Ezen a héten kedden és szerdán is lezárjuk a hidat! – írja Hadházy Ákos a Facebookon. A független politikus már ötödik alkalommal hirdet tüntetést. Már a múlt héten is 24 órásra tervezte a demonstrációt, azonban csak hajnali 4-ig kaptak területfoglalási engedélyt, ezért végül a tüntetés is addig tartott, igaz éjszakára már elég kevesen maradtak az Erzsébet-hídon.

A politikus újabb békés, de határozott kiállásra hívja a követőit, a tüntetés során „a technofasiszta törvények visszavonását” követelik majd.

Eddig is lehetett tudni, hogy az Erzsébet-híd mellett a tüntetők a tervek szerint Várba is felmennek majd, ezt állítólag a rendőrség is tudomásul vette (köznyelvben: engedélyezte).

Hadházy posztja szerint a terv az, hogy kedden 17 órakkor kezdődik a tüntetés az Erzsébet-hídon, majd az éjszakát a kitartóbb tüntetőkkel a Várban tervezi tölteni. „Azokkal, akiknek a munkahelyi, iskolai elfoglaltságuk nem engedi a napközben tüntetést, szerda délután 17 órakor találkozzunk ismét fenn, a Karmelita előtt, majd együtt levonulunk újra a hídra!” – írja.

A tüntetésen felszólal Simon Kornél, Rainer-Micsinyei Nóra, Pásztor Erzsi színészek, Laczó Adrienn, korábban lemondott bíró, Szepesházi Péter ügyvéd és Pankotai Lili is beszél majd, illetve Gerendás Péter zeneszerző énekel, Iványi Gábor pedig videóban üzen majd a jelenlévőknek.

Ezen a héten már ötödjére fog utcára vonulni Hadházy Ákos és a Momentum. Az első alkalom március 18-án, a Pride ellehetetlenítését lehetővé tévő törvény elfogadása után volt, azóta a független politikus minden kedden a belvárosban várja a tiltakozókat, akik jellemzően hidak elfoglalásával zárják az estét.

„Muszáj valamit csinálni, mert megőrülsz” – videón a jövőért is aggódó hídfoglalók Hadházy Ákos felhívására negyedszerre foglalták el tiltakozók a budapesti hidakat, negyedszerre töltöttük velük az egész estét, éjszakát.

Nyitókép: tüntetők az Erzsébet-hídon, fotó: Fazekas István