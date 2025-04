Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"710a527e-930c-4040-90b7-5f1ee77001ad","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Harmadszor is megszerezte a felmentést az amerikai szankciók alól az orosz Gazprom Neft és a Gazprom többségi tulajdonában lévő szerb olajtársaság, a Naftna Industrija Srbije (NIS) – jelentette be Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök az Instagram közösségi oldalon szombaton.","shortLead":"Harmadszor is megszerezte a felmentést az amerikai szankciók alól az orosz Gazprom Neft és a Gazprom többségi...","id":"20250426_Megint-megkegyelmezett-a-szerbiai-Gazprom-cegnek-az-USA","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/710a527e-930c-4040-90b7-5f1ee77001ad.jpg","index":0,"item":"c2286cbf-da80-4a42-8e75-ff69bc71724a","keywords":null,"link":"/kkv/20250426_Megint-megkegyelmezett-a-szerbiai-Gazprom-cegnek-az-USA","timestamp":"2025. április. 26. 18:06","title":"Megint megkegyelmezett a szerbiai Gazprom-cégnek az USA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Egyes elemzők kétlik, hogy az USA-val kialakított jó viszony révén elkerülheti a vámokat. A NATO európai erőinek volt főparancsnoka szerint a hadszíntéren egyáltalán nem olyan rettenetes az ukrán erők helyzete, mint ahogyan azt sokan gondolják. Ukrajna kapcsán Trump kimutatta a foga fehérjét. Nemzetközi lapszemle.","shortLead":"Egyes elemzők kétlik, hogy az USA-val kialakított jó viszony révén elkerülheti a vámokat. A NATO európai erőinek volt...","id":"20250426_Nemzetkozi-sajtoszemle-Az-amerikai-vamok-politikai-gondot-okoznak-Orbannak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f.jpg","index":0,"item":"49bb36b3-6e93-400a-ba0f-e11bcc207770","keywords":null,"link":"/360/20250426_Nemzetkozi-sajtoszemle-Az-amerikai-vamok-politikai-gondot-okoznak-Orbannak","timestamp":"2025. április. 26. 09:30","title":"Nemzetközi sajtószemle: Az amerikai vámok politikai gondot okoznak Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d70789ba-a1b6-4b34-8ef9-a2e022bc826d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A világ vezetői mellett rengeteg hívő gyűlt össze Rómában, hogy elbúcsúzzanak Ferenc pápától. Ilyen volt a temetés percről percre.","shortLead":"A világ vezetői mellett rengeteg hívő gyűlt össze Rómában, hogy elbúcsúzzanak Ferenc pápától. Ilyen volt a temetés...","id":"20250426_ferenc-papa-temetese-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d70789ba-a1b6-4b34-8ef9-a2e022bc826d.jpg","index":0,"item":"f496f31b-2cc3-4855-b612-825f3e339614","keywords":null,"link":"/elet/20250426_ferenc-papa-temetese-ebx","timestamp":"2025. április. 26. 09:50","title":"Zárt ajtók mögött ért véget Ferenc temetési szertartása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deca133c-6048-4dec-97f5-0be291656ac6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyar Ferenc pápa temetése miatt tartózkodik az olasz fővárosban, de láthatólag igyekszik kimaxolni a római életérzést.","shortLead":"Magyar Ferenc pápa temetése miatt tartózkodik az olasz fővárosban, de láthatólag igyekszik kimaxolni a római életérzést.","id":"20250427_magyar-peter-robogo-roma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/deca133c-6048-4dec-97f5-0be291656ac6.jpg","index":0,"item":"0d07f116-631f-4aea-bfae-f7f719f65e5b","keywords":null,"link":"/elet/20250427_magyar-peter-robogo-roma","timestamp":"2025. április. 27. 