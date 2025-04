Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5531c861-db85-42a7-8860-3a44d87a0131","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás azonosított egy génvariánst, amely hajlamosít az elhízásra mind az emberek, mind a Nagy-Britanniában kitenyésztett labradorok esetében.","shortLead":"Egy új kutatás azonosított egy génvariánst, amely hajlamosít az elhízásra mind az emberek, mind a Nagy-Britanniában...","id":"20250420_kozos-genvarians-hizas-emberek-labradorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5531c861-db85-42a7-8860-3a44d87a0131.jpg","index":0,"item":"cadbb8b9-e18b-4475-9166-35c40373f106","keywords":null,"link":"/tudomany/20250420_kozos-genvarians-hizas-emberek-labradorok","timestamp":"2025. április. 20. 14:03","title":"Találtak egy közös gént a hízásra hajlamos emberekben és a labradorokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1535c74-3545-4d9f-a048-e81650afe7a4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"13-9-cel maradtunk alul a görögök ellen a döntőben.","shortLead":"13-9-cel maradtunk alul a görögök ellen a döntőben.","id":"20250420_Ezustermes-a-magyar-noi-vizilabda-valogatott-a-csengtui-vilagkupan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1535c74-3545-4d9f-a048-e81650afe7a4.jpg","index":0,"item":"49d91c9d-f01d-440c-a4ce-ce3b9355058d","keywords":null,"link":"/sport/20250420_Ezustermes-a-magyar-noi-vizilabda-valogatott-a-csengtui-vilagkupan","timestamp":"2025. április. 20. 12:20","title":"Ezüstérmes a magyar női vízilabda-válogatott a csengtui világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c123498-0277-4958-ad89-5fed47eeeef5","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Idén húsvétra esett április 20., amikor a marihuána legalizálásáért állnak ki sokfelé a világban.","shortLead":"Idén húsvétra esett április 20., amikor a marihuána legalizálásáért állnak ki sokfelé a világban.","id":"20250420_horvath-laci-ketfarku-million-marijuana-march","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c123498-0277-4958-ad89-5fed47eeeef5.jpg","index":0,"item":"8da84690-fe60-47e7-a051-ab9ab6546044","keywords":null,"link":"/elet/20250420_horvath-laci-ketfarku-million-marijuana-march","timestamp":"2025. április. 20. 18:55","title":"„Ez volt az utolsó” – kiakadt a drogellenes kormánybiztos a Kétfarkú Kutya Párt demonstrációján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f45851-ae83-420f-958d-97f892559bd9","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Elszaladt a bárány Lagzi Lajcsi nyomkövetőjével, kijöhet a házi őrizetből.","shortLead":"Elszaladt a bárány Lagzi Lajcsi nyomkövetőjével, kijöhet a házi őrizetből.","id":"20250421_szabadult-galambos-lajos-lagzi-lajcsi-letelt-a-buntetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8f45851-ae83-420f-958d-97f892559bd9.jpg","index":0,"item":"68d04e8c-df16-4e4c-b1d8-34cfa2785cbd","keywords":null,"link":"/elet/20250421_szabadult-galambos-lajos-lagzi-lajcsi-letelt-a-buntetese","timestamp":"2025. április. 21. 15:24","title":"Húsvéthétfőtől szabadon járhat-kelhet Galambos Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30af921e-1cec-4f4f-ae08-1ec168810e09","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Volt egy második chat is a nagy botrányt keltő Houthi PC small groupon kívül. Ebben is a húti lázadók elleni műveleteket tárgyalták, viszont ezt a védelmi miniszter hozta létre, és a tagok közé feleségét, bátyját és ügyvédjét is felvette.","shortLead":"Volt egy második chat is a nagy botrányt keltő Houthi PC small groupon kívül. Ebben is a húti lázadók elleni...","id":"20250421_defenese-team-huddle-chatbotrany-az-usa-ban-pete-hegseth-nemzetbiztonsagi-szivargas-jemeni-hutik-elleni-amerikai-katonai-muveletek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30af921e-1cec-4f4f-ae08-1ec168810e09.jpg","index":0,"item":"d68afafa-43d7-499c-8305-16c621399510","keywords":null,"link":"/vilag/20250421_defenese-team-huddle-chatbotrany-az-usa-ban-pete-hegseth-nemzetbiztonsagi-szivargas-jemeni-hutik-elleni-amerikai-katonai-muveletek","timestamp":"2025. április. 21. 10:32","title":"Újabb chatbotrány az USA-ban: nejével és bátyjával is chatelt Pete Hegseth védelmi miniszter a jemeni műveletekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc8f377-ddf5-442d-b115-c4771228a4b8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Ferenc pápa nagy focidrukker volt, az olasz bajnokságban pedig úgy róják le tiszteletüket, hogy elhalasztják az összes húsvéthétfőre kiírt meccset.","shortLead":"Ferenc pápa nagy focidrukker volt, az olasz bajnokságban pedig úgy róják le tiszteletüket, hogy elhalasztják az összes...","id":"20250421_Elhalasztottak-minden-hetfoi-bajnoki-focimeccset-az-olaszok-mert-meghalt-Ferenc-papa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6cc8f377-ddf5-442d-b115-c4771228a4b8.jpg","index":0,"item":"2eedb1bd-c38a-4447-ad71-8dce00728afb","keywords":null,"link":"/sport/20250421_Elhalasztottak-minden-hetfoi-bajnoki-focimeccset-az-olaszok-mert-meghalt-Ferenc-papa","timestamp":"2025. április. 21. 13:47","title":"Ferenc pápa halála miatt elhalasztottak minden hétfői bajnoki focimeccset az olaszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a538ca0-6151-4e07-873e-8393e17390e8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A mesteredzőnél, aki öt meccsen megbízott szövetségi kapitányként a válogatottat is irányította, senki nem ült több mérkőzésen a kispadon a magyar élvonalban.","shortLead":"A mesteredzőnél, aki öt meccsen megbízott szövetségi kapitányként a válogatottat is irányította, senki nem ült több...","id":"20250422_meghalt-Garami-Jozsef-mesteredzo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a538ca0-6151-4e07-873e-8393e17390e8.jpg","index":0,"item":"4d8f4c58-5cd0-4567-9f96-12bb2431be79","keywords":null,"link":"/sport/20250422_meghalt-Garami-Jozsef-mesteredzo-ebx","timestamp":"2025. április. 22. 10:36","title":"Meghalt Garami József","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3ae9cc-675b-4290-83d8-07873bb46cea","c_author":"Aradi László","category":"nagyitas","description":"Ahogy papként, Ferenc pápaként is az egyik legfontosabb feladatának tartotta a kapcsolódást az emberekhez. A róla készült fotók nemcsak a pápai hivatal méltóságát tükrözik, hanem az emberi léptéket is, amellyel az egyházfői szerephez közelített. Ferenc pápa 88 éves korában, húsvéthétfőn hunyt el.","shortLead":"Ahogy papként, Ferenc pápaként is az egyik legfontosabb feladatának tartotta a kapcsolódást az emberekhez. A róla...","id":"20250421_Ferenc-papa-nagyitas-Jorge-Bergoglio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df3ae9cc-675b-4290-83d8-07873bb46cea.jpg","index":0,"item":"6aa364aa-07d2-49dd-9246-d2fcef7cd250","keywords":null,"link":"/nagyitas/20250421_Ferenc-papa-nagyitas-Jorge-Bergoglio-ebx","timestamp":"2025. április. 21. 10:42","title":"Az emberek pápája: Ferenc 12 éve a Vatikánban – képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]