Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"afa3dc7a-ac77-44bc-be6d-12c4709999b2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A természeti katasztrófákkal kapcsolatos eljárása az elnöknek legalábbis érdekes, mivel amikor kormányon van, a kezelésüket rátolná a tagállamokra, ám ellenzékből a szövetségi kormányt és Joe Bident szapulta, amiért azok nem tesznek semmit.","shortLead":"A természeti katasztrófákkal kapcsolatos eljárása az elnöknek legalábbis érdekes, mivel amikor kormányon van...","id":"20250424_trump-tornado-arkansas-fema","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afa3dc7a-ac77-44bc-be6d-12c4709999b2.jpg","index":0,"item":"96240db8-5d43-4343-b8a9-7934ad767fa3","keywords":null,"link":"/vilag/20250424_trump-tornado-arkansas-fema","timestamp":"2025. április. 24. 19:05","title":"Nem segít Trump az arkansasi tornádó károsultjain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e5b930-0dbe-4930-93f4-9fe8aee4de28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök nemrég arról beszélt, hogy a Krímhez való ragaszkodásával Zelenszkij elnyújtja a háborút, erre reagált az ukrán elnök.","shortLead":"Az amerikai elnök nemrég arról beszélt, hogy a Krímhez való ragaszkodásával Zelenszkij elnyújtja a háborút, erre...","id":"20250424_Zelenszkij-arrol-posztolt-hogy-2018-ban-meg-ellenezte-a-Trump-adminisztracio-a-Krim-elcsatolasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09e5b930-0dbe-4930-93f4-9fe8aee4de28.jpg","index":0,"item":"0e0f164a-db8e-433f-9284-7f0079150aa7","keywords":null,"link":"/vilag/20250424_Zelenszkij-arrol-posztolt-hogy-2018-ban-meg-ellenezte-a-Trump-adminisztracio-a-Krim-elcsatolasat","timestamp":"2025. április. 24. 08:27","title":"Zelenszkij arról posztolt, hogy 2018-ban még ellenezte a Trump-adminisztráció a Krím elcsatolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e00bea4-0ee0-4893-a0af-e5ffd81127da","c_author":"Cserba Júlia","category":"360","description":"Nagyszerű kortárs gyűjteményéből rendezett új tárlatot dolgozói javaslatai alapján a Musée d’art contemporain du Val-de-Marne. Kérdés, hogy az ötlet a kurátori munkát állítja-e kritikai fénytörésbe vagy a felelősséget akarja megosztani, esetleg csupán egy demokratizáló csapatépítésről van szó. Az eredményről Cserba Julia készített beszámolót.","shortLead":"Nagyszerű kortárs gyűjteményéből rendezett új tárlatot dolgozói javaslatai alapján a Musée d’art contemporain du...","id":"20250423_a-mu-idealok-tarlata-MAC-VAL","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e00bea4-0ee0-4893-a0af-e5ffd81127da.jpg","index":0,"item":"6e7e4b95-f697-4ee0-ab15-c77326d6798d","keywords":null,"link":"/360/20250423_a-mu-idealok-tarlata-MAC-VAL","timestamp":"2025. április. 23. 14:30","title":"Mindenki kurátor: ilyen az, amikor egy múzeum kiállítása az összes munkatárs közös műve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cc6ba26-d13a-4b61-9c30-1ee2671eb8b5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A bíróság szerint nagyobb társadalmi érdek fűződik ahhoz, hogy az orvos a foglalkozását az egészségügyben gyakorolni tudja, mint hogy letartóztassák.","shortLead":"A bíróság szerint nagyobb társadalmi érdek fűződik ahhoz, hogy az orvos a foglalkozását az egészségügyben gyakorolni...","id":"20250424_letartoztatas-reszeg-amokfutas-orvos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cc6ba26-d13a-4b61-9c30-1ee2671eb8b5.jpg","index":0,"item":"fae0bdf5-2852-4dc8-b9a3-d834787a2ce9","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_letartoztatas-reszeg-amokfutas-orvos","timestamp":"2025. április. 