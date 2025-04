Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6e719021-4def-4979-9a95-f0477a8dd91f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A gondolatainknak és a képzeletünknek ereje van – ezt bizonyítja a pozitív imaginációs technika is, amelyet Szilágyi Áron háromszoros olimpiai bajnok kardvívó és Kenyeres András mentáltréner mutatott be a Penge podcast legújabb adásában.","shortLead":"A gondolatainknak és a képzeletünknek ereje van – ezt bizonyítja a pozitív imaginációs technika is, amelyet Szilágyi...","id":"20250424_penge-podcast-szilagyi-aron-kenyeres-andras-pozitiv-imaginacio-onbizalom-noveles-mentalis-gyakorlat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e719021-4def-4979-9a95-f0477a8dd91f.jpg","index":0,"item":"aef07cb0-7e23-4f65-995b-4725283888fa","keywords":null,"link":"/elet/20250424_penge-podcast-szilagyi-aron-kenyeres-andras-pozitiv-imaginacio-onbizalom-noveles-mentalis-gyakorlat","timestamp":"2025. április. 24. 11:07","title":"Ezzel a módszerrel jelentősen megnövelhetjük az önbizalmunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d1fa3e-9d7f-4661-9ec6-55889346cb63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az intézkedés kivezetése viszont majdnem mindenki szerint növelni fogja az árakat.","shortLead":"Az intézkedés kivezetése viszont majdnem mindenki szerint növelni fogja az árakat.","id":"20250424_publicus-arresstop-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2d1fa3e-9d7f-4661-9ec6-55889346cb63.jpg","index":0,"item":"cf6084e6-03c1-4aa2-a2eb-1068439672b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_publicus-arresstop-felmeres","timestamp":"2025. április. 24. 10:24","title":"A Fidesz-szavazók jobban érzik az árrésstop hatását, mint az ellenzékiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a1fa6e-0321-400a-b7ed-aa8f08cfcbad","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Egy országos felmérés szerint a legtöbb – de nem minden – politológust mély aggodalommal töltik el az elnök kísérletei a végrehajtó hatalom kiterjesztésére. Van, aki csak név nélkül mert nyilatkozni, mert attól tart, hogy elveszti a kutatásaihoz kapott kormányzati pénzt.","shortLead":"Egy országos felmérés szerint a legtöbb – de nem minden – politológust mély aggodalommal töltik el az elnök kísérletei...","id":"20250423_felmeres-amerikai-tudosok-usa-trump-a-tekintelyuralom-fele","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43a1fa6e-0321-400a-b7ed-aa8f08cfcbad.jpg","index":0,"item":"3df57607-86cc-459a-af32-fd815605496e","keywords":null,"link":"/360/20250423_felmeres-amerikai-tudosok-usa-trump-a-tekintelyuralom-fele","timestamp":"2025. április. 23. 15:30","title":"Amerikai politológusok százai szerint az Egyesült Államok gyorsan halad a tekintélyelvűség felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05e214c-9f25-4f05-a411-ab8bc36f4500","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A demokrata vezetésű államok álláspontja szerint az elnöknek nincs hatásköre a vámok kivetésére, amivel ráadásul súlyos terhet ró az amerikai fogyasztókra is.","shortLead":"A demokrata vezetésű államok álláspontja szerint az elnöknek nincs hatásköre a vámok kivetésére, amivel ráadásul súlyos...","id":"20250424_Tizenket-amerikai-allam-perel-Trump-vamjai-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b05e214c-9f25-4f05-a411-ab8bc36f4500.jpg","index":0,"item":"52b461a9-3b32-453d-aea8-d2f6b3049314","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_Tizenket-amerikai-allam-perel-Trump-vamjai-miatt","timestamp":"2025. április. 24. 09:40","title":"Tizenkét amerikai állam perel Trump vámjai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddee0867-4218-46aa-86b8-609d9e225719","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Tizenkettedik kihívás.","shortLead":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250424_Gondolkozz-velunk-Kave-az-asztalon-Szexi-a-matek-12","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ddee0867-4218-46aa-86b8-609d9e225719.jpg","index":0,"item":"7a3612df-4d2d-4a95-bc3a-f4a8cce456a0","keywords":null,"link":"/elet/20250424_Gondolkozz-velunk-Kave-az-asztalon-Szexi-a-matek-12","timestamp":"2025. április. 24. 10:00","title":"Gondolkozz velünk: Kávé az asztalon – Szexi a matek 12.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4555d0-44bb-4d89-9872-ad0458b05c31","c_author":"BioTechUSA-cégcsoport ","category":"brandcontent","description":"Közzétette éves jelentését a tisztán hazai tulajdonú BioTechUSA-cégcsoport: a gazdasági nehézségek ellenére a vállalat stabil eredményeket mutatott fel 2024-ben, bár a növekedési ütem némileg lassult a korábbi évekhez képest. Európa egyik legnagyobb étrend-kiegészítő gyártójának és forgalmazójának árbevétele 3,5 százalékkal, 93,7 milliárd forintra emelkedett, miközben az EBITDA-ja 2 százalékkal 10,68 milliárd forintra nőtt.","shortLead":"Közzétette éves jelentését a tisztán hazai tulajdonú BioTechUSA-cégcsoport: a gazdasági nehézségek ellenére a vállalat...","id":"20250423_BiotechUSA-FC-Barcelona-gazdasagi-eredmenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b4555d0-44bb-4d89-9872-ad0458b05c31.jpg","index":0,"item":"c2714ca0-eaf1-48ac-8e70-753bac2be2b8","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250423_BiotechUSA-FC-Barcelona-gazdasagi-eredmenyek","timestamp":"2025. április. 24. 07:30","title":"FC Barcelona-partnerséggel és prémium termékekkel építi globális márkáját a BioTechUSA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45b643b-1d2a-47a7-bacb-0b6dac80c65c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, mégis van olyan politika, ami megjelenhet a Művészetek Házában.","shortLead":"Úgy tűnik, mégis van olyan politika, ami megjelenhet a Művészetek Házában.","id":"20250424_pilisvorosvar-orban-forum-muveszetek-haza-pottyondy-edina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d45b643b-1d2a-47a7-bacb-0b6dac80c65c.jpg","index":0,"item":"ff45ba00-c844-40bd-b06a-dd7d7d18dcad","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_pilisvorosvar-orban-forum-muveszetek-haza-pottyondy-edina","timestamp":"2025. április. 24. 09:22","title":"Orbán ott tartott fórumot, ahonnan Pottyondy Edinát kitiltották, mert a polgármester szerint oda nem való a politika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc250730-402f-4bcd-bd2a-8a6f1f8ce8ea","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Kecskesajtnak például mostantól csak azt nevezhetik, ami kizárólag kecsketejből készült.","shortLead":"Kecskesajtnak például mostantól csak azt nevezhetik, ami kizárólag kecsketejből készült.","id":"20250423_elelmiszerkonyv-eloirasok-szigoritas-tejtermekek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc250730-402f-4bcd-bd2a-8a6f1f8ce8ea.jpg","index":0,"item":"d1a0545a-a640-4b0b-b5a9-3cc94bd86f7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_elelmiszerkonyv-eloirasok-szigoritas-tejtermekek","timestamp":"2025. április. 23. 05:50","title":"Szigorítják az élelmiszerkönyv előírásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]