[{"available":true,"c_guid":"cb723d88-6f61-4304-8c31-110cdc5c4bb2","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"Bizonyos körökben a #metoo mozgalom javított a női alkotók helyzetén, közben azonban olyan politikai elit ül a fejünkön, ahol feleségek esnek át vak komondorokon, és a kiindulópont még mindig az, hogy férfinak lenni felsőbbrendű helyzet – mondja Radnay Csilla színésznő. Miért mindennapi társa a halál gondolata, és mikor érzett akkora kiégést, hogy csaknem elhagyta a pályát? Mit kezd szakmája megosztottságával? Erről is beszélgettünk a színésznővel a nemrég bemutatott, Védőháló című darab kapcsán, amely egy öngyilkosság történetét dolgozza fel.","shortLead":"Bizonyos körökben a #metoo mozgalom javított a női alkotók helyzetén, közben azonban olyan politikai elit ül...","id":"20250504_Radnay-Csilla-szineszno-interju-Vedohalo-ongyilkossag-metoo-ferfiak-Vigszinhaz-kieges-onismeret","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb723d88-6f61-4304-8c31-110cdc5c4bb2.jpg","index":0,"item":"c8f5a0b0-886d-4f16-8727-1fa59ffeea00","keywords":null,"link":"/360/20250504_Radnay-Csilla-szineszno-interju-Vedohalo-ongyilkossag-metoo-ferfiak-Vigszinhaz-kieges-onismeret","timestamp":"2025. május. 04. 19:30","title":"Radnay Csilla: Amikor bajszos, hatvanas, pocakos gőg kezd el üvölteni körülöttem, arra nagyon érzékenyen reagálok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f0b8914-8910-4c09-9898-8e317eaed33a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Arról viszont már nem beszélt, hogy a helyzet azért állt elő, mert a kormány által erősen ösztönzött modellváltást vállaló egyetemek elestek az Erasmus programban való részvétel lehetőségétől.","shortLead":"Arról viszont már nem beszélt, hogy a helyzet azért állt elő, mert a kormány által erősen ösztönzött modellváltást...","id":"20250505_hanko-erasmus-brusszel-pannonia-osztondijprogram","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f0b8914-8910-4c09-9898-8e317eaed33a.jpg","index":0,"item":"e3723b36-a9df-4fed-9bd6-b089fe5614aa","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_hanko-erasmus-brusszel-pannonia-osztondijprogram","timestamp":"2025. május. 05. 13:22","title":"Hankó Balázs egy Brüsszelbe induló Wizz-Air gépre íratta fel, hogy a Pannónia Ösztöndíjprogram jobb, mint az Erasmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea73b444-0de2-4fd6-b08e-733e3c98c090","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Egyes hírek szerint Várhelyi Olivér akadályozza, hogy az Európai Bizottság elfogadja az orosz energiától való függetlenedés tervét kedden, a brüsszeli testület azonban már meg is hirdette az erről a döntésről szóló sajtótájékoztatót.","shortLead":"Egyes hírek szerint Várhelyi Olivér akadályozza, hogy az Európai Bizottság elfogadja az orosz energiától való...","id":"20250506_energia-magyar-orosz-gazszerzodes-europai-bizottsag-varhelyi-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea73b444-0de2-4fd6-b08e-733e3c98c090.jpg","index":0,"item":"75c4ff1b-6387-4cc3-8e35-5170e21ae824","keywords":null,"link":"/eurologus/20250506_energia-magyar-orosz-gazszerzodes-europai-bizottsag-varhelyi-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 08:33","title":"Ma jön el az orosz gáz alkonya az EU-ban? Csak ha a magyar EU-biztos is úgy akarja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf933791-9e89-47c7-a773-c370fda6274a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX telephelyéből lett egy új amerikai város.","shortLead":"A SpaceX telephelyéből lett egy új amerikai város.","id":"20250504_Varossa-nyilvanitottak-Musk-cegenek-telephelyet-Texasban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf933791-9e89-47c7-a773-c370fda6274a.jpg","index":0,"item":"af7c3752-acb9-4fdf-8aa1-d93235ce064e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250504_Varossa-nyilvanitottak-Musk-cegenek-telephelyet-Texasban","timestamp":"2025. május. 04. 16:49","title":"Csillagbázis néven alapít várost Elon Musk Texasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b1729b-354f-4a74-9c33-596f3bc236aa","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egyelőre várat magára a nagy visszapattanás. ","shortLead":"Egyelőre várat magára a nagy visszapattanás. ","id":"20250505_Ujabb-tragikus-honapja-volt-a-Teslanak-Europaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32b1729b-354f-4a74-9c33-596f3bc236aa.jpg","index":0,"item":"26f74955-abc1-411a-b566-12ca4162e8c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250505_Ujabb-tragikus-honapja-volt-a-Teslanak-Europaban","timestamp":"2025. május. 05. 08:06","title":"Újabb tragikus hónapja volt a Teslának Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45580753-51c6-44fa-849d-87fbe865041f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felmérésben részt vevő 29 ország közül nálunk gondolják a legkevesebben, hogy segíteni kell egy megtámadott országon.","shortLead":"A felmérésben részt vevő 29 ország közül nálunk gondolják a legkevesebben, hogy segíteni kell egy megtámadott országon.","id":"20250506_orosz-ukran-haboru-Ipsos-felmeres-beke-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45580753-51c6-44fa-849d-87fbe865041f.jpg","index":0,"item":"3ba9bcb8-09e9-496d-85e4-c58ef5fd5a7f","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_orosz-ukran-haboru-Ipsos-felmeres-beke-tamogatas","timestamp":"2025. május. 06. 09:08","title":"Csak a magyarok harmada bízik benne, hogy idén véget érhet az orosz–ukrán háború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf28e827-13e0-4b90-ae58-bb94c906835b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Létszükséglet az India irányából folyó víz Pakisztán számára, így tovább élesedik a két ország közötti konfliktus.","shortLead":"Létszükséglet az India irányából folyó víz Pakisztán számára, így tovább élesedik a két ország közötti konfliktus.","id":"20250504_Pakisztan-India-viz-konfliktus-ivoviz-szarazsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf28e827-13e0-4b90-ae58-bb94c906835b.jpg","index":0,"item":"98b7b8b9-de52-4c7b-87d2-f6e50102b85b","keywords":null,"link":"/vilag/20250504_Pakisztan-India-viz-konfliktus-ivoviz-szarazsag","timestamp":"2025. május. 04. 15:49","title":"India elzárta a vizet a Pakisztán határán fekvő gátnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b77876d-0b62-431c-857b-9aad05c84f58","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Siófokról és Balatonfüredről indul egy-egy mentesítő járat vasárnap, azt kellett megszavazni, mikor induljanak. UPDATE: megvan az eredmény: 17 órakor indulnak a vonatok.","shortLead":"Siófokról és Balatonfüredről indul egy-egy mentesítő járat vasárnap, azt kellett megszavazni, mikor induljanak. UPDATE...","id":"20250504_szavazas-mav-siofok-balatonfured-mentesito-vonat-indulas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b77876d-0b62-431c-857b-9aad05c84f58.jpg","index":0,"item":"3fb19384-22af-4968-ad43-178fc5e51b67","keywords":null,"link":"/kkv/20250504_szavazas-mav-siofok-balatonfured-mentesito-vonat-indulas-ebx","timestamp":"2025. május. 04. 12:45","title":"Megszavaztatta a MÁV, mikor induljon mentesítő vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]