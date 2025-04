Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a84ed6c4-5894-4159-9814-7aed5ecdef20","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A professzor kutatásokra támaszkodva mutatja be azokat a tényezőket, amelyek hajlamossá tehetik az embereket arra, hogy a hamis információkat befogadják és meggyőződéssel terjesszék. Ariely művét a HVG Könyvek jelentette meg.","shortLead":"A professzor kutatásokra támaszkodva mutatja be azokat a tényezőket, amelyek hajlamossá tehetik az embereket arra...","id":"20250429_hvg-Dan-Ariely-viselkedeskutato-pszichologia-Tevhit-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a84ed6c4-5894-4159-9814-7aed5ecdef20.jpg","index":0,"item":"649dfa84-fd9e-460e-aecf-7dd7dd04086f","keywords":null,"link":"/360/20250429_hvg-Dan-Ariely-viselkedeskutato-pszichologia-Tevhit-konyv","timestamp":"2025. április. 29. 18:30","title":"Miért hisszük el a hazugságokat? – Dan Ariely viselkedéskutató könyvében találunk magyarázatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96a2d960-019a-4cc2-b825-9052d260f7df","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négynapos hosszú hétvége vár ránk.","shortLead":"Négynapos hosszú hétvége vár ránk.","id":"20250429_Igy-lesznek-nyitva-a-boltok-a-majus-1-jei-hosszu-hetvegen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96a2d960-019a-4cc2-b825-9052d260f7df.jpg","index":0,"item":"82b1742e-cae5-47fc-ac71-6dc292d2e304","keywords":null,"link":"/kkv/20250429_Igy-lesznek-nyitva-a-boltok-a-majus-1-jei-hosszu-hetvegen","timestamp":"2025. április. 29. 11:19","title":"Így lesznek nyitva a boltok és gyógyszertárak a május 1-jei hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cacce92f-39cf-4efa-a89a-40ffb12ee671","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Két hétig tartott.","shortLead":"Két hétig tartott.","id":"20250429_Befejeztek-blokadjukat-az-egyetemistak-a-szerb-kozmedia-epuletenel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cacce92f-39cf-4efa-a89a-40ffb12ee671.jpg","index":0,"item":"5d2f18ee-23e1-42dd-9b62-b342fe697271","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_Befejeztek-blokadjukat-az-egyetemistak-a-szerb-kozmedia-epuletenel","timestamp":"2025. április. 29. 05:52","title":"Befejezték blokádjukat az egyetemisták a szerb közmédia épületénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14069a29-ac53-4963-abc7-d094605b1878","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Zsinórban a tizedik éve állnak fel újabb és újabb csúcsok, Európában és a Közel-Keleten különösen gyors ütemű a kiadások növekedése.","shortLead":"Zsinórban a tizedik éve állnak fel újabb és újabb csúcsok, Európában és a Közel-Keleten különösen gyors ütemű...","id":"20250428_globalis-katonai-kiadasok-haderofejlesztes-2024-uj-rekord-SIPRI","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14069a29-ac53-4963-abc7-d094605b1878.jpg","index":0,"item":"27a51024-7754-4427-9805-449d9aac60b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250428_globalis-katonai-kiadasok-haderofejlesztes-2024-uj-rekord-SIPRI","timestamp":"2025. április. 28. 14:43","title":"2,72 ezer milliárd dollár: újabb rekordot döntöttek tavaly a globális katonai kiadások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9bbe25a-d3b0-4126-b0e8-6b3b6fd0c4f9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Iránban már megkezdődtek a kihallgatások a Bandar-Abbászban történt óriási kikötői robbanás ügyében. A tüzek még égnek, de a hatóságok szerint az oltási munkák már célegyenesbe értek.","shortLead":"Iránban már megkezdődtek a kihallgatások a Bandar-Abbászban történt óriási kikötői robbanás ügyében. A tüzek még égnek...","id":"20250429_irani-hanyagsag-kikotoi-robbanas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9bbe25a-d3b0-4126-b0e8-6b3b6fd0c4f9.jpg","index":0,"item":"7b440ef3-b842-4444-98ef-50f529f7fcfe","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_irani-hanyagsag-kikotoi-robbanas","timestamp":"2025. április. 29. 14:04","title":"Iráni belügyminiszter: hanyagság miatt történt a kikötői robbanás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövető több mint egymillió forintos kárt okozott, később beismerte tettét a bíróságon. ","shortLead":"Az elkövető több mint egymillió forintos kárt okozott, később beismerte tettét a bíróságon. ","id":"20250430_rongalas-auto-hajdu-bihar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948.jpg","index":0,"item":"245062e8-142a-40e2-b5ff-90dae6ac4d79","keywords":null,"link":"/itthon/20250430_rongalas-auto-hajdu-bihar","timestamp":"2025. április. 30. 10:53","title":"Egy férfi bosszúból megrongált egy autót, amiről kiderült, hogy nem is azé, akin bosszút akart állni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e4b84e3-7d3f-4323-af17-5b00a261f28a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó legfrissebb újdonsága a Mercedes EQS-sel rivalizálhat.","shortLead":"Az amerikai gyártó legfrissebb újdonsága a Mercedes EQS-sel rivalizálhat.","id":"20250429_latvanyos-elektromos-luxusszedannal-rukkolt-elo-a-buick-electra-gs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e4b84e3-7d3f-4323-af17-5b00a261f28a.jpg","index":0,"item":"d7cbd0d5-12c6-4abd-9f81-e948f58e1aeb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250429_latvanyos-elektromos-luxusszedannal-rukkolt-elo-a-buick-electra-gs","timestamp":"2025. április. 29. 08:41","title":"Látványos elektromos luxusszedánnal rukkolt elő a Buick","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e3a4436-5223-4cd2-8135-8f1038ec09fc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt ígéri, hogy megduplázzák a fővárosi független színházak támogatását.","shortLead":"Azt ígéri, hogy megduplázzák a fővárosi független színházak támogatását.","id":"20250429_Karacsony-Gergely-Megduplazzuk-a-fuggetlen-szinhazak-tamogatasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e3a4436-5223-4cd2-8135-8f1038ec09fc.jpg","index":0,"item":"4b18aed9-d868-42a1-8eb7-4cd472ba3ec2","keywords":null,"link":"/kultura/20250429_Karacsony-Gergely-Megduplazzuk-a-fuggetlen-szinhazak-tamogatasat","timestamp":"2025. április. 29. 07:34","title":"Karácsony Gergely: Végre sikerült a kormánnyal egyezségre jutni a fővárosi színházak támogatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]