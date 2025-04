Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7a3f94d5-6d34-415a-b4e6-172a815d2428","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A nátrium-ion akkuk ideálisak lehetnek olcsóbb, városi EV-khez, vagy az energiatároló rendszerekhez, ahol a költség és biztonság fontosabb, mint a maximális hatótávolság.","shortLead":"A nátrium-ion akkuk ideálisak lehetnek olcsóbb, városi EV-khez, vagy az energiatároló rendszerekhez, ahol a költség és...","id":"20250422_CATL-5-perc-toltes-520-km-hatotav-jonnek-natrium-ionos-akkumulatorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a3f94d5-6d34-415a-b4e6-172a815d2428.jpg","index":0,"item":"8200b310-4293-4e5d-a771-14d096854965","keywords":null,"link":"/cegauto/20250422_CATL-5-perc-toltes-520-km-hatotav-jonnek-natrium-ionos-akkumulatorok","timestamp":"2025. április. 22. 08:42","title":"Megint nagyot villant a CATL: 5 perc töltés, 520 km hatótáv és jönnek a nátrium-ionos akkumulátorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d1fe86-c854-42ba-ab9d-08934b0dfba8","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Valószínűleg a vámháborúban bevezetett sarcok miatt meghiusult, vagy legalábbis jegelt beszerzésekről van szó. A vámháborús bizonytalanság miatt sok kínai légitársaság húzza az időt a beszerzéseivel, 125 százalékos vámtarifával aligha fognak az USA-ból vásárolni.","shortLead":"Valószínűleg a vámháborúban bevezetett sarcok miatt meghiusult, vagy legalábbis jegelt beszerzésekről van szó...","id":"20250421_Tobb-amerikai-Boeing-visszapattant-Kinabol-a-napokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38d1fe86-c854-42ba-ab9d-08934b0dfba8.jpg","index":0,"item":"0876537e-19ae-4027-8774-337e618d6b35","keywords":null,"link":"/kkv/20250421_Tobb-amerikai-Boeing-visszapattant-Kinabol-a-napokban","timestamp":"2025. április. 21. 21:59","title":"Több amerikai Boeing visszapattant Kínából a napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2ebe23-4930-4e6f-8e5c-b179ce439b43","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az őszibaracknál is hasonlóan rossz a helyzet.","shortLead":"Az őszibaracknál is hasonlóan rossz a helyzet.","id":"20250422_aprilis-eleji-fagyok-gyumolcsosok-fagykarok-FruitVeb-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd2ebe23-4930-4e6f-8e5c-b179ce439b43.jpg","index":0,"item":"2efab87b-59ee-4173-9091-5b0f87b35c01","keywords":null,"link":"/kkv/20250422_aprilis-eleji-fagyok-gyumolcsosok-fagykarok-FruitVeb-felmeres","timestamp":"2025. április. 22. 14:51","title":"A kajszikezdemények 60 százalékát elvitték az április eleji fagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32fd7c13-b5e0-442e-aa8d-293ee8a8a9ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt jelöltről mondta meg a mesterséges intelligencia, hogy mekkora eséllyel lehetnek Ferenc pápa utódai. Erdő Péter bíboros is szerepel a listán.","shortLead":"Öt jelöltről mondta meg a mesterséges intelligencia, hogy mekkora eséllyel lehetnek Ferenc pápa utódai. Erdő Péter...","id":"20250423_ChatGPT-mesterseges-intelligencia-konklave-Ferenc-papa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32fd7c13-b5e0-442e-aa8d-293ee8a8a9ca.jpg","index":0,"item":"59c57a43-4bf0-49a1-adc2-fcd0ad7a88b1","keywords":null,"link":"/elet/20250423_ChatGPT-mesterseges-intelligencia-konklave-Ferenc-papa","timestamp":"2025. április. 23. 13:22","title":"A ChatGPT megmondta, szerinte ki lehet az új pápa, és hogy milyen esetben győzhet Erdő Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af06648b-cb81-4211-b179-f2e047e7d55b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Tizenegyedik kihívás.","shortLead":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250423_Gondolkozz-velunk-Talalt-terkep-Szexi-a-matek-11","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af06648b-cb81-4211-b179-f2e047e7d55b.jpg","index":0,"item":"9cd5b472-0dd8-4e43-89f5-b5074c49eef7","keywords":null,"link":"/elet/20250423_Gondolkozz-velunk-Talalt-terkep-Szexi-a-matek-11","timestamp":"2025. április. 23. 10:00","title":"Gondolkozz velünk: Talált térkép – Szexi a matek 11.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bbed648-c125-4b71-82de-2721676ecad7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kristi Noem a családjával vacsorázott egy étteremben, amikor a szájmaszkot viselő ismeretlen elkövető észrevétlenül felkapta a táskáját, majd távozott az étteremből.","shortLead":"Kristi Noem a családjával vacsorázott egy étteremben, amikor a szájmaszkot viselő ismeretlen elkövető észrevétlenül...","id":"20250422_belbiztonsagi-miniszter-titkosszolgalat-usa-taska-lopas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bbed648-c125-4b71-82de-2721676ecad7.jpg","index":0,"item":"48e44a32-e9b7-4081-b635-952023b12349","keywords":null,"link":"/elet/20250422_belbiztonsagi-miniszter-titkosszolgalat-usa-taska-lopas","timestamp":"2025. április. 22. 10:07","title":"A titkosszolgálat orra előtt lopta el valaki az amerikai belbiztonsági miniszter táskáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A ChatGPT-t fejlesztő OpenAI vezetője tízmillió dolláros nagyságrendre teszi az udvariaskodásra felhasznált számítási kapacitások villanyszámláját.","shortLead":"A ChatGPT-t fejlesztő OpenAI vezetője tízmillió dolláros nagyságrendre teszi az udvariaskodásra felhasznált számítási...","id":"20250421_Draga-mulatsag-udvariaskodni-a-mesterseges-intelligenciaval-de-lehet-hogy-megeri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee.jpg","index":0,"item":"611d4d8e-fab5-4c6c-b3dd-13f10929a063","keywords":null,"link":"/kkv/20250421_Draga-mulatsag-udvariaskodni-a-mesterseges-intelligenciaval-de-lehet-hogy-megeri","timestamp":"2025. április. 21. 16:40","title":"Drága mulatság udvariaskodni a mesterséges intelligenciával, de lehet, hogy megéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"177d021a-ede6-45b7-8dcc-a7012bd73a8d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Korántsem szállták még meg a német piacot. ","shortLead":"Korántsem szállták még meg a német piacot. ","id":"20250422_Csak-minden-700-auto-kinai-marka-Nemetorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/177d021a-ede6-45b7-8dcc-a7012bd73a8d.jpg","index":0,"item":"13e871fd-e628-4d68-add8-bdcc08214af2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250422_Csak-minden-700-auto-kinai-marka-Nemetorszagban","timestamp":"2025. április. 22. 07:16","title":"Csak minden 700. autó ténylegesen kínai márka Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]