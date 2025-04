Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hónapokban már több tízmillióan használták a ChatGPT keresőfunkcióját Európában, így hamarosan egy EU-s regulának is meg kell majd feleljen az OpenAI eszköze.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban már több tízmillióan használták a ChatGPT keresőfunkcióját Európában, így hamarosan egy EU-s...","id":"20250422_openai-chatgpt-kereso-felhasznalok-szama-dsa-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb.jpg","index":0,"item":"c07d2123-2a17-45b8-b231-d303405a99dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_openai-chatgpt-kereso-felhasznalok-szama-dsa-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 22. 11:03","title":"Retteghet a Google? Fontos mérföldkő előtt az OpenAI, kilőtt a ChatGPT keresője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec735ee2-6bc5-4aa2-ab37-fec0f96d5022","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes területeken viharos széllökésekre is számíthatunk.","shortLead":"Egyes területeken viharos széllökésekre is számíthatunk.","id":"20250422_idojaras-meleg-eso-szel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec735ee2-6bc5-4aa2-ab37-fec0f96d5022.jpg","index":0,"item":"aaa0e860-fcd8-4248-bf0b-34520e6324e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_idojaras-meleg-eso-szel","timestamp":"2025. április. 22. 05:49","title":"Meleg, de esős napunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f49f1c-3a53-4a0d-9f7f-d8c2c8a368b1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az egykori labdarúgó és edző az operációnál sokkal szívesebben beszél arról, mennyire jólesett neki a szurkolók és a futballtársadalom aggódása, együttérzése.","shortLead":"Az egykori labdarúgó és edző az operációnál sokkal szívesebben beszél arról, mennyire jólesett neki a szurkolók és...","id":"20250422_nyilasi-tibor-szivmutet-operacio-allapot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1f49f1c-3a53-4a0d-9f7f-d8c2c8a368b1.jpg","index":0,"item":"cb9ecd3c-1d5c-494e-a97f-b4683c489eba","keywords":null,"link":"/sport/20250422_nyilasi-tibor-szivmutet-operacio-allapot","timestamp":"2025. április. 22. 14:01","title":"Nyilasi Tibor a szívműtétje után: Aggasztóan jól vagyok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc250730-402f-4bcd-bd2a-8a6f1f8ce8ea","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Kecskesajtnak például mostantól csak azt nevezhetik, ami kizárólag kecsketejből készült.","shortLead":"Kecskesajtnak például mostantól csak azt nevezhetik, ami kizárólag kecsketejből készült.","id":"20250423_elelmiszerkonyv-eloirasok-szigoritas-tejtermekek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc250730-402f-4bcd-bd2a-8a6f1f8ce8ea.jpg","index":0,"item":"d1a0545a-a640-4b0b-b5a9-3cc94bd86f7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_elelmiszerkonyv-eloirasok-szigoritas-tejtermekek","timestamp":"2025. április. 23. 05:50","title":"Szigorítják az élelmiszerkönyv előírásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Donald Trump kormányzatának költségcsökkentő tervei is hatással lehetnek a Nemzetközi Űrállomás (ISS) biztonságára, épp akkor, amikor a Föld körül keringő kutatólabornak a szakemberek szerint még több forrást kéne biztosítani.","shortLead":"Donald Trump kormányzatának költségcsökkentő tervei is hatással lehetnek a Nemzetközi Űrállomás (ISS) biztonságára, épp...","id":"20250422_nemzetkozi-urallomas-iss-mukodes-vege-tervek-biztonsag-repedesek-szivargas-koltsegvetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc.jpg","index":0,"item":"9ff2467b-ebd9-4547-9e44-884be4e2ce67","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_nemzetkozi-urallomas-iss-mukodes-vege-tervek-biztonsag-repedesek-szivargas-koltsegvetes","timestamp":"2025. április. 22. 19:03","title":"Kockázatos korba lép a Nemzetközi Űrállomás, aggódik a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A ChatGPT-t fejlesztő OpenAI vezetője tízmillió dolláros nagyságrendre teszi az udvariaskodásra felhasznált számítási kapacitások villanyszámláját.","shortLead":"A ChatGPT-t fejlesztő OpenAI vezetője tízmillió dolláros nagyságrendre teszi az udvariaskodásra felhasznált számítási...","id":"20250421_Draga-mulatsag-udvariaskodni-a-mesterseges-intelligenciaval-de-lehet-hogy-megeri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee.jpg","index":0,"item":"611d4d8e-fab5-4c6c-b3dd-13f10929a063","keywords":null,"link":"/kkv/20250421_Draga-mulatsag-udvariaskodni-a-mesterseges-intelligenciaval-de-lehet-hogy-megeri","timestamp":"2025. április. 21. 16:40","title":"Drága mulatság udvariaskodni a mesterséges intelligenciával, de lehet, hogy megéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955495f0-52a4-43f7-9dce-3e9ac8c11ab6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy kispesti utcában ment végig az autókon. ","shortLead":"Egy kispesti utcában ment végig az autókon. ","id":"20250423_Elkaptak-a-ferfit-aki-nyolc-autot-tort-fel-egy-este","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/955495f0-52a4-43f7-9dce-3e9ac8c11ab6.jpg","index":0,"item":"2868399c-3d77-4cb4-bcde-b969c61366af","keywords":null,"link":"/cegauto/20250423_Elkaptak-a-ferfit-aki-nyolc-autot-tort-fel-egy-este","timestamp":"2025. április. 23. 08:39","title":"Elkapták a férfit, aki nyolc autót tört fel egymás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d61004-2967-4350-8f5e-0af19c9c497d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A felhasználót segítő személyi asszisztensként irányíthatja a böngészőt a Microsoft Copilot Vision nevű új mesterséges intelligenciája, melyet már bárki kipróbálhat.","shortLead":"A felhasználót segítő személyi asszisztensként irányíthatja a böngészőt a Microsoft Copilot Vision nevű új mesterséges...","id":"20250422_microsoft-edge-bongeszo-iranyitasa-copilot-vision-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8d61004-2967-4350-8f5e-0af19c9c497d.jpg","index":0,"item":"cdb4f2bc-7ea5-4584-ab69-a45577b1c5a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_microsoft-edge-bongeszo-iranyitasa-copilot-vision-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 22. 08:03","title":"Ez a program átveszi az irányítást a böngészője felett, és éppen ez a lényege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]