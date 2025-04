Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3848d5b5-0b3d-41f7-b3c2-68db4001b461","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Robert Harris sajnálja, hogy az utolsó politikus, akit Ferenc pápa fogadott, J. D. Vance amerikai alelnök volt.","shortLead":"Robert Harris sajnálja, hogy az utolsó politikus, akit Ferenc pápa fogadott, J. D. Vance amerikai alelnök volt.","id":"20250423_A-Vatikan-segitett-Ferenc-papa-halala-megszolalt-a-Konklave-szerzoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3848d5b5-0b3d-41f7-b3c2-68db4001b461.jpg","index":0,"item":"bc4faba1-00ca-4ec5-94f4-2a543a950de9","keywords":null,"link":"/elet/20250423_A-Vatikan-segitett-Ferenc-papa-halala-megszolalt-a-Konklave-szerzoje","timestamp":"2025. április. 23. 12:01","title":"A Vatikán segített – Ferenc pápa halála után megszólalt a Konklávé szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e00bea4-0ee0-4893-a0af-e5ffd81127da","c_author":"Cserba Júlia","category":"360","description":"Nagyszerű kortárs gyűjteményéből rendezett új tárlatot dolgozói javaslatai alapján a Musée d’art contemporain du Val-de-Marne. Kérdés, hogy az ötlet a kurátori munkát állítja-e kritikai fénytörésbe vagy a felelősséget akarja megosztani, esetleg csupán egy demokratizáló csapatépítésről van szó. Az eredményről Cserba Julia készített beszámolót.","shortLead":"Nagyszerű kortárs gyűjteményéből rendezett új tárlatot dolgozói javaslatai alapján a Musée d’art contemporain du...","id":"20250423_a-mu-idealok-tarlata-MAC-VAL","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e00bea4-0ee0-4893-a0af-e5ffd81127da.jpg","index":0,"item":"6e7e4b95-f697-4ee0-ab15-c77326d6798d","keywords":null,"link":"/360/20250423_a-mu-idealok-tarlata-MAC-VAL","timestamp":"2025. április. 23. 14:30","title":"Mindenki kurátor: ilyen az, amikor egy múzeum kiállítása az összes munkatárs közös műve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53d336d2-f17e-4a58-a088-0bc8558cfb3c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az észak-koreai ballisztikus rakéta egy lakóházba csapódott be.","shortLead":"Az észak-koreai ballisztikus rakéta egy lakóházba csapódott be.","id":"20250424_eszak-koreai-raketa-kijev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53d336d2-f17e-4a58-a088-0bc8558cfb3c.jpg","index":0,"item":"7fc6b10a-cdf9-4ff0-a3fe-fdf156d63a4e","keywords":null,"link":"/vilag/20250424_eszak-koreai-raketa-kijev","timestamp":"2025. április. 24. 17:54","title":"Észak-koreai rakétákkal is támadták az oroszok Kijevet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fb9e703-54ad-4595-ae28-780b638cc314","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Jégesővel, villámárvízzel és viharos széllel is számolni kell csütörtök délután.","shortLead":"Jégesővel, villámárvízzel és viharos széllel is számolni kell csütörtök délután.","id":"20250424_viharok-felhoszakadas-veszely-riasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fb9e703-54ad-4595-ae28-780b638cc314.jpg","index":0,"item":"cdacb4df-3ec3-40eb-be96-d93d84274187","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_viharok-felhoszakadas-veszely-riasztas","timestamp":"2025. április. 24. 13:30","title":"Jönnek a viharok, felhőszakadás veszélye miatt adtak ki riasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"115a5f26-697b-4d41-b3f5-4f7d410d5c57","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A baloldali-liberális beállítottságú egyetemi sokszínűségi programok elleni fellépés jegyében.","shortLead":"A baloldali-liberális beállítottságú egyetemi sokszínűségi programok elleni fellépés jegyében.","id":"20250424_Rendeletben-kotelezi-Trump-az-egyetemeket-a-kulfoldi-finanszirozasok-kozzetetelere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/115a5f26-697b-4d41-b3f5-4f7d410d5c57.jpg","index":0,"item":"e7296616-0c21-4463-b155-2833f1ca8c3e","keywords":null,"link":"/vilag/20250424_Rendeletben-kotelezi-Trump-az-egyetemeket-a-kulfoldi-finanszirozasok-kozzetetelere","timestamp":"2025. április. 24. 06:43","title":"Rendeletben kötelezi Trump az egyetemeket a külföldi finanszírozások közzétételére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa3dc7a-ac77-44bc-be6d-12c4709999b2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A természeti katasztrófákkal kapcsolatos eljárása az elnöknek legalábbis érdekes, mivel amikor kormányon van, a kezelésüket rátolná a tagállamokra, ám ellenzékből a szövetségi kormányt és Joe Bident szapulta, amiért azok nem tesznek semmit.","shortLead":"A természeti katasztrófákkal kapcsolatos eljárása az elnöknek legalábbis érdekes, mivel amikor kormányon van...","id":"20250424_trump-tornado-arkansas-fema","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afa3dc7a-ac77-44bc-be6d-12c4709999b2.jpg","index":0,"item":"96240db8-5d43-4343-b8a9-7934ad767fa3","keywords":null,"link":"/vilag/20250424_trump-tornado-arkansas-fema","timestamp":"2025. április. 24. 19:05","title":"Nem segít Trump az arkansasi tornádó károsultjain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d144b003-3bfb-4023-8aab-74769b4b5555","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A tudósok egy része előrebocsátotta, kivonulással tiltakozik a miniszterelnök poloskákról szóló szavai ellen. Frissítés: Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter részt vesz az eseményen, bár az akadémikusoknak szóló levélben még nem szerepelt a neve. ","shortLead":"A tudósok egy része előrebocsátotta, kivonulással tiltakozik a miniszterelnök poloskákról szóló szavai ellen...","id":"20250424_orban-MTA-unnepi-kozgyules-nem-megy-el-akademikusok-kivonulas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d144b003-3bfb-4023-8aab-74769b4b5555.jpg","index":0,"item":"83bc6d53-827e-4e83-8ef8-40dee2d51c81","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_orban-MTA-unnepi-kozgyules-nem-megy-el-akademikusok-kivonulas-ebx","timestamp":"2025. április. 24. 11:28","title":"Orbán nem lesz ott az MTA ünnepi közgyűlésén, ahol az akadémikusok egy része kivonulással tiltakozott volna, ha ő eljön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43704355-f133-4d03-a76f-648c3f98141b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök politikai igazgatójának februárban ítélték oda a doktori címet, miután decemberben annak ellenére sikeresen megvédte a disszertációját, hogy Rácz András szerint az többoldalnyi átvett szöveget tartalmazott, és nem is Orbán Balázs gépén készült.","shortLead":"A miniszterelnök politikai igazgatójának februárban ítélték oda a doktori címet, miután decemberben annak ellenére...","id":"20250423_orban-balazs-doktori-elte-plagium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43704355-f133-4d03-a76f-648c3f98141b.jpg","index":0,"item":"a77d66e9-5154-441e-aa03-7b23b83f20c9","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_orban-balazs-doktori-elte-plagium","timestamp":"2025. április. 23. 14:36","title":"Orbán Balázs átvette a doktoriját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]