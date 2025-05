Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"df7d09e1-097e-4aa5-a84c-67d3a8d01787","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Olha Sztefanyisina tisztában van azzal, hogy ez csak politikai fogás volt. ","shortLead":"Olha Sztefanyisina tisztában van azzal, hogy ez csak politikai fogás volt. ","id":"20250430_Olha-Sztefanyisina-ukran-kormanyfohelyettes-igazsagugyi-miniszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df7d09e1-097e-4aa5-a84c-67d3a8d01787.jpg","index":0,"item":"92c39517-101c-400b-afe8-62353c5fd5af","keywords":null,"link":"/vilag/20250430_Olha-Sztefanyisina-ukran-kormanyfohelyettes-igazsagugyi-miniszter","timestamp":"2025. április. 30. 18:43","title":"„Ez engem nem üt szíven\" - véleményezte az ukrán igazságügyi miniszter Schmidt Mária kijelentését a bucsai mészárlásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbebab8-2d5d-4f49-9b33-6dbb5c4d92f7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Ukrajnában kitermelt ásványi kincsek egy befektetési alapot gazdagítanak majd, amely az ország újjáépítését finanszírozza. Az amerikaiak közölték, az újjáépítésben nem vehet részt olyan ország, amelyik az orosz hadigépezetet anyagilag vagy eszközökkel támogatta. ","shortLead":"Az Ukrajnában kitermelt ásványi kincsek egy befektetési alapot gazdagítanak majd, amely az ország újjáépítését...","id":"20250501_Amerika-es-Ukrajna-alairta-az-asvanykincsekrol-szolo-megallapodast-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbbebab8-2d5d-4f49-9b33-6dbb5c4d92f7.jpg","index":0,"item":"5cf607e8-9212-4d79-a695-fb1649daf271","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250501_Amerika-es-Ukrajna-alairta-az-asvanykincsekrol-szolo-megallapodast-ebx","timestamp":"2025. május. 01. 07:19","title":"Amerika és Ukrajna aláírta az ásványkincsekről szóló megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ceb09a1-f2e5-413a-9b14-292b6ebc4abe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szamoai származású színész és egykori pankrátor egy testhezálló szereppel, az MMA-legenda Mark Kerr történetét feldolgozó életrajzi drámával szeretné kivívni a szakma elismerését.","shortLead":"A szamoai származású színész és egykori pankrátor egy testhezálló szereppel, az MMA-legenda Mark Kerr történetét...","id":"20250430_dwayne-johnson-the-smashing-machine-elozetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ceb09a1-f2e5-413a-9b14-292b6ebc4abe.jpg","index":0,"item":"689cff07-6e66-4305-a9ac-1ffb7d005172","keywords":null,"link":"/kultura/20250430_dwayne-johnson-the-smashing-machine-elozetes","timestamp":"2025. április. 30. 15:34","title":"A drámai arcát megvillantó Dwayne Johnsont alig lehet felismerni új filmjében – előzetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f7877f7-59ee-4515-959d-1f5d8faf6763","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi klímaügynökség létjogosultságáról szóló szóváltássá alakult a panelek energetikai korszerűsítésére irányuló javaslat vitája.","shortLead":"A fővárosi klímaügynökség létjogosultságáról szóló szóváltássá alakult a panelek energetikai korszerűsítésére irányuló...","id":"20250430_kozgyules-Karacsony-Gergely-panelprogram-klimaugynokseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f7877f7-59ee-4515-959d-1f5d8faf6763.jpg","index":0,"item":"f3c9dee6-7885-4b21-9990-8e2339ed3afd","keywords":null,"link":"/itthon/20250430_kozgyules-Karacsony-Gergely-panelprogram-klimaugynokseg-ebx","timestamp":"2025. április. 30. 