Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4d4cec53-8f98-40d8-9333-6143581d831a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy mindössze 10 perces beavatkozással két éven át védhet egy új, férfiaknak szánt fogamzásgátló módszer, ami ráadásul hormonmentes.","shortLead":"Egy mindössze 10 perces beavatkozással két éven át védhet egy új, férfiaknak szánt fogamzásgátló módszer, ami ráadásul...","id":"20250425_ferfi-fogamzasgatlas-implantatum-adam-hidrogel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d4cec53-8f98-40d8-9333-6143581d831a.jpg","index":0,"item":"069b561d-ec5d-43a0-9f02-f4efbe83ceb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250425_ferfi-fogamzasgatlas-implantatum-adam-hidrogel","timestamp":"2025. április. 25. 17:03","title":"Jöhet a hormonmentes, férfi fogamzásgátló-implantátum, ami két éven át fejti ki hatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Tisza Párt elnökének exfelesége, Varga Judit egyelőre nem szólalt meg az esemény kapcsán. ","shortLead":"A Tisza Párt elnökének exfelesége, Varga Judit egyelőre nem szólalt meg az esemény kapcsán. ","id":"20250425_magyar-peter-tisza-part-varga-judit-igazsagugyi-miniszter-exfeleseg-fidesz-hangfelvetel-csalad-karrier","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4.jpg","index":0,"item":"0afb6948-2813-49da-a6a7-132992e1b901","keywords":null,"link":"/elet/20250425_magyar-peter-tisza-part-varga-judit-igazsagugyi-miniszter-exfeleseg-fidesz-hangfelvetel-csalad-karrier","timestamp":"2025. április. 25. 20:11","title":"Magyar Péter is a résztvevők között szerepel egy olyan pódiumbeszélgetésen, ahol a feleségüket támogató családapákról lesz szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9df972a-a3ad-4615-abcf-5709c488dcd3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A gépkocsi az édesanyjáé volt, és elmondása szerint nemrég járt vele szerelőnél.","shortLead":"A gépkocsi az édesanyjáé volt, és elmondása szerint nemrég járt vele szerelőnél.","id":"20250425_vv-aurelio-baleset-m6-autopalya-kigyulladt-auto-tuz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9df972a-a3ad-4615-abcf-5709c488dcd3.jpg","index":0,"item":"e36bb4e2-a43b-4a5a-83f9-e0553ebf5e29","keywords":null,"link":"/elet/20250425_vv-aurelio-baleset-m6-autopalya-kigyulladt-auto-tuz","timestamp":"2025. április. 25. 20:28","title":"Kigyulladt és porig égett VV Aurelio autója az M6-oson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80ff9c8-457b-467e-a3e4-fa65fa1d539d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök reagált Ukrajna követeléseire, úgy tűnik, ismét távolodni látszik orosz–ukrán konfliktus lezárása. ","shortLead":"Az amerikai elnök reagált Ukrajna követeléseire, úgy tűnik, ismét távolodni látszik orosz–ukrán konfliktus lezárása. ","id":"20250425_trump-krim-felsziget-zelenszkij-putyin-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a80ff9c8-457b-467e-a3e4-fa65fa1d539d.jpg","index":0,"item":"c001ee0b-be33-45b2-83c9-b37338d3e66e","keywords":null,"link":"/vilag/20250425_trump-krim-felsziget-zelenszkij-putyin-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. április. 25. 16:09","title":"Trump szerint a Krím félsziget Oroszországnál fog maradni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583a73d5-2f09-4a9d-8c05-b8a4021ace63","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sokan attól tartanak, hogy Steve Witkoff túlságosan Moszkvának kedvező feltételekkel érkezett az orosz fővárosba.","shortLead":"Sokan attól tartanak, hogy Steve Witkoff túlságosan Moszkvának kedvező feltételekkel érkezett az orosz fővárosba.","id":"20250425_witkoff-putyin-beke-ukrajna-krim","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/583a73d5-2f09-4a9d-8c05-b8a4021ace63.jpg","index":0,"item":"289b13a3-a55e-49da-afde-7cd84426fde7","keywords":null,"link":"/vilag/20250425_witkoff-putyin-beke-ukrajna-krim","timestamp":"2025. április. 25. 17:26","title":"Negyedjére találkozott Putyinnal Trump különmegbízottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72dfe7a0-f5d1-4339-a4d9-a2997fae4718","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mostantól már az ezer és kétezer fő közti települések kocsmái is pályázhatnak hárommilliós támogatásra, amit még visszafizetni sem kell. ","shortLead":"Mostantól már az ezer és kétezer fő közti települések kocsmái is pályázhatnak hárommilliós támogatásra, amit még...","id":"20250425_kormany-kiskocsma-program-tamogatas-kisfaludy-atm-tolna-falu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72dfe7a0-f5d1-4339-a4d9-a2997fae4718.jpg","index":0,"item":"67d8c4c6-71a3-44c4-8cb5-1865d909cccb","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_kormany-kiskocsma-program-tamogatas-kisfaludy-atm-tolna-falu","timestamp":"2025. április. 25. 17:28","title":"Tovább bővíti a kiskocsma-programot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0efee11-cd26-4a3b-aee3-55aae34fd84e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Két napon elül másodszor.","shortLead":"Két napon elül másodszor.","id":"20250426_Ismet-tuzet-nyitottak-egymasra-indiai-es-pakisztani-katonak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0efee11-cd26-4a3b-aee3-55aae34fd84e.jpg","index":0,"item":"083730ca-310b-4e5e-8deb-c99513a76253","keywords":null,"link":"/vilag/20250426_Ismet-tuzet-nyitottak-egymasra-indiai-es-pakisztani-katonak","timestamp":"2025. április. 26. 07:59","title":"Ismét tüzet nyitottak egymásra indiai és pakisztáni katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Jokerszám sorsolásán két telitalálat is született.","shortLead":"A Jokerszám sorsolásán két telitalálat is született.","id":"20250426_Megvannak-az-otos-lotto-nyeroszamai-ket-ember-most-nagyon-orulhet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c.jpg","index":0,"item":"af31bf83-bf3a-4899-a633-2b36072ae050","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250426_Megvannak-az-otos-lotto-nyeroszamai-ket-ember-most-nagyon-orulhet","timestamp":"2025. április. 26. 20:09","title":"Megvannak az ötös lottó nyerőszámai, két ember most nagyon örülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]