[{"available":true,"c_guid":"95eaf6a9-354e-420d-8439-946a06014fb5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Howard Lutnick közölte: külön vámokat készülnek kivetni az elektronikai eszközökre.","shortLead":"Howard Lutnick közölte: külön vámokat készülnek kivetni az elektronikai eszközökre.","id":"20250413_donald-trump-vam-usa-telefon-szamitogep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95eaf6a9-354e-420d-8439-946a06014fb5.jpg","index":0,"item":"6777200b-ed1a-4804-b554-9dbe1b52b0a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250413_donald-trump-vam-usa-telefon-szamitogep","timestamp":"2025. április. 13. 17:15","title":"Trump kereskedelmi minisztere tisztázta: mégsem maradnak vámok nélkül a telefonok és a számítógépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a997d73f-f71b-458b-86da-3bedd3844d9f","c_author":"MTI","category":"elet","description":" A kiránduló egy szikláról esett le, a túzoltók és a mentősök is nehezen tudták megközelíteni.","shortLead":" A kiránduló egy szikláról esett le, a túzoltók és a mentősök is nehezen tudták megközelíteni.","id":"20250413_Visegrad-lezuhant-turazo-szakadek-helikopter-mentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a997d73f-f71b-458b-86da-3bedd3844d9f.jpg","index":0,"item":"a68cf6fd-6c25-46ae-95aa-0f19f4c6ad69","keywords":null,"link":"/elet/20250413_Visegrad-lezuhant-turazo-szakadek-helikopter-mentes","timestamp":"2025. április. 13. 15:58","title":"Szakadékba zuhant egy túrázó Visegrádnál, mentőhelikopter vitte kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8fdd31-5a04-47c7-ad48-606897848f6b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ügyes módszerrel ragaszkodik a telefonhoz egy androidos kémprogram, ha a felhasználó szeretné eltávolítani. A jó hír, hogy van egy módszer, amivel mégis törölheti.","shortLead":"Ügyes módszerrel ragaszkodik a telefonhoz egy androidos kémprogram, ha a felhasználó szeretné eltávolítani. A jó hír...","id":"20250412_android-kemprogram-torles-jelszo-csokkentett-mod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d8fdd31-5a04-47c7-ad48-606897848f6b.jpg","index":0,"item":"2b18bbb3-c170-4d78-8940-8fd78f1f1dc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250412_android-kemprogram-torles-jelszo-csokkentett-mod","timestamp":"2025. április. 12. 20:03","title":"Szintet lépett az egyik kémprogram – jelszót kér, ha törölni próbálja. De túl lehet járni az eszén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d034e4bb-39a2-4827-9695-ae80b291acca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint méregdrága órát viselt Matolcsy Ádám felesége.","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint méregdrága órát viselt Matolcsy Ádám felesége.","id":"20250412_Hadhazy-Akos-Matolcsy-Adam-felesege-luxuskarorat-hord-es-egy-szaudi-nyaralobol-posztol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d034e4bb-39a2-4827-9695-ae80b291acca.jpg","index":0,"item":"c52f6294-d39c-409d-904e-7233eea6c04d","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Hadhazy-Akos-Matolcsy-Adam-felesege-luxuskarorat-hord-es-egy-szaudi-nyaralobol-posztol","timestamp":"2025. április. 12. 09:54","title":"Hadházy Ákos: Matolcsy Ádám felesége ismét luxusnyaralásról posztolt képeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6585f14-f9fe-4217-a061-aa5a94256d53","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"kultura","description":"Évtizedekig elzárva tartották a nagyközönség elől, majd amikor szóba került a nyilvánosságra hozatala, mind az irodalmárok, mind a pszichológusok tiltakozni kezdtek ellene. Nemcsak azért, mert a szocialista erkölcsbe ütközött, hanem attól is tartottak, hogy a megjelentetése lejáratná a pszichoanalízis módszerét, valamint összetörné az olvasókban élő, kultikus József Attila-képet. A Szabad-ötletek jegyzékének idei újrakiadása