[{"available":true,"c_guid":"b35541a2-561b-4525-909d-b82cc013350c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Nintendónak még meg kell vizsgálnia, hogyan érinti őket Trump vámjai, ami kihathat a Switch 2 árára is.","shortLead":"A Nintendónak még meg kell vizsgálnia, hogyan érinti őket Trump vámjai, ami kihathat a Switch 2 árára is.","id":"20250404_nintendo-switch-2-elorendeles-trump-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b35541a2-561b-4525-909d-b82cc013350c.jpg","index":0,"item":"d1e78372-261e-4cf7-9ed5-acb67b576452","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250404_nintendo-switch-2-elorendeles-trump-vam","timestamp":"2025. április. 04. 19:57","title":"A Nintendo máris elhalasztotta a Switch 2 előrendelését Trump vámjai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ee3f466-5d76-41b9-b3a3-0c8a058647c6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan több androidos mobilba is bekerül majd a Qualcomm újdonsága, ami több téren is jelentős javulást hozhat az elődhöz képest.","shortLead":"Hamarosan több androidos mobilba is bekerül majd a Qualcomm újdonsága, ami több téren is jelentős javulást hozhat...","id":"20250403_qualcomm-snapdragon-8s-gen-4-processzor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ee3f466-5d76-41b9-b3a3-0c8a058647c6.jpg","index":0,"item":"94e728da-d7eb-4614-843f-80cf69eda56b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250403_qualcomm-snapdragon-8s-gen-4-processzor","timestamp":"2025. április. 03. 12:03","title":"+31% teljesítmény, -39% energiafogyasztás: itt a Qualcomm új mobilos processzora, a Snapdragon 8s Gen 4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b786b8-ae06-400b-b23d-66c6a80c6bd6","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Csak találgatni lehet, hogy védekező üzemmódba kapcsolt vagy kiegyezett a hatalommal Matolcsy György volt MNB-elnök, miután meghazudtolta az ÁSZ büntetőügyet generáló megállapításait.","shortLead":"Csak találgatni lehet, hogy védekező üzemmódba kapcsolt vagy kiegyezett a hatalommal Matolcsy György volt MNB-elnök...","id":"20250404_hvg-matolcsy-mnb-asz-jelentes-bunbak-mbh-romlas-viragai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95b786b8-ae06-400b-b23d-66c6a80c6bd6.jpg","index":0,"item":"616d592d-fe17-4da0-93e2-b3d88075ec8c","keywords":null,"link":"/360/20250404_hvg-matolcsy-mnb-asz-jelentes-bunbak-mbh-romlas-viragai","timestamp":"2025. április. 04. 13:30","title":"Az ÁSZ kulcsfontosságú megjegyzése és amiről Varga Mihály mélyen hallgat – bőven vannak még kérdőjelek az MNB-alapítványok ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e387f0-e049-4471-845f-90f168abfd0d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nanni Morettit az intenzíven ápolják.","shortLead":"Nanni Morettit az intenzíven ápolják.","id":"20250403_infarktust-kapott-a-vilaghiru-olasz-filmrendezo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53e387f0-e049-4471-845f-90f168abfd0d.jpg","index":0,"item":"d76eee4c-0549-4f0d-a04c-c6d7e09bb6eb","keywords":null,"link":"/elet/20250403_infarktust-kapott-a-vilaghiru-olasz-filmrendezo","timestamp":"2025. április. 03. 14:33","title":"Infarktust kapott a világhírű olasz filmrendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565e279b-c356-4771-97ef-0a41302bdd0f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatók szerint a csecsemőknél a védőoltásra adott immunválasz és a bélmikrobiom összetétele között szoros összefüggés lehet.","shortLead":"Ausztrál kutatók szerint a csecsemőknél a védőoltásra adott immunválasz és a bélmikrobiom összetétele között szoros...","id":"20250403_csecsmo-antibiotikum-kezeles-vedooltas-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/565e279b-c356-4771-97ef-0a41302bdd0f.jpg","index":0,"item":"78264487-25d3-426a-9640-d7184d2f332c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250403_csecsmo-antibiotikum-kezeles-vedooltas-kutatas","timestamp":"2025. április. 03. 20:03","title":"Csökkenhet a védőoltás hatása a csecsemőknél, ha antibiotikummal kezelik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d069cc3-5178-46d9-833d-ad30a042e3f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felháborodott írók szerint a Meta lopott ","id":"20250403_meta-mesterseges-intelligencia-irok-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d069cc3-5178-46d9-833d-ad30a042e3f4.jpg","index":0,"item":"649a23cc-2bbc-4bea-bef4-ae6e53ec9e19","keywords":null,"link":"/elet/20250403_meta-mesterseges-intelligencia-irok-tuntetes","timestamp":"2025. április. 03. 11:35","title":"Írók tüntetnek Mark Zuckerberg londoni főhadiszállása előtt a mesterséges intelligencia miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1da4c5d5-243e-4685-88e3-0118212b75a2","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Eminem lánya, Hailie Jade Mathers az Instagramon jelentette be, hogy megszületett a fia.","shortLead":"Eminem lánya, Hailie Jade Mathers az Instagramon jelentette be, hogy megszületett a fia.","id":"20250404_nagypapa-eminem-elliot-marshall-mcclintock","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1da4c5d5-243e-4685-88e3-0118212b75a2.jpg","index":0,"item":"16a35e24-46b6-4511-9722-3d56ab60059e","keywords":null,"link":"/kultura/20250404_nagypapa-eminem-elliot-marshall-mcclintock","timestamp":"2025. április. 04. 19:34","title":"Nagypapa lett Eminem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc18bee-5a41-42d8-b020-731523ddeee1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai kormány logikája szerint a Heard-sziget és McDonald-szigetek pingvin- és fókakolóniája, valamint Jan Mayen állatvilága is lehúzza az USA-t, így a jövőben nekik is megdrágítják az amerikai termékek importját. ","shortLead":"Az amerikai kormány logikája szerint a Heard-sziget és McDonald-szigetek pingvin- és fókakolóniája, valamint Jan Mayen...","id":"20250403_trump-vamok-lakatlan-szigetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cc18bee-5a41-42d8-b020-731523ddeee1.jpg","index":0,"item":"14e31fbc-1124-4cde-a268-1a1740b71cf2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_trump-vamok-lakatlan-szigetek","timestamp":"2025. április. 03. 10:25","title":"Trump több lakatlan szigetre is kivetette a viszontvámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]