16:26","title":"Karácsony Gergely: A kormány segítsen a családoknak spórolni azzal, hogy beszáll a panelprogramba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b45b35-aa14-4495-bcae-91a61911bb00","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A keveset futott kétszemélyes ritkaságnak alaposan megkérik az árát.","shortLead":"A keveset futott kétszemélyes ritkaságnak alaposan megkérik az árát.","id":"20250501_meregdraga-csehszlovak-idogep-ez-a-nyithato-teteju-skoda-favorit-mtx-roadser","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16b45b35-aa14-4495-bcae-91a61911bb00.jpg","index":0,"item":"260a8a33-3864-4ecd-8fa7-01d27c68013f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250501_meregdraga-csehszlovak-idogep-ez-a-nyithato-teteju-skoda-favorit-mtx-roadser","timestamp":"2025. május. 01. 07:21","title":"Méregdrága csehszlovák időgép ez a nyitható tetejű Skoda Favorit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d59188-40b1-4d49-9a44-36907de12f0b","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Lázár János néhány héttel ezelőtt Bayer Zsolt műsorában párhuzamot vont a Pride, valamint a dohányzás között, és azóta meg is szavazta az országgyűlés a gyülekezési jogot korlátozó kormánypárti előterjesztést, amelybe az is belekerült, hogy a rendőrség arcfelismerő kamerákkal azonosíthatja a felvonulás résztvevőit. A Duma Aktuál csapata KAP vezetésével elemezte a helyzetet a konyhaasztalnál elhangzó kellemetlen beszólásoktól Szent Péter adminisztrációs terhein át Molnár Petike nagypapájáig, aki mit sem sejtve tévedt be a Szivárvány óvodába. ","shortLead":"Lázár János néhány héttel ezelőtt Bayer Zsolt műsorában párhuzamot vont a Pride, valamint a dohányzás között, és azóta...","id":"20250430_duma-aktual-lazar-janos-pride-gyulekezesi-jog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88d59188-40b1-4d49-9a44-36907de12f0b.jpg","index":0,"item":"874f52f5-7e39-4686-99ce-b74818d638a5","keywords":null,"link":"/360/20250430_duma-aktual-lazar-janos-pride-gyulekezesi-jog","timestamp":"2025. április. 30. 17:30","title":"„Nem iszol pálinkát? Nem eszed meg a rántottát? Mehetsz a Pride-ra!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03dcb90-ab65-413d-8ea0-d88329b0798b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Akár 2,6 milliárd forintot is adhatnak érte. ","shortLead":"Akár 2,6 milliárd forintot is adhatnak érte. ","id":"20250430_Rekordaron-kelhet-el-Ralph-Lauren-sarga-Ferrari-F50-ese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e03dcb90-ab65-413d-8ea0-d88329b0798b.jpg","index":0,"item":"8f8df429-ef6d-4c02-b60c-90a502cc46bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250430_Rekordaron-kelhet-el-Ralph-Lauren-sarga-Ferrari-F50-ese","timestamp":"2025. április. 30. 20:20","title":"Rekordáron kelhet el Ralph Lauren sárga Ferrari F50-ese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022bc3d9-a09c-4568-8bf8-742c50056a28","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több év után is döbbenetes részletek derülnek ki a tongai vulkánkitörés erejéről, mely úgy tűnik, az űrben is éreztette hatását. Ami bizonyos szempontból aggasztó.","shortLead":"Több év után is döbbenetes részletek derülnek ki a tongai vulkánkitörés erejéről, mely úgy tűnik, az űrben is éreztette...","id":"20250501_tongai-vulkankitores-lokeshullam-ur-hatara-hatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/022bc3d9-a09c-4568-8bf8-742c50056a28.jpg","index":0,"item":"9b51eddd-2c06-4b1d-82bb-49899a136ad9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250501_tongai-vulkankitores-lokeshullam-ur-hatara-hatasok","timestamp":"2025. május. 01. 20:03","title":"Akkorát robbant a víz alatti vulkán, hogy az űr pereme is beleremegett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]