, hogy a mesterséges intelligencia veszélyezteti a csökkentésre – vagy legalább...","id":"20250411_mesterseges-intelligencia-energiafogyasztas-karosanyag-kibocsatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43b0058f-ffd7-47bf-b5bd-b3158e8d6074.jpg","index":0,"item":"c07e0829-3b0c-427a-947e-7951a199fdd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250411_mesterseges-intelligencia-energiafogyasztas-karosanyag-kibocsatas","timestamp":"2025. április. 11. 10:03","title":"Brutális mértékben növeli a mesterséges intelligencia a károsanyag-kibocsátást, és úgy tűnik, nincs megállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b0b5dc5-de04-4675-a8b4-9724fb018ff7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Stabilról a leminősítésre utaló negatívra rontotta Magyarország hitelminősítését az S&P. A minősítő szerint a magyar gazdaság idén csak 1,5 százalékkal fog nőni – a kormány még mindig 2,5 százalékot vár. A vámháború jelentős kockázat. Magas az államadósság és a költségvetési hiány, félő, hogy a kormány osztogatásba kezd az országgyűlési választás előtt. Az uniós támogatások hiányozni fognak. Aggasztó, hogy a Fidesz rendeleti kormányzást folytat. A kormány reakciója: minden rendben lesz!","shortLead":"Stabilról a leminősítésre utaló negatívra rontotta Magyarország hitelminősítését az S&P. A minősítő szerint...","id":"20250411_sp-standard-and-poors-hitelminosites-2025-aprilis-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b0b5dc5-de04-4675-a8b4-9724fb018ff7.jpg","index":0,"item":"9f538ea6-a41c-41e6-b916-f1f055c20079","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250411_sp-standard-and-poors-hitelminosites-2025-aprilis-ebx","timestamp":"2025. április. 11. 22:54","title":"Negatívra rontotta Magyarország értékelését az S&P","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c838c11b-857d-4190-a8c9-2ccb809b42a7","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Ugyan csütörtök este véget ért a HVG Állásbörze személyes része, ám a munkaadók még péntek estig várják az álláskeresőket a virtuális térben, a hvgallasborze.hu oldalon. Chatelhetsz a kiállítókkal, több mint ezer állásra pályázhatsz, a Jobline virtuális standjánál pedig szakértő ad tanácsot az önéletrajz-íráshoz.","shortLead":"Ugyan csütörtök este véget ért a HVG Állásbörze személyes része, ám a munkaadók még péntek estig várják...","id":"20250411_HVG-Allasborze","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c838c11b-857d-4190-a8c9-2ccb809b42a7.jpg","index":0,"item":"b56a93d1-0cdc-4cf8-a835-63f282fd54c1","keywords":null,"link":"/kkv/20250411_HVG-Allasborze","timestamp":"2025. április. 11. 09:00","title":"Chatelj munkaadókkal ─ ma még tart az online állásbörze ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"576460de-8f0a-4ce1-9085-179e1671df9b","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Hiába értékelte át gazdasági prognózisát a kormány, az még mindig túl bizakodó.","shortLead":"Hiába értékelte át gazdasági prognózisát a kormány, az még mindig túl bizakodó.","id":"20250411_Kopint-Tarki-prognozis-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/576460de-8f0a-4ce1-9085-179e1671df9b.jpg","index":0,"item":"5f7a7aaf-13c9-4090-b2d7-9d2587304e58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250411_Kopint-Tarki-prognozis-2025","timestamp":"2025. április. 11. 11:31","title":"Kopint-Tárki az idei évről: 1,7 százalékos növekedés, 5,2 százalékos infláció, átlagosan 410 forintos euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52fad801-3b51-486d-9866-70460bb94694","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"360","description":"A vámpolitikában nem lehet gond az egységes fellépés, a védelmi unióhoz több kell, a pénzen kívül például kint kell tartani belőle Orbán Viktort. Velemény.","shortLead":"A vámpolitikában nem lehet gond az egységes fellépés, a védelmi unióhoz több kell, a pénzen kívül például kint kell...","id":"20250411_Kocsis-Gyorgyi-Hajozni-muszaj-USA-EU","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52fad801-3b51-486d-9866-70460bb94694.jpg","index":0,"item":"53d80d47-f1f6-4f01-97bd-4c12ff037fbb","keywords":null,"link":"/360/20250411_Kocsis-Gyorgyi-Hajozni-muszaj-USA-EU","timestamp":"2025. április. 11. 08:00","title":"Kocsis Györgyi: Elsöpri-e az EU-t a Trump-féle cunami?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]