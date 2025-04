Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"68406ce3-7685-4323-bd85-3304e97c8751","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Vélhetően a többség elhúzza az utolsó pillanatokig. ","shortLead":"Vélhetően a többség elhúzza az utolsó pillanatokig. ","id":"20250428_kivarnak-a-plugin-hibridesek-a-zold-rendszam-leadasaval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68406ce3-7685-4323-bd85-3304e97c8751.jpg","index":0,"item":"fcf49c82-d9b6-48d7-a96e-861a119aa7a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250428_kivarnak-a-plugin-hibridesek-a-zold-rendszam-leadasaval","timestamp":"2025. április. 28. 07:41","title":"Ingyen parkolás és spórolás: kivárnak a plugin hibridesek a zöld rendszám leadásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a074a20-12a2-4726-b794-f844bc5e6fda","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Range Rover Electric egy bőven 100 kWh feletti kapacitású akkumulátorból nyeri az energiát.","shortLead":"A Range Rover Electric egy bőven 100 kWh feletti kapacitású akkumulátorból nyeri az energiát.","id":"20250428_v8-helyett-hatalmas-aksival-tamad-az-elektromos-range-rover-electric","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a074a20-12a2-4726-b794-f844bc5e6fda.jpg","index":0,"item":"c133201d-f70c-4962-9206-4c49dbf70fe1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250428_v8-helyett-hatalmas-aksival-tamad-az-elektromos-range-rover-electric","timestamp":"2025. április. 28. 07:21","title":"V8 helyett hatalmas aksival támad az elektromos új Range Rover","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8794e62-7c78-4ad2-a2b6-a9aed7b6d63c","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250429_Marabu-Feknyuz-Te-olyan-szuveren-vagy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8794e62-7c78-4ad2-a2b6-a9aed7b6d63c.jpg","index":0,"item":"e9f4f2fd-4c69-4bf7-b70b-636be4a41626","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_Marabu-Feknyuz-Te-olyan-szuveren-vagy","timestamp":"2025. április. 29. 09:37","title":"Marabu Féknyúz: Te olyan szuverén vagy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"392630c9-cadb-4705-9be6-290d98a8e5f5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az M4-es autóút közelében található hulladéktelep kapott lángra.","shortLead":"Az M4-es autóút közelében található hulladéktelep kapott lángra.","id":"20250429_ketezer-negyzetmeter-szemet-tuz-cegled","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/392630c9-cadb-4705-9be6-290d98a8e5f5.jpg","index":0,"item":"5870d461-9081-4a29-8efa-6bf3d05cf55a","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_ketezer-negyzetmeter-szemet-tuz-cegled","timestamp":"2025. április. 29. 10:41","title":"Kétezer négyzetméteren lángol a szemét Cegléd mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d142cb7-cbc5-4bca-9edd-8f6bc1dfb4fb","c_author":"Fülöp István - Arató László","category":"360","description":"Semmilyen piaci logika nem indokolja, hogy a magyar kormány és az állami cégek kizárólag kormánybarát médiumokban hirdetnek. Ha az Európai Bizottság is elfogadja a Magyar Hang érvelését, az érintett cégeknek akár közel 450 milliárd forintot is vissza kell fizetniük, ami a fideszes médiabirodalom megroppanását is eredményezheti.","shortLead":"Semmilyen piaci logika nem indokolja, hogy a magyar kormány és az állami cégek kizárólag kormánybarát médiumokban...","id":"20250429_propaganda-media-335-milliard-kormany-hirdetes-magyar-hang-panasz-europai-bizottsag-reagal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d142cb7-cbc5-4bca-9edd-8f6bc1dfb4fb.jpg","index":0,"item":"4c9da1b5-f039-4680-81e3-e8261655ca11","keywords":null,"link":"/360/20250429_propaganda-media-335-milliard-kormany-hirdetes-magyar-hang-panasz-europai-bizottsag-reagal","timestamp":"2025. április. 29. 06:30","title":"Így tapsolt el a kormány 335 milliárd forintot a baráti médiumokon keresztül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hiába adja meg a felhasználó regisztrációkor, hány éves, ez a ChatGPT-t látszólag nem zavarja – így akár egy 13 évessel is beszélget durva szexuális fantáziákról egy teszt szerint. Az OpenAI is megszólalt az ügyben.","shortLead":"Hiába adja meg a felhasználó regisztrációkor, hány éves, ez a ChatGPT-t látszólag nem zavarja – így akár egy 13 évessel...","id":"20250429_openai-chatgpt-szexualis-beszelgetesek-gyerekek-kiskoruak-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8.jpg","index":0,"item":"2079f377-5136-4c26-885e-7fbf90359b42","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_openai-chatgpt-szexualis-beszelgetesek-gyerekek-kiskoruak-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 29. 09:23","title":"Az OpenAI chatbotja is szexchatel gyerekekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Akadozik az orosz pénzautomata, a Kreml talán még jobban rászorul a tűzszünetre, mint az ukránok. Világ liberálisai, egyesüljetek! – így lehet kiszorítani Trumpot a hatalomból. Az olyan zsarnokok, mint Trump, mindig megbuknak és már meg is lehet mondani, miként. A Trumptól elszenvedett sérelmek miatt Európa megharagudott tengeren túli unokatestvérére. 100 nap után bajban van a Trump 2.0. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Akadozik az orosz pénzautomata, a Kreml talán még jobban rászorul a tűzszünetre, mint az ukránok. Világ liberálisai...","id":"20250429_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"2cf98fb3-02db-4e27-844b-187c8ec9a733","keywords":null,"link":"/360/20250429_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 29. 10:54","title":"Esik szét az orosz haderő: mankóval, kerekesszékkel járó katonákat küldenek a frontra – brit szakértő a Die Weltnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b088ab76-eac1-44b7-97c5-dc82a9d94a88","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Aki aznap venné meg a sört meg a virslit, nézzen más lehetőség után.","shortLead":"Aki aznap venné meg a sört meg a virslit, nézzen más lehetőség után.","id":"20250428_Penny-nyitvatartas-majus-1-majalis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b088ab76-eac1-44b7-97c5-dc82a9d94a88.jpg","index":0,"item":"451f1a42-d4c7-41f9-bda1-074e586549a9","keywords":null,"link":"/kkv/20250428_Penny-nyitvatartas-majus-1-majalis","timestamp":"2025. április. 28. 10:36","title":"Nem nyitnak ki a Penny üzletei május elsején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]