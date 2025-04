Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"78308e04-2c50-414e-985f-1d5fc08cf1b0","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250424_Marabu-Feknyuz-Ferenc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78308e04-2c50-414e-985f-1d5fc08cf1b0.jpg","index":0,"item":"68bef947-4597-43a1-9a8c-f3ef946aefdc","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_Marabu-Feknyuz-Ferenc","timestamp":"2025. április. 24. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Ferenc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d95ba8b-d7ed-434f-812d-01157d51d1a7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lánszki Regő építészeti államtitkár szerint „messzemenően figyelembe vették” a szomszédos utcákban lakók igényeit, a projekt olcsóbb, zöldebb és nyitotabb lesz.","shortLead":"Lánszki Regő építészeti államtitkár szerint „messzemenően figyelembe vették” a szomszédos utcákban lakók igényeit...","id":"20250424_Olcsobb-lett-a-Pazmany-Campus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d95ba8b-d7ed-434f-812d-01157d51d1a7.jpg","index":0,"item":"b85f70a7-3310-49af-88ad-5e92b2db33ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_Olcsobb-lett-a-Pazmany-Campus","timestamp":"2025. április. 24. 05:20","title":"Olcsóbb lett a Pázmány Campus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd01e085-2015-40d5-83b6-c4a8fe479c46","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A kormányfő állatorvostan-hallgatókat használt arra, hogy tisztára mossa magát a nyilvánosság előtt, történész tanácsadója pedig alpári módon ment neki az akadémikusoknak. A tudományos intézmények azzal néznek szembe, hogy a kormány az önállóság maradványaitól is megfosztja őket.","shortLead":"A kormányfő állatorvostan-hallgatókat használt arra, hogy tisztára mossa magát a nyilvánosság előtt, történész...","id":"20250423_hvg-orban-viktor-zebra-allatorvostudomanyi-egyetem-fazekas-sandor-politika-tudomany-kekva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd01e085-2015-40d5-83b6-c4a8fe479c46.jpg","index":0,"item":"df2d51c9-88ee-49e8-9de4-844f87722eda","keywords":null,"link":"/360/20250423_hvg-orban-viktor-zebra-allatorvostudomanyi-egyetem-fazekas-sandor-politika-tudomany-kekva","timestamp":"2025. április. 23. 09:35","title":"Állatorvosi zebra: így teszi Orbán a politika játékszerévé a tudományos műhelyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b5f2d1-0c20-4d61-a678-9fb6f103bdf3","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Egy felmérés szerint a magyarok 70 százalékánál jelentkezik valamilyen alvászavar, és az érintetteknek mintegy egyharmada folyamatosan szenved a rossz alvás, vagy éppen az álmatlanság kellemetlen tüneteitől. Az alvászavarral kapcsolatban számos tévhit tartja magát a köztudatban, amelyeket csokorba gyűjtöttünk. ","shortLead":"Egy felmérés szerint a magyarok 70 százalékánál jelentkezik valamilyen alvászavar, és az érintetteknek mintegy...","id":"20250323_alvaszavar-tevhitek-tunetek-sedacur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86b5f2d1-0c20-4d61-a678-9fb6f103bdf3.jpg","index":0,"item":"f66effe3-602c-49a5-a844-56f07582123e","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250323_alvaszavar-tevhitek-tunetek-sedacur","timestamp":"2025. április. 23. 13:30","title":"„Iszom egy pohár bort, és beájulok a tévé előtt\" – 10 tévhit az alvászavarról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"cd65a061-f635-4921-a9b2-34236c2395b9","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A vámháború bevezetésekor és felfüggesztésekor is parttalan beszédet mondott Donald Trump. Az amerikai elnökök nem mindig voltak jó szónokok, ösztönös tehetségével Ronald Reagan és Bill Clinton emelkedett ki a mezőnyből, de az amerikaiak először Roosevelt hangját ismerték meg.","shortLead":"A vámháború bevezetésekor és felfüggesztésekor is parttalan beszédet mondott Donald Trump. Az amerikai elnökök nem...","id":"20250423_hvg-trump-szonoklatai-elnoki-retorika-hullamzo-teljesitmeny-nagyot-szoltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd65a061-f635-4921-a9b2-34236c2395b9.jpg","index":0,"item":"468dd0bc-708a-46e8-b36a-7789830c09da","keywords":null,"link":"/360/20250423_hvg-trump-szonoklatai-elnoki-retorika-hullamzo-teljesitmeny-nagyot-szoltak","timestamp":"2025. április. 23. 15:30","title":"Trump a szavak korlátlan özönében hisz, az amerikaiakhoz Kennedy, Reagan és Clinton tudott igazán szólni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7fa4eb-d728-4441-a02e-0becc12ac315","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kádár L. Gellért elmesélte, miért látta szükségesnek a terápiás segítséget.","shortLead":"Kádár L. Gellért elmesélte, miért látta szükségesnek a terápiás segítséget.","id":"20250423_Hunyadi-alakitoja-terapiaba-jar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b7fa4eb-d728-4441-a02e-0becc12ac315.jpg","index":0,"item":"4414d9a0-b92e-4e77-9b3e-69715a15e295","keywords":null,"link":"/elet/20250423_Hunyadi-alakitoja-terapiaba-jar","timestamp":"2025. április. 23. 08:56","title":"Hunyadi alakítója terápiára jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de4d4ff9-0daf-4588-9e98-7c98936cb289","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Jichák Hercog elnökön kívül mindenki hallgat, és az sem biztos, hogy Izrael képviselteti magát Ferenc pápa temetésén.","shortLead":"Jichák Hercog elnökön kívül mindenki hallgat, és az sem biztos, hogy Izrael képviselteti magát Ferenc pápa temetésén.","id":"20250422_izraeli-kulugy-reszvetnyilvanitas-bejegyzes-ferenc-papa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de4d4ff9-0daf-4588-9e98-7c98936cb289.jpg","index":0,"item":"07368b3d-363d-49c8-bc8b-4b5e2777f159","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_izraeli-kulugy-reszvetnyilvanitas-bejegyzes-ferenc-papa","timestamp":"2025. április. 22. 17:59","title":"Törölték az izraeli külügy oldalairól a pápa halála miatt kitett részvétnyilvánító bejegyzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841227c6-7d76-4aad-ad69-bc3bcbbab65a","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Iskolai férőhelybővítésekről is döntött a kormány, egy lépéssel közelebb az új magyar-szlovák Duna-híd.","shortLead":"Iskolai férőhelybővítésekről is döntött a kormány, egy lépéssel közelebb az új magyar-szlovák Duna-híd.","id":"20250423_nemzetkozi-fair-play-nap-duna-hid-iskolak-ferohelybovites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/841227c6-7d76-4aad-ad69-bc3bcbbab65a.jpg","index":0,"item":"c0973791-9bd3-4b63-bd80-f177b558467b","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_nemzetkozi-fair-play-nap-duna-hid-iskolak-ferohelybovites","timestamp":"2025. április. 23. 06:27","title":"Nemzetközi Fair Play gála lesz Budapesten 147 millió forintból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]