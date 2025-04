Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9d7d2eb3-4ecf-4acb-a79b-1ffd6ab394ac","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A vámok egyelőre Magyarországot se kímélik, és bár Orbán Trumpot a nagy barátjának igyekszik lefesteni, valójában a magyar miniszterelnök inkább az amerikai elnök hasznos idiótája.","shortLead":"A vámok egyelőre Magyarországot se kímélik, és bár Orbán Trumpot a nagy barátjának igyekszik lefesteni, valójában...","id":"20250423_Handelsblatt-Elidegeniti-e-Trump-a-szoros-szovetsegeset-Orbant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d7d2eb3-4ecf-4acb-a79b-1ffd6ab394ac.jpg","index":0,"item":"b5c8ebce-06d3-42ba-b55d-ffea025203b3","keywords":null,"link":"/360/20250423_Handelsblatt-Elidegeniti-e-Trump-a-szoros-szovetsegeset-Orbant","timestamp":"2025. április. 23. 07:30","title":"Handelsblatt: Elidegeníti-e Trump a szoros szövetségesét, Orbánt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b66694c-ff6d-4743-af6d-f2f83d347cb0","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"Egyebek mellett a keresetek megduplázását, a diplomás bérminimum bevezetését, valamint a köztisztviselői életpálya visszaállítását követeli az a több ezer önkormányzati köztisztviselő, aki ma reggeltől kezdett munkabeszüntetésbe az ország húsz pontján. ","shortLead":"Egyebek mellett a keresetek megduplázását, a diplomás bérminimum bevezetését, valamint a köztisztviselői életpálya...","id":"20250423_Reggeltol-tobb-ezer-onkormanyzati-koztisztviselo-kezdett-sztrajkba-magasabb-fizetest-kovetelnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b66694c-ff6d-4743-af6d-f2f83d347cb0.jpg","index":0,"item":"7862148e-c46d-47a9-8097-b91b626f8950","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_Reggeltol-tobb-ezer-onkormanyzati-koztisztviselo-kezdett-sztrajkba-magasabb-fizetest-kovetelnek","timestamp":"2025. április. 23. 06:00","title":"Több ezer önkormányzati köztisztviselő kezdett sztrájkba reggel, magasabb fizetést követelnek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393b1134-d52d-4085-becc-48038595be08","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Az ellenzék lesajnálása sokáig nyerő stratégiája volt a Fidesznek, most azonban a Tisza mozgósítását segíti. A kormánypárt hibájából a nyilvánosságban uralkodóvá vált a nézet, hogy Magyar Péterék vezetnek, és már Orbán Viktor is ezzel a percepcióval kénytelen küzdeni.","shortLead":"Az ellenzék lesajnálása sokáig nyerő stratégiája volt a Fidesznek, most azonban a Tisza mozgósítását segíti...","id":"20250423_hvg-Fidesz-Tisza-Orban-Viktor-nepszeruseg-kommunikacio-Magyar-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/393b1134-d52d-4085-becc-48038595be08.jpg","index":0,"item":"8151e4a7-6f2a-4d31-97b9-a4091bd2fa63","keywords":null,"link":"/360/20250423_hvg-Fidesz-Tisza-Orban-Viktor-nepszeruseg-kommunikacio-Magyar-Peter","timestamp":"2025. április. 23. 06:30","title":"Orbán örvényben: a Fidesz is azt sugallja, hogy csak második a Tisza mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3c24ef-fe94-4421-90b6-65afb128805e","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ezzel bővülhet a kiskorúaknak tiltott italok köre.","shortLead":"Ezzel bővülhet a kiskorúaknak tiltott italok köre.","id":"20250424_energiaital-torvenymodositas-kdnp","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c3c24ef-fe94-4421-90b6-65afb128805e.jpg","index":0,"item":"9ff77ec6-7dbe-48b4-bcf3-db4b2ccc6e5d","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_energiaital-torvenymodositas-kdnp","timestamp":"2025. április. 24. 15:08","title":"A kormány mondhatja majd meg, mi számít energiaitalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff0c04-7cfd-4b31-b862-27b669642f30","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Erősödött a dollár, és az olajár is emelkedett. ","shortLead":"Erősödött a dollár, és az olajár is emelkedett. ","id":"20250423_Aremeles-jon-a-benzinkutakon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10ff0c04-7cfd-4b31-b862-27b669642f30.jpg","index":0,"item":"c1241370-d452-4043-b802-438d84370c49","keywords":null,"link":"/cegauto/20250423_Aremeles-jon-a-benzinkutakon","timestamp":"2025. április. 23. 09:43","title":"Áremelés jön a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a629d661-8fb3-46f4-a087-327f7deeda2e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A bemondó láthatóan megijedt.","shortLead":"A bemondó láthatóan megijedt.","id":"20250424_anya-cnn-musorvezeto-foldrenges-studio-isztambul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a629d661-8fb3-46f4-a087-327f7deeda2e.jpg","index":0,"item":"48d2e9ac-594a-40ad-8f3f-e393093157d4","keywords":null,"link":"/elet/20250424_anya-cnn-musorvezeto-foldrenges-studio-isztambul","timestamp":"2025. április. 24. 10:26","title":"Felhívnák az anyámat? – kérte élő adásban a török CNN műsorvezetője, miközben földrengés rázta a stúdiót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1cb61f-09a0-4d07-a4c9-312f61695b28","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"20 százalékos leépítés fontolgat az Intel.","shortLead":"20 százalékos leépítés fontolgat az Intel.","id":"20250423_intel-leepites-chipgyarto-vallalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed1cb61f-09a0-4d07-a4c9-312f61695b28.jpg","index":0,"item":"144319fc-a825-4643-963d-c18a5d998118","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_intel-leepites-chipgyarto-vallalkozas","timestamp":"2025. április. 23. 08:45","title":"Megválhat dolgozói ötödétől a nagy múltú chipgyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406cf536-087e-463a-abca-303bcee4c36b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A bökkenő az, hogy Kanada nem európai ország.","shortLead":"A bökkenő az, hogy Kanada nem európai ország.","id":"20250422_kanada-europai-unio-csatlakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/406cf536-087e-463a-abca-303bcee4c36b.jpg","index":0,"item":"42a8054a-d8db-484a-8f8e-d07a6c554c69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250422_kanada-europai-unio-csatlakozas","timestamp":"2025. április. 22. 19:05","title":"A kanadaiak majdnem fele csatlakozna az EU-hoz, de hiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]