és a József Attila pszichoanalízisét feldolgozó, ezen a héten mozikba kerülő új film, a Reménytelenül egyaránt a közönség nem szűnő érdeklődését mutatja a téma iránt. A ma 120 éves József Attiláról, a költőről és a magánemberről, továbbá a Szabad-ötletek jegyzékének publikálását övező vitákról kérdeztük az első kiadást tető alá hozó Tverdota György irodalomtörténészt, a József Attila Társaság elnökét, az életmű egyik legavatottabb ismerőjét.","shortLead":"Évtizedekig elzárva tartották a nagyközönség elől, majd amikor szóba került a nyilvánosságra hozatala, mind...","id":"20250411_A-verseim-nem-en-vagyok-az-vagyok-en-amit-itt-irok-maig-sokkoloan-hat-Jozsef-Attila-kevesbe-ismert-arca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6585f14-f9fe-4217-a061-aa5a94256d53.jpg","index":0,"item":"904552e8-7bf6-4911-b299-704d9d405744","keywords":null,"link":"/kultura/20250411_A-verseim-nem-en-vagyok-az-vagyok-en-amit-itt-irok-maig-sokkoloan-hat-Jozsef-Attila-kevesbe-ismert-arca","timestamp":"2025. április. 11. 19:00","title":"„A verseim nem én vagyok: az vagyok én, amit itt irok” – máig sokkolóan hat József Attila kevésbé ismert arca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc70f61-0d12-4a15-9a24-1908fc7378da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ne köpd ki az ételt! Elegem van belőled” – ordította a nő, miközben többször is nekinyomta a gyerek fejét a falnak. ","shortLead":"„Ne köpd ki az ételt! Elegem van belőled” – ordította a nő, miközben többször is nekinyomta a gyerek fejét a falnak. ","id":"20250412_Sokkolo-videon-ahogy-eroszakkal-etet-egy-gyereket-az-ovono-Spanyolorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbc70f61-0d12-4a15-9a24-1908fc7378da.jpg","index":0,"item":"3feee3fb-3b9f-4dc5-94c0-1d60f8ec5f60","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Sokkolo-videon-ahogy-eroszakkal-etet-egy-gyereket-az-ovono-Spanyolorszagban","timestamp":"2025. április. 12. 10:24","title":"Sokkoló videón, ahogy erőszakkal etet egy gyereket az óvónő Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb784530-2ee2-47df-88f1-6b7a06cb4736","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az USA éppen most számolja fel a jó hírét, és nagy a veszélye annak, hogy ha mindenki rossz irányba megy, abból igen komoly krízis lehet – állapította meg Clemens Fuest tekintélyes német közgazdász.","shortLead":"Az USA éppen most számolja fel a jó hírét, és nagy a veszélye annak, hogy ha mindenki rossz irányba megy, abból igen...","id":"20250413_IFO-fonok-Sajnos-nem-lehet-kizarni-a-vilaggazdasagi-valsag-lehetoseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb784530-2ee2-47df-88f1-6b7a06cb4736.jpg","index":0,"item":"c2aa8156-6ff1-42cd-ad6e-24bacf06cdb4","keywords":null,"link":"/360/20250413_IFO-fonok-Sajnos-nem-lehet-kizarni-a-vilaggazdasagi-valsag-lehetoseget","timestamp":"2025. április. 13. 11:58","title":"IFO-főnök: Sajnos nem lehet kizárni a világgazdasági válság lehetőségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056443e6-a08e-447d-9a1c-700a834e0fea","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint a tüdő bizonyos daganattípusa attól is kialakulhat, ha valaki túl sok zsírt és szénhidrátot fogyaszt.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint a tüdő bizonyos daganattípusa attól is kialakulhat, ha valaki túl sok zsírt és szénhidrátot...","id":"20250411_tudorak-kialakulasa-taplalkozas-daganat-szenhidrat-zsir","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056443e6-a08e-447d-9a1c-700a834e0fea.jpg","index":0,"item":"86387386-df03-438e-9fbe-72f81a77e2f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250411_tudorak-kialakulasa-taplalkozas-daganat-szenhidrat-zsir","timestamp":"2025. április. 11. 19:03","title":"Tüdőrákhoz vezethet az egészségtelen étkezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]