24. 17:28","title":"Nem tartóztatták le a részegen ámokfutó orvost, hogy tovább tudjon dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393b1134-d52d-4085-becc-48038595be08","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Az ellenzék lesajnálása sokáig nyerő stratégiája volt a Fidesznek, most azonban a Tisza mozgósítását segíti. A kormánypárt hibájából a nyilvánosságban uralkodóvá vált a nézet, hogy Magyar Péterék vezetnek, és már Orbán Viktor is ezzel a percepcióval kénytelen küzdeni.","shortLead":"Az ellenzék lesajnálása sokáig nyerő stratégiája volt a Fidesznek, most azonban a Tisza mozgósítását segíti...","id":"20250423_hvg-Fidesz-Tisza-Orban-Viktor-nepszeruseg-kommunikacio-Magyar-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/393b1134-d52d-4085-becc-48038595be08.jpg","index":0,"item":"8151e4a7-6f2a-4d31-97b9-a4091bd2fa63","keywords":null,"link":"/360/20250423_hvg-Fidesz-Tisza-Orban-Viktor-nepszeruseg-kommunikacio-Magyar-Peter","timestamp":"2025. április. 23. 06:30","title":"Orbán örvényben: a Fidesz is azt sugallja, hogy csak második a Tisza mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a1fa6e-0321-400a-b7ed-aa8f08cfcbad","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Egy országos felmérés szerint a legtöbb – de nem minden – politológust mély aggodalommal töltik el az elnök kísérletei a végrehajtó hatalom kiterjesztésére. Van, aki csak név nélkül mert nyilatkozni, mert attól tart, hogy elveszti a kutatásaihoz kapott kormányzati pénzt.","shortLead":"Egy országos felmérés szerint a legtöbb – de nem minden – politológust mély aggodalommal töltik el az elnök kísérletei...","id":"20250423_felmeres-amerikai-tudosok-usa-trump-a-tekintelyuralom-fele","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43a1fa6e-0321-400a-b7ed-aa8f08cfcbad.jpg","index":0,"item":"3df57607-86cc-459a-af32-fd815605496e","keywords":null,"link":"/360/20250423_felmeres-amerikai-tudosok-usa-trump-a-tekintelyuralom-fele","timestamp":"2025. április. 23. 15:30","title":"Amerikai politológusok százai szerint az Egyesült Államok gyorsan halad a tekintélyelvűség felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik az adok-kapok.","shortLead":"Folytatódik az adok-kapok.","id":"20250424_magyar-peter-tiborcz-istvan-valasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4.jpg","index":0,"item":"d901af36-316d-457b-9b67-3cd7d0253516","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_magyar-peter-tiborcz-istvan-valasz","timestamp":"2025. április. 24. 13:52","title":"„Hallod-e te, Tiborcz Pista” – visszaszólt Magyar Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1972507-26c8-43c2-83ef-157f0ccaa582","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"„Ahol már végrehajtották, ott visszacsinálják” – üzent a nemzetgazdasági miniszter a biztosítóknak.","shortLead":"„Ahol már végrehajtották, ott visszacsinálják” – üzent a nemzetgazdasági miniszter a biztosítóknak.","id":"20250424_Nagy-Marton-ket-het-biztositok-onkentes-dijkorlatozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1972507-26c8-43c2-83ef-157f0ccaa582.jpg","index":0,"item":"8f42451f-d354-4a36-af40-7e47ebf5db99","keywords":null,"link":"/kkv/20250424_Nagy-Marton-ket-het-biztositok-onkentes-dijkorlatozas","timestamp":"2025. április. 24. 11:22","title":"Nagy Márton két hetet adott a biztosítóknak az önkéntes díjkorlátozásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]