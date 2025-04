Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dfbc0a4f-628a-430f-9641-8d361fd4eb14","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Magyar Lóránt csapata kapott gól nélkül diadalmaskodott.","shortLead":"Magyar Lóránt csapata kapott gól nélkül diadalmaskodott.","id":"20250422_Megserult-Magyar-Peter-fia-egy-hollandiai-focikupan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dfbc0a4f-628a-430f-9641-8d361fd4eb14.jpg","index":0,"item":"e1db92d7-ff43-4f01-be4b-c4a8f038651c","keywords":null,"link":"/sport/20250422_Megserult-Magyar-Peter-fia-egy-hollandiai-focikupan","timestamp":"2025. április. 22. 09:34","title":"Megsérült Magyar Péter fia egy hollandiai focikupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef951e7-1895-43ee-9153-f1c5d108d08d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Nairobi közelében lévő nemzeti parkból szabadon járhatnak ki a vadállatok, de emberre ritkán támadnak.","shortLead":"A Nairobi közelében lévő nemzeti parkból szabadon járhatnak ki a vadállatok, de emberre ritkán támadnak.","id":"20250420_Kenya-Nairobi-oroszlan-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cef951e7-1895-43ee-9153-f1c5d108d08d.jpg","index":0,"item":"ee63dad4-5536-4c33-9ddf-053be6c0d7a8","keywords":null,"link":"/elet/20250420_Kenya-Nairobi-oroszlan-tamadas","timestamp":"2025. április. 20. 16:38","title":"Oroszlán marcangolt szét egy tizennégy éves lányt Kenyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a272789-9098-41d8-bd18-4aa9dc28c14b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A magyar bíborost is Ferenc pápa lehetséges utódjaként emlegetik, de megválasztása valószínűleg egyet jelentene azzal, hogy a katolikus egyház letér az elhunyt pápa által kezdett irányvonalról.","shortLead":"A magyar bíborost is Ferenc pápa lehetséges utódjaként emlegetik, de megválasztása valószínűleg egyet jelentene azzal...","id":"20250421_Ferenc-papa-utodlas-talalgatas-Erdo-Peter-neve-elokerul-il-foglio-szemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a272789-9098-41d8-bd18-4aa9dc28c14b.jpg","index":0,"item":"4b9b66ae-86bb-484d-b3be-0e03ee991f49","keywords":null,"link":"/360/20250421_Ferenc-papa-utodlas-talalgatas-Erdo-Peter-neve-elokerul-il-foglio-szemle","timestamp":"2025. április. 21. 14:37","title":"Találgatják, ki lehet Ferenc pápa utódja, és Erdő Péter neve rendre előkerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30af921e-1cec-4f4f-ae08-1ec168810e09","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Volt egy második chat is a nagy botrányt keltő Houthi PC small groupon kívül. Ebben is a húti lázadók elleni műveleteket tárgyalták, viszont ezt a védelmi miniszter hozta létre, és a tagok közé feleségét, bátyját és ügyvédjét is felvette.","shortLead":"Volt egy második chat is a nagy botrányt keltő Houthi PC small groupon kívül. Ebben is a húti lázadók elleni...","id":"20250421_defenese-team-huddle-chatbotrany-az-usa-ban-pete-hegseth-nemzetbiztonsagi-szivargas-jemeni-hutik-elleni-amerikai-katonai-muveletek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30af921e-1cec-4f4f-ae08-1ec168810e09.jpg","index":0,"item":"d68afafa-43d7-499c-8305-16c621399510","keywords":null,"link":"/vilag/20250421_defenese-team-huddle-chatbotrany-az-usa-ban-pete-hegseth-nemzetbiztonsagi-szivargas-jemeni-hutik-elleni-amerikai-katonai-muveletek","timestamp":"2025. április. 21. 10:32","title":"Újabb chatbotrány az USA-ban: nejével és bátyjával is chatelt Pete Hegseth védelmi miniszter a jemeni műveletekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d491002-0a04-43cb-afa7-8baf3d997b14","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pete Hegseth védelmi miniszterről már sokadjára derült ki, hogy hajlamos nem túl biztonságos csatornákon minősített információkat megosztani.","shortLead":"Pete Hegseth védelmi miniszterről már sokadjára derült ki, hogy hajlamos nem túl biztonságos csatornákon minősített...","id":"20250422_hegseth-utod-pentagon-usa-feher-haz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d491002-0a04-43cb-afa7-8baf3d997b14.jpg","index":0,"item":"2a901979-03e3-458b-82b9-ab84e544aa04","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_hegseth-utod-pentagon-usa-feher-haz","timestamp":"2025. április. 22. 06:25","title":"Az amerikai közmédia szerint már keresik Hegseth utódát, a Fehér Ház azonban tagad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f49f1c-3a53-4a0d-9f7f-d8c2c8a368b1","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Városmajor úti klinikán műtötték.","shortLead":"A Városmajor úti klinikán műtötték.","id":"20250420_Nyilasi-Tibor-koszoni-a-jokivansagokat-jobban-van-az-eletmento-szivmutetje-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1f49f1c-3a53-4a0d-9f7f-d8c2c8a368b1.jpg","index":0,"item":"5bdce1ce-80da-4e87-9a2c-ea4c4adbce4c","keywords":null,"link":"/elet/20250420_Nyilasi-Tibor-koszoni-a-jokivansagokat-jobban-van-az-eletmento-szivmutetje-utan","timestamp":"2025. április. 20. 13:38","title":"Nyilasi Tibor köszöni a jókívánságokat, jobban van az életmentő szívműtétje után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c123498-0277-4958-ad89-5fed47eeeef5","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Idén húsvétra esett április 20., amikor a marihuána legalizálásáért állnak ki sokfelé a világban.","shortLead":"Idén húsvétra esett április 20., amikor a marihuána legalizálásáért állnak ki sokfelé a világban.","id":"20250420_horvath-laci-ketfarku-million-marijuana-march","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c123498-0277-4958-ad89-5fed47eeeef5.jpg","index":0,"item":"8da84690-fe60-47e7-a051-ab9ab6546044","keywords":null,"link":"/elet/20250420_horvath-laci-ketfarku-million-marijuana-march","timestamp":"2025. április. 20. 18:55","title":"„Ez volt az utolsó” – kiakadt a drogellenes kormánybiztos a Kétfarkú Kutya Párt demonstrációján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e8b702-67a3-47d6-876a-2f7583220c7d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Orbán Viktor pedig csokinyulat talált a kertben.","shortLead":"Orbán Viktor pedig csokinyulat talált a kertben.","id":"20250421_Magyar-Peter-baratnojerol-posztolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22e8b702-67a3-47d6-876a-2f7583220c7d.jpg","index":0,"item":"4cdbf694-8b48-4f56-8d75-9903a55ca5b4","keywords":null,"link":"/elet/20250421_Magyar-Peter-baratnojerol-posztolt","timestamp":"2025. április. 21. 09:42","title":"Magyar Péter barátnőjéről posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]