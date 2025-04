Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b5974904-f8ee-49be-84bd-d3c03498efe5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A készülő sorozatban J. K. Rowling is részt vesz executive producerként.","shortLead":"A készülő sorozatban J. K. Rowling is részt vesz executive producerként.","id":"20250415_HBO-sorozat-keszul-a-Harry-Potterbol-itt-vannak-elso-nevek-a-szereplogardabol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5974904-f8ee-49be-84bd-d3c03498efe5.jpg","index":0,"item":"3969c932-cdd0-4f89-aa66-af9fa942bd35","keywords":null,"link":"/kultura/20250415_HBO-sorozat-keszul-a-Harry-Potterbol-itt-vannak-elso-nevek-a-szereplogardabol","timestamp":"2025. április. 15. 10:33","title":"HBO-sorozat készül a Harry Potterből, itt vannak az első nevek a szereplőgárdából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334e73d5-d6df-4d17-8445-bd7adf9b53e9","c_author":"Parászka Boróka","category":"kultura","description":"Erőszakos üzeneteket kapott Pottyondy Edina erdélyi turnéja előtt, több rendezvényhelyszín bérlését is visszamondták a székelyföldi városokban. Marosvásárhelyen mégis felharsanó tapssal fogadták a fiatalok. Nem minden poén ült, de a közönség érdeklődve kitartott a Youtube-sztár mellett.","shortLead":"Erőszakos üzeneteket kapott Pottyondy Edina erdélyi turnéja előtt, több rendezvényhelyszín bérlését is visszamondták...","id":"20250415_pottyondy-edina-a-szekelyeknel-erdely-marosvasarhely-eloadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/334e73d5-d6df-4d17-8445-bd7adf9b53e9.jpg","index":0,"item":"9fb209b7-3278-4318-a5fb-c84bdc8ace7a","keywords":null,"link":"/kultura/20250415_pottyondy-edina-a-szekelyeknel-erdely-marosvasarhely-eloadas","timestamp":"2025. április. 15. 16:05","title":"Pottyondy a székelyeknél: így röhögnek a marosvásárhelyiek Lázáron és Mészároson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f07a274e-bf88-4619-be1b-1f55d83b8be1","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az 1998-as Vad dolgok egyik jelenetét vették fel, ezt szakította meg a nem mindennapi közjáték. ","shortLead":"Az 1998-as Vad dolgok egyik jelenetét vették fel, ezt szakította meg a nem mindennapi közjáték. ","id":"20250416_Kevin-Bacon-film-forgatas-mocsar-holttest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f07a274e-bf88-4619-be1b-1f55d83b8be1.jpg","index":0,"item":"3277c239-0dc2-4d30-9c30-3ce657fbb711","keywords":null,"link":"/kultura/20250416_Kevin-Bacon-film-forgatas-mocsar-holttest","timestamp":"2025. április. 16. 11:56","title":"Azért állt le egy Kevin Bacon-film forgatása, mert holttestet találtak a mocsárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1420042b-82f3-451e-9729-36a099faae2c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az S&P Global Ratings szerint az erős nemzetközi jelenlét csökkenti a bank kitettségét a negatív magyarországi folyamatokkal szemben.","shortLead":"Az S&P Global Ratings szerint az erős nemzetközi jelenlét csökkenti a bank kitettségét a negatív magyarországi...","id":"20250415_Az-OTP-nek-mar-jobb-az-adosbesorolasa-mint-a-magyar-allame","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1420042b-82f3-451e-9729-36a099faae2c.jpg","index":0,"item":"02418ca7-15f5-4b71-9d35-12d0f9e3ecb7","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_Az-OTP-nek-mar-jobb-az-adosbesorolasa-mint-a-magyar-allame","timestamp":"2025. április. 15. 09:01","title":"Az OTP-nek már jobb az adósbesorolása, mint a magyar államé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7cf8378-6cc7-4dd6-933e-2276686fb6c3","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A pénzintézet 2027-re 40 százalékos hitelkihelyezési és több mint 30 százalékos hitelportfólió-növekedést tervez a 2024-es bázishoz képest.","shortLead":"A pénzintézet 2027-re 40 százalékos hitelkihelyezési és több mint 30 százalékos hitelportfólió-növekedést tervez...","id":"20250415_Cofidis-2024-hitel-cetelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7cf8378-6cc7-4dd6-933e-2276686fb6c3.jpg","index":0,"item":"5f444365-96df-46ff-8417-7e438a52c696","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_Cofidis-2024-hitel-cetelem","timestamp":"2025. április. 16. 13:49","title":"Közel 25 milliárdos bevételt ért el tavaly a Cofidis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d034e4bb-39a2-4827-9695-ae80b291acca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Korábban tagadta a jegybankelnök fia, hogy köze lenne a lakáshoz. ","shortLead":"Korábban tagadta a jegybankelnök fia, hogy köze lenne a lakáshoz. ","id":"20250415_Kozel-3-milliardert-arulhatja-Matolcsy-a-dubaji-luxuslakasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d034e4bb-39a2-4827-9695-ae80b291acca.jpg","index":0,"item":"1ac9076b-538f-4ccd-a22d-90cf4bc6b600","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250415_Kozel-3-milliardert-arulhatja-Matolcsy-a-dubaji-luxuslakasat","timestamp":"2025. április. 15. 12:33","title":"Matolcsy Ádám 2,9 milliárdért árulja a dubaji luxuslakását – állítja Hadházy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dc51ac5-7974-443b-a1df-87503bd79d2b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Svéd kutatók elkészítették azt az akkumulátort, ami folyékony, és akár nyújtani is lehet – de nem ez minden pozitív tulajdonsága. ","shortLead":"Svéd kutatók elkészítették azt az akkumulátort, ami folyékony, és akár nyújtani is lehet – de nem ez minden pozitív...","id":"20250416_uj-akkumulator-folyekony-allag-fenntarthatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7dc51ac5-7974-443b-a1df-87503bd79d2b.jpg","index":0,"item":"ca03033c-2c15-41f2-a97b-cc9d5cb0ea0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_uj-akkumulator-folyekony-allag-fenntarthatosag","timestamp":"2025. április. 16. 17:03","title":"Megcsinálták az akkumulátort, aminek olyan állaga van, mint a fogkrémnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e497883e-e2b0-490e-8392-6a88ce63f4e1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Maga alá gyűrte, majd újabb céggel bővítette az Orbán-kormány igényeit is kielégítő közvélemény-kutatások irányítását Mráz Ágoston Sámuel.","shortLead":"Maga alá gyűrte, majd újabb céggel bővítette az Orbán-kormány igényeit is kielégítő közvélemény-kutatások irányítását...","id":"20250415_Mraz-Agoston-Samuel-Gyori-Tibor-Observer-Mediafigyelo-Nezopont-Intezet-Boros-Bank-Levente-Gaspar-Soma-Talaber-Krisztian","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e497883e-e2b0-490e-8392-6a88ce63f4e1.jpg","index":0,"item":"62da4fb0-5568-4f39-87d2-8d869f9f2e96","keywords":null,"link":"/360/20250415_Mraz-Agoston-Samuel-Gyori-Tibor-Observer-Mediafigyelo-Nezopont-Intezet-Boros-Bank-Levente-Gaspar-Soma-Talaber-Krisztian","timestamp":"2025. április. 15. 13:06","title":"Gombamód szaporodnak a Mráz-csapat nézőpontos cégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]