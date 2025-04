Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2949bcec-b401-4415-8fea-72dc259cbc4a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy amerikai kutatóorvos hosszú cikkben vezette le, miként növeli a daganatos megbetegedések kialakulásának kockázatát már minimális alkoholfogyasztás is.","shortLead":"Egy amerikai kutatóorvos hosszú cikkben vezette le, miként növeli a daganatos megbetegedések kialakulásának kockázatát...","id":"20250420_alkoholfogyasztas-hatasa-rak-daganatos-megbetegedes-ajanlott-alkoholmennyiseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2949bcec-b401-4415-8fea-72dc259cbc4a.jpg","index":0,"item":"aa97dd05-9507-4762-82e0-b5296781b926","keywords":null,"link":"/tudomany/20250420_alkoholfogyasztas-hatasa-rak-daganatos-megbetegedes-ajanlott-alkoholmennyiseg","timestamp":"2025. április. 20. 08:03","title":"Így okoz rákot az alkohol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfit a rendőrök kapták el, a gyerek visszakerült az anyjához.","shortLead":"A férfit a rendőrök kapták el, a gyerek visszakerült az anyjához.","id":"20250418_gyerekrablas-pecs-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"d255a3e8-8e1a-4570-a6cc-21e4158d6953","keywords":null,"link":"/itthon/20250418_gyerekrablas-pecs-budapest","timestamp":"2025. április. 18. 11:54","title":"Saját gyermekét rabolta el és akarta Pécsről Budapestre szöktetni egy apa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09b5fc96-3c96-4a89-a1f7-7017d0be26bd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lakók szerint valaki dohányozhatott, emiatt csaphattak fel a lángok.","shortLead":"A lakók szerint valaki dohányozhatott, emiatt csaphattak fel a lángok.","id":"20250418_budapest-nyolcadik-kerulet-tuz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09b5fc96-3c96-4a89-a1f7-7017d0be26bd.jpg","index":0,"item":"1a58b644-d01f-4590-8e27-025c9318cb01","keywords":null,"link":"/itthon/20250418_budapest-nyolcadik-kerulet-tuz","timestamp":"2025. április. 18. 10:51","title":"Tűz volt, majd leszakadt a lépcső egy nyolcadik kerületi lakásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bed72a7-9209-4902-8491-b37cb381dd61","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Tovább fenyegeti egymást az Egyesült Államok és Kína; a kormány már most bemutatja a 2026-os költségvetést; Matolcsy Ádám szerint őt próbálják lejáratni. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Tovább fenyegeti egymást az Egyesült Államok és Kína; a kormány már most bemutatja a 2026-os költségvetést; Matolcsy...","id":"20250420_Es-akkor-vamhaboru-koltsegvetes-mnb-jarvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bed72a7-9209-4902-8491-b37cb381dd61.jpg","index":0,"item":"5cbbb4f9-62fc-45ce-b015-4e5a5ea81e79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250420_Es-akkor-vamhaboru-koltsegvetes-mnb-jarvany","timestamp":"2025. április. 20. 07:00","title":"És akkor a kormány a legnagyobb bizonytalanság közepén pontosan megmondta, milyen év lesz 2026","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da883272-a0ab-4a37-b768-c2d632fab43d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Marc Augé etnológus-antropológus szerint a biciklizés sokkal több az egészséges testmozgásnál, a bicikli egy praktikus közlekedési eszköznél. ","shortLead":"Marc Augé etnológus-antropológus szerint a biciklizés sokkal több az egészséges testmozgásnál, a bicikli egy praktikus...","id":"20250419_hvg-Marc-Auge-A-biciklizes-dicserete-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da883272-a0ab-4a37-b768-c2d632fab43d.jpg","index":0,"item":"51bc866c-077d-4950-b129-12502c3d04fb","keywords":null,"link":"/360/20250419_hvg-Marc-Auge-A-biciklizes-dicserete-konyv","timestamp":"2025. április. 19. 16:15","title":"„Biciklire fel, és jobb lesz az életünk!” – a kerékpározás története az antropológus szemével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba5ee4-bde1-4942-8179-68135c141b7d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök vasárnap estig ígért fegyvernyugvást.","shortLead":"Az orosz elnök vasárnap estig ígért fegyvernyugvást.","id":"20250419_volodimir-zelenszkij-vlagyimir-putyin-egyoldalu-tuzszunet-drontamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fba5ee4-bde1-4942-8179-68135c141b7d.jpg","index":0,"item":"c5314ab6-a817-4baa-8aac-93c6a083bcde","keywords":null,"link":"/vilag/20250419_volodimir-zelenszkij-vlagyimir-putyin-egyoldalu-tuzszunet-drontamadas","timestamp":"2025. április. 19. 19:08","title":"Zelenszkij az orosz tűzszünetről: Putyin most is drónokkal támadja Ukrajnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: bojkott és Magyar. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250420_Charles-Boycott-Tisza-Elvitelre-podcast-Nemzet-Hangja-bojkott-kozgazdasagtan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"647410cf-b010-44c5-b3a2-a4db7ac8f70f","keywords":null,"link":"/itthon/20250420_Charles-Boycott-Tisza-Elvitelre-podcast-Nemzet-Hangja-bojkott-kozgazdasagtan","timestamp":"2025. április. 20. 06:00","title":"Charles Boycott leadja a Tiszára │ Elvitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5184daa1-9007-456e-8542-dce771e558ee","c_author":"HVG","category":"360","description":"Marie és Lionel Liminana munkássága a kísérleti elektronikától a filmzenén át a bizarr rockig terjed. ","shortLead":"Marie és Lionel Liminana munkássága a kísérleti elektronikától a filmzenén át a bizarr rockig terjed. ","id":"20250418_hvg-The-Liminanas-Faded-zene-lemez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5184daa1-9007-456e-8542-dce771e558ee.jpg","index":0,"item":"5f8daad5-0111-4772-ab17-75794e606c68","keywords":null,"link":"/360/20250418_hvg-The-Liminanas-Faded-zene-lemez","timestamp":"2025. április. 18. 15:40","title":"Kiváló vendégek szerepelnek a The Liminanas új dupla albumán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]