[{"available":true,"c_guid":"a176ab7a-a6df-4045-a637-df0eb5fae1cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gazdáik egyetértenek abban, hogy méreteik ellenére, személyiségüket tekintve igazából mindketten kisbabák.","shortLead":"Gazdáik egyetértenek abban, hogy méreteik ellenére, személyiségüket tekintve igazából mindketten kisbabák.","id":"20250430_vilag-legnagyobb-es-legkisebb-kutyaja-pearl-reggie","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a176ab7a-a6df-4045-a637-df0eb5fae1cc.jpg","index":0,"item":"e227c3cd-848c-4b1d-83d8-7cd7302a4409","keywords":null,"link":"/elet/20250430_vilag-legnagyobb-es-legkisebb-kutyaja-pearl-reggie","timestamp":"2025. április. 30. 16:41","title":"Összehozták egymással a világ legnagyobb és legkisebb kutyáját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc1506a-3673-45e4-b468-1039cc238bac","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Satya Nadelle Mark Zuckerberggel beszélgetve árulta el, hol tart a Microsoft a mesterséges intelligencia használatával.","shortLead":"Satya Nadelle Mark Zuckerberggel beszélgetve árulta el, hol tart a Microsoft a mesterséges intelligencia használatával.","id":"20250430_microsoft-mesterseges-intelligencia-programozas-kodolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecc1506a-3673-45e4-b468-1039cc238bac.jpg","index":0,"item":"00a08896-2289-4e00-9f6a-54059c27281c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250430_microsoft-mesterseges-intelligencia-programozas-kodolas","timestamp":"2025. április. 30. 15:03","title":"A Microsoftnál már a gép írja a kód 30 százalékát, az is kiderült, miben a legjobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"555751eb-d7dc-4f5c-bfc1-3910918888cc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vannak olyan dokumentumok, amiket az ukrán fél még nem írnának alá. ","shortLead":"Vannak olyan dokumentumok, amiket az ukrán fél még nem írnának alá. ","id":"20250430_fennakadas-amerikai-ukran-megallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/555751eb-d7dc-4f5c-bfc1-3910918888cc.jpg","index":0,"item":"b17934cb-b629-48bc-b0ce-87950daf01dc","keywords":null,"link":"/vilag/20250430_fennakadas-amerikai-ukran-megallapodas","timestamp":"2025. április. 30. 19:56","title":"Amerikai-ukrán megállapodás: hiába van szándék, mégis fennakadás történhetett az utolsó pillanatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már a tesztparnereket keresi a kínai Huawei, ami a saját fejlesztésű mesterségesintelligencia-chipjével töltené be az amerikai exporttilalom miatt keletkezett űrt.","shortLead":"Már a tesztparnereket keresi a kínai Huawei, ami a saját fejlesztésű mesterségesintelligencia-chipjével töltené be...","id":"20250429_huawei-ascend-910d-mesterseges-intelligencia-nvidia-h100-chip","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936.jpg","index":0,"item":"a2afbb76-f53a-43fa-89fe-076c4982ed01","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_huawei-ascend-910d-mesterseges-intelligencia-nvidia-h100-chip","timestamp":"2025. április. 29. 15:03","title":"Titkos MI-chipet fejleszt a Huawei, megszorítaná az Nvidia H100-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048b1d34-f22c-4c35-8e26-ab628fb726b1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Sánchez közölte, hogy hogy a fizetési rendszerek rendesen működnek, ahogy az internetes banki szolgáltatások is.","shortLead":"Sánchez közölte, hogy hogy a fizetési rendszerek rendesen működnek, ahogy az internetes banki szolgáltatások is.","id":"20250428_spanyol-miniszterelnok-sanchez-aramszunet-oka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/048b1d34-f22c-4c35-8e26-ab628fb726b1.jpg","index":0,"item":"a0169af5-e97f-4ac9-8ae2-d43b0d1f9914","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250428_spanyol-miniszterelnok-sanchez-aramszunet-oka","timestamp":"2025. április. 28. 20:33","title":"Spanyol miniszterelnök: egyelőre nincs meggyőző információ az áramszünet okáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf00d654-b49b-4bf7-9983-eb6e1b08958a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Viktoria Roscsinát a háború alatt kétszer is elrabolták az oroszok, a másodikat már nem élte túl.","shortLead":"Viktoria Roscsinát a háború alatt kétszer is elrabolták az oroszok, a másodikat már nem élte túl.","id":"20250430_roscsina-ukran-ujsagiro-kinzas-szervek-eltavolitasa-oroszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf00d654-b49b-4bf7-9983-eb6e1b08958a.jpg","index":0,"item":"6d825bc1-ef6a-4e33-b11e-d182fda05efd","keywords":null,"link":"/vilag/20250430_roscsina-ukran-ujsagiro-kinzas-szervek-eltavolitasa-oroszok","timestamp":"2025. április. 30. 14:18","title":"Megkínozták az ukrán újságírót, majd halála után a szerveit is eltávolították az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9db0789-e807-4b84-9973-29f5629658a4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az euróval szemben érdemben romlott az árfolyam, amit erősít az is, hogy az eurózóna a vártnál erősebb gazdasági növekedést produkált.","shortLead":"Az euróval szemben érdemben romlott az árfolyam, amit erősít az is, hogy az eurózóna a vártnál erősebb gazdasági...","id":"20250430_forint-arfolyam-gdp-csokkenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9db0789-e807-4b84-9973-29f5629658a4.jpg","index":0,"item":"23e2ad2a-a0bf-4d4f-ac57-869ac1999754","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_forint-arfolyam-gdp-csokkenes","timestamp":"2025. április. 30. 11:47","title":"Megcsapta a forintot is a GDP esése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f85d6f31-6b13-4821-acad-3127db56e144","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Ukrajna elleni támadás kezdetéhez hasonlóan forgalmas időszak volt a Prigozsin-puccs néhány napja is.","shortLead":"Az Ukrajna elleni támadás kezdetéhez hasonlóan forgalmas időszak volt a Prigozsin-puccs néhány napja is.","id":"20250430_orosz-gazdagok-menekules-haboru-prigozsin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f85d6f31-6b13-4821-acad-3127db56e144.jpg","index":0,"item":"049404a9-2046-407e-9985-fff0eee50513","keywords":null,"link":"/kkv/20250430_orosz-gazdagok-menekules-haboru-prigozsin","timestamp":"2025. április. 30. 17:39","title":"A leggazdagabb oroszok negyede a háború első heteiben elhagyta az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]