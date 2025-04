Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cfd6f03e-8234-4405-b2be-fddaf6fdcc50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt fegyelmi eljárást indított Esze Tamás ellen.","shortLead":"A párt fegyelmi eljárást indított Esze Tamás ellen.","id":"20250414_Ittas-vezetesen-ertek-a-Mi-Hazank-budafoki-politikusat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfd6f03e-8234-4405-b2be-fddaf6fdcc50.jpg","index":0,"item":"abf00976-0b92-47f3-9ba7-c4719e4db10e","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_Ittas-vezetesen-ertek-a-Mi-Hazank-budafoki-politikusat","timestamp":"2025. április. 14. 14:00","title":"Ittas vezetésen érték a Mi Hazánk budafoki politikusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14849b5b-6e41-4244-9872-4068a81fe2d4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint új időszámítás kezdődött a magyar politikában, hiszen Brüsszel és a Tisza Párt nyíltan bevallotta, hogy a magyarok életszínvonalának lerontása a céljuk.","shortLead":"A miniszterelnök szerint új időszámítás kezdődött a magyar politikában, hiszen Brüsszel és a Tisza Párt nyíltan...","id":"20250415_orban-viktor-m44-gyorsforgalmi-ut-atadas-tisza-part-ukrajna-unios-csatlakozas-brusszel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14849b5b-6e41-4244-9872-4068a81fe2d4.jpg","index":0,"item":"97433a8d-2435-4f95-a3fb-6a1d0a071b39","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_orban-viktor-m44-gyorsforgalmi-ut-atadas-tisza-part-ukrajna-unios-csatlakozas-brusszel","timestamp":"2025. április. 15. 14:13","title":"Orbán a 44-es gyorsforgalmi átadóján értekezett arról, hogy Ukrajna EU-tagsága lesz a magyar politika legfontosabb kérdése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73141574-9f6b-4f41-be61-34775755a958","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Clone Robotics úgy tervezte meg a Protoclone nevű robotját, hogy annak felépítése hasonlítson az emberi anatómiára. A végeredmény finoman szólva is ijesztő.","shortLead":"A Clone Robotics úgy tervezte meg a Protoclone nevű robotját, hogy annak felépítése hasonlítson az emberi anatómiára...","id":"20250414_clone-robotics-protoclone-humanoid-robot-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73141574-9f6b-4f41-be61-34775755a958.jpg","index":0,"item":"a22c1cf0-0477-4fca-82fd-975894b9fcd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250414_clone-robotics-protoclone-humanoid-robot-video","timestamp":"2025. április. 14. 18:03","title":"Garantáltan rémálma lesz ettől a lengyel humanoid robottól – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9302ca-e4ce-4849-853f-c9c879ad7954","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a márciusi felmérésük szerint toronymagasan vezetett a Fidesz, egy hónappal később már más véleményen van a közvélemény-kutató cég vezetője.","shortLead":"Bár a márciusi felmérésük szerint toronymagasan vezetett a Fidesz, egy hónappal később már más véleményen van...","id":"20250415_Nezopont-Magyar-Peter-Tisza-Part-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a9302ca-e4ce-4849-853f-c9c879ad7954.jpg","index":0,"item":"cf6ff013-6388-4fe8-8046-516e0eaa8fed","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Nezopont-Magyar-Peter-Tisza-Part-Orban","timestamp":"2025. április. 15. 14:47","title":"Még a kormányközeli Nézőpont szerint is zárul az olló a Tisza Párt és a Fidesz között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dd23ab-c26d-428c-bf26-617962c26996","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt kéri, aki vásárolt az érintett kanalakból, lapátból, ne használja.","shortLead":"A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt kéri, aki vásárolt az érintett kanalakból, lapátból, ne...","id":"20250414_rakkelto-anyag-konyhai-eszkozok-fogyasztovedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52dd23ab-c26d-428c-bf26-617962c26996.jpg","index":0,"item":"6855a700-4b21-4024-85db-89154a744b56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250414_rakkelto-anyag-konyhai-eszkozok-fogyasztovedelem","timestamp":"2025. április. 14. 16:02","title":"Rákkeltő anyagot tartalmazó konyhai eszközöket hívott vissza a fogyasztóvédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871ad47d-e80c-4bf5-bf90-69bba5da9fb1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Nemzet Hangja szavazás eredményétől Orbán Viktor eljutott a Tisza Párt–Brüsszel-paktumig.","shortLead":"A Nemzet Hangja szavazás eredményétől Orbán Viktor eljutott a Tisza Párt–Brüsszel-paktumig.","id":"20250414_orban-viktor-tisza-part-ukrajna-unios-tagsag-nemzet-hangja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/871ad47d-e80c-4bf5-bf90-69bba5da9fb1.jpg","index":0,"item":"3dbb0d9c-2b7a-44ea-b0af-5c38fbe85534","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_orban-viktor-tisza-part-ukrajna-unios-tagsag-nemzet-hangja","timestamp":"2025. április. 14. 17:05","title":"Orbán szerint a Tisza Párt igent mondott Ukrajna uniós tagságára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d62aab-8f11-426a-919c-1e5981730df3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akkumulátoripar szenvedése jól látszik a hazánkban lévő dél-koreaiak számán is.","shortLead":"Az akkumulátoripar szenvedése jól látszik a hazánkban lévő dél-koreaiak számán is.","id":"20250415_Par-eve-nagyon-sok-del-koreai-jott-Magyarorszagra-majd-a-nagy-reszuk-nyomtalanul-el-is-tunt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9d62aab-8f11-426a-919c-1e5981730df3.jpg","index":0,"item":"83b35e5e-dd54-4fae-89bc-774991b0ffbf","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Par-eve-nagyon-sok-del-koreai-jott-Magyarorszagra-majd-a-nagy-reszuk-nyomtalanul-el-is-tunt","timestamp":"2025. április. 15. 10:51","title":"Pár éve nagyon sok dél-koreai jött Magyarországra, de mára alig maradtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új, üres mappa bukkant fel a Windows 10/11-ben az áprilisi frissítőcsomag telepítését követően „inetpub” néven. A dologra rögtön felfigyeltek a felhasználók, és most a Microsoft is megszólalt.","shortLead":"Új, üres mappa bukkant fel a Windows 10/11-ben az áprilisi frissítőcsomag telepítését követően „inetpub” néven...","id":"20250414_microsoft-windows-11-uj-mappa-frissites-inetpub","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6.jpg","index":0,"item":"bfc4d229-bc5d-4940-a522-e6fee24a0095","keywords":null,"link":"/tudomany/20250414_microsoft-windows-11-uj-mappa-frissites-inetpub","timestamp":"2025. április. 14. 13:03","title":"Rejtélyes új mappa bukkant fel a Windowsban – a Microsoft azt kéri, ne törölje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]