[{"available":true,"c_guid":"b3864f52-cd6d-451a-a423-16053eb02b48","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész maradványait tesztelték hantavírusra is, mivel a felesége halálát ez okozta, de a vizsgálat eredménye negatív lett.","shortLead":"A színész maradványait tesztelték hantavírusra is, mivel a felesége halálát ez okozta, de a vizsgálat eredménye negatív...","id":"20250428_gene-hackman-boncolas-halal-oka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3864f52-cd6d-451a-a423-16053eb02b48.jpg","index":0,"item":"2ea4440d-2c14-4562-8f9f-c1b856420ef0","keywords":null,"link":"/kultura/20250428_gene-hackman-boncolas-halal-oka","timestamp":"2025. április. 28. 18:47","title":"Megállapították Gene Hackman halálának okát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7050d1-b96b-4505-a3da-c92a4f92a42e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Gualtiero Bassetti bíboros szerint jó a hangulat a tanácskozásokon, Lars Anders Arborelius svéd püspök többnapos konklávét jósolt.","shortLead":"Gualtiero Bassetti bíboros szerint jó a hangulat a tanácskozásokon, Lars Anders Arborelius svéd püspök többnapos...","id":"20250428_sixtus-kapolna-biborosok-konklave-tanacskozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a7050d1-b96b-4505-a3da-c92a4f92a42e.jpg","index":0,"item":"ea6c8be8-e121-4150-86ac-a76885a628f0","keywords":null,"link":"/elet/20250428_sixtus-kapolna-biborosok-konklave-tanacskozas","timestamp":"2025. április. 28. 13:04","title":"Lezárták a Sixtus-kápolnát, a bíborosok összeültek megbeszélni a konklávét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb0927fa-12e6-442c-aaf7-1bd3f39c5fee","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Rendhagyó online interaktív 3D-s kiállítótérben láthatjuk a magyar leszbikus közösség küzdelmeinek történetét.","shortLead":"Rendhagyó online interaktív 3D-s kiállítótérben láthatjuk a magyar leszbikus közösség küzdelmeinek történetét.","id":"20250428_Labrisz-Leszbikus-Egyesulet-online-Cenzura-Muzeum-LMBTQIA","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb0927fa-12e6-442c-aaf7-1bd3f39c5fee.jpg","index":0,"item":"210c938f-9d59-4830-a7f4-b34543c6aa21","keywords":null,"link":"/360/20250428_Labrisz-Leszbikus-Egyesulet-online-Cenzura-Muzeum-LMBTQIA","timestamp":"2025. április. 28. 16:00","title":"A Cenzúra Múzeummal más társadalmi rétegekhez is szól a Labrisz Leszbikus Egyesület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e925c5-bfa2-48d8-a9e0-5d9332cbde7e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A BDPST Group 20 millió forintot ad.","shortLead":"A BDPST Group 20 millió forintot ad.","id":"20250428_varosmajor-park-felujitas-tiborcz-istvan-bdpst-group","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8e925c5-bfa2-48d8-a9e0-5d9332cbde7e.jpg","index":0,"item":"a995709c-82c6-4651-bb9e-0d24922cd380","keywords":null,"link":"/kkv/20250428_varosmajor-park-felujitas-tiborcz-istvan-bdpst-group","timestamp":"2025. április. 28. 18:02","title":"Tiborcz István cége is pénzzel száll be a Városmajor felújításába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fda19690-a1df-4ad8-977f-3561e6625d48","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A fegyverszünet apropója a világháború befejezésének 80. évfordulója.","shortLead":"A fegyverszünet apropója a világháború befejezésének 80. évfordulója.","id":"20250428_putyin-haromnapos-tuzszunet-ukrajna-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fda19690-a1df-4ad8-977f-3561e6625d48.jpg","index":0,"item":"9993dc04-0396-40d3-a8df-05b56dbf8ca0","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_putyin-haromnapos-tuzszunet-ukrajna-ebx","timestamp":"2025. április. 28. 14:04","title":"Putyin háromnapos tűzszünetet hirdetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c683ea-ed69-4bcd-9c90-daaa08ccd332","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tigst Assefa óriási hajrával nyerte meg a brit fővárosban rendezett versenyt. ","shortLead":"Tigst Assefa óriási hajrával nyerte meg a brit fővárosban rendezett versenyt. ","id":"20250427_Londonban-megdolt-a-noi-maratonfutas-vilagcsucsa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8c683ea-ed69-4bcd-9c90-daaa08ccd332.jpg","index":0,"item":"ab6ff987-90ca-4782-b810-ef29c7d0d33c","keywords":null,"link":"/sport/20250427_Londonban-megdolt-a-noi-maratonfutas-vilagcsucsa","timestamp":"2025. április. 27. 15:28","title":"Megdőlt a női maratonfutás világcsúcsa Londonban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4e4688-2aee-4760-b9b9-d73c97c604b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfél évvel ezelőtt is történt egy hasonló eset. ","shortLead":"Másfél évvel ezelőtt is történt egy hasonló eset. 