15:41","title":"Magyar Péter robogóval fotózkodott Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c38d89-f742-4091-b6d4-6d7c13352a7f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kissé megmosolyogtató a weboldalak általános módszere az életkor ellenőrzésére: a felhasználónak kell nyilatkoznia arról, hogy elmúlt ennyi vagy annyi éves. A Discord viszont egy olyan eljárást tesztel, amit elég nehéz lesz átverni.","shortLead":"Kissé megmosolyogtató a weboldalak általános módszere az életkor ellenőrzésére: a felhasználónak kell nyilatkoznia...","id":"20250426_discord-arcvizsgalat-korhatar-ellenorzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76c38d89-f742-4091-b6d4-6d7c13352a7f.jpg","index":0,"item":"5b7f4686-36d9-4c02-b274-2846a6a40d72","keywords":null,"link":"/tudomany/20250426_discord-arcvizsgalat-korhatar-ellenorzes","timestamp":"2025. április. 26. 16:03","title":"Nehéz lesz becsapni: arcvizsgálatot vet be a Discord az életkor ellenőrzésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407548fd-f1d1-4437-8c25-4b572596d7bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kistestű, de nagy túlélő Valerie végül besétált az őt keresők csapdájába. ","shortLead":"A kistestű, de nagy túlélő Valerie végül besétált az őt keresők csapdájába. ","id":"20250426_Nagy-erokkel-kerestek-529-nap-utan-talaltak-meg-a-Kenguru-sziget-elkoborolt-tacskot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/407548fd-f1d1-4437-8c25-4b572596d7bf.jpg","index":0,"item":"d8d671f4-c4af-4cc4-9ac2-d36c8c52666d","keywords":null,"link":"/elet/20250426_Nagy-erokkel-kerestek-529-nap-utan-talaltak-meg-a-Kenguru-sziget-elkoborolt-tacskot","timestamp":"2025. április. 26. 09:42","title":"Nagy erőkkel keresték, 529 nap után találták meg a Kenguru-szigeten elkóborolt törpe tacskót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233c730c-3f29-4228-86c4-ca3acc253456","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Magyar-amerikai kétoldalú kérdéseket, így a kettős adóztatás ügyét és az energetikai együttműködést, valamint az ukrajnai konfliktus rendezése körüli amerikai erőfeszítéseket tekintette át Magyar Levente, a Külgazdasági- és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Washingtonban John Coale-lal, a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának európai ügyekért felelős főigazgatójával pénteken.","shortLead":"Magyar-amerikai kétoldalú kérdéseket, így a kettős adóztatás ügyét és az energetikai együttműködést, valamint...","id":"20250426_Kisebb-amerikai-atomeromuvek-Magyarorszagra-telepiteserol-targyalt-a-kormany-az-USA-ban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/233c730c-3f29-4228-86c4-ca3acc253456.jpg","index":0,"item":"af3fa86b-80f0-4d41-a3c3-9956fca7cc69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250426_Kisebb-amerikai-atomeromuvek-Magyarorszagra-telepiteserol-targyalt-a-kormany-az-USA-ban","timestamp":"2025. április. 26. 09:36","title":"Kisebb amerikai atomerőművek Magyarországra telepítéséről tárgyalt a kormány az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b9d21c1-54a9-448f-87a1-b8de3c1cfd9d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Kora reggeltől özönlenek a hívek a vatikánvárosi Szent Péter térre, hogy részt vegyenek a hétfőn elhunyt Ferenc pápa gyászszertartásán.","shortLead":"Kora reggeltől özönlenek a hívek a vatikánvárosi Szent Péter térre, hogy részt vegyenek a hétfőn elhunyt Ferenc pápa...","id":"20250426_Mar-gyulik-a-tomeg-a-Szent-Peter-teren","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b9d21c1-54a9-448f-87a1-b8de3c1cfd9d.jpg","index":0,"item":"8b84d80d-1258-40bb-bb6e-a0399242e0c1","keywords":null,"link":"/elet/20250426_Mar-gyulik-a-tomeg-a-Szent-Peter-teren","timestamp":"2025. április. 26. 08:45","title":"Már gyűlik a tömeg a Szent Péter téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]