[{"available":true,"c_guid":"c3ced2ad-b298-446a-9aea-95451ad265c3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google véletlenül idő előtt közzétette azt a bejegyzését, ami az Android új dizájnnyelvét mutatta be. Bár azóta már törölte az írást, ennyi is elég volt, hogy kiszivárogjon néhány érdekes részlet.","shortLead":"A Google véletlenül idő előtt közzétette azt a bejegyzését, ami az Android új dizájnnyelvét mutatta be. Bár azóta már...","id":"20250506_google-android-dizajnnyelv-material-design-3-exprerssive-android-kinezete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3ced2ad-b298-446a-9aea-95451ad265c3.jpg","index":0,"item":"c7828e9d-0971-47f3-8d6e-a1c1f0d053ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_google-android-dizajnnyelv-material-design-3-exprerssive-android-kinezete","timestamp":"2025. május. 06. 10:03","title":"Kiszivárgott képeken látni, hogyan néz majd ki az új Android","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc50093-8efe-487d-88e1-99b42feb4e69","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lelkesek az első kritikák a Machine Head régóta várt új albumáról, amelyet hamarosan Budapesten is bemutatnak, ráadásul a műfajban szintén legendás Fear Factoryval együtt.","shortLead":"Lelkesek az első kritikák a Machine Head régóta várt új albumáról, amelyet hamarosan Budapesten is bemutatnak, ráadásul...","id":"20250507_machine-head-koncert-budapest-unatoned-fear-factory-barba-negra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebc50093-8efe-487d-88e1-99b42feb4e69.jpg","index":0,"item":"ff268783-7300-42c3-9523-7bc908bf7a90","keywords":null,"link":"/kultura/20250507_machine-head-koncert-budapest-unatoned-fear-factory-barba-negra","timestamp":"2025. május. 07. 15:01","title":"„Olyan durva, hogy orvosi alkalmassági kéne hozzá” – sikeres lemezzel érkezik a metállegenda Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07abc0fc-d669-4ac3-bf34-26fc466c0d65","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az Aszályvédelmi Operatív Törzs nem meglepő módon az idei évre előrejelzett szárazságra és annak hatásaira fog majd reagálni.","shortLead":"Az Aszályvédelmi Operatív Törzs nem meglepő módon az idei évre előrejelzett szárazságra és annak hatásaira fog majd...","id":"20250506_aszalyvedelmi-operativ-torzs-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07abc0fc-d669-4ac3-bf34-26fc466c0d65.jpg","index":0,"item":"35a33d42-0982-4913-a092-7bc2a60dec71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250506_aszalyvedelmi-operativ-torzs-kormany","timestamp":"2025. május. 06. 19:41","title":"Orbán Viktor új operatív törzs létrehozását jelentette be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134adca1-79c4-46a4-bdc2-a1049f912141","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A gyermekkori sérülések feldolgozásától az önbecsülés megerősítéséig – többek között erről beszél majd a különleges önismereti kártyákkal a napokban jelentkező L. Stipkovits Erika klinikai szakpszichológus, kiképző terapeuta a következő HVG Extra Pszichológia Szalonban.","shortLead":"A gyermekkori sérülések feldolgozásától az önbecsülés megerősítéséig – többek között erről beszél majd a különleges...","id":"20250507_Vajon-lehetek-onmagam-terapeutaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/134adca1-79c4-46a4-bdc2-a1049f912141.jpg","index":0,"item":"c30458dc-9048-4c84-8798-9fb23ed81654","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250507_Vajon-lehetek-onmagam-terapeutaja","timestamp":"2025. május. 07. 17:50","title":"Vajon lehetek önmagam terapeutája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d65865b1-ab60-4c89-8ce1-4c40c05fb994","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Nem volt választás, a hatósági parancs szerint le kellett ölni a Meixner-birtok állatait a száj- és körömfájásjárvány miatt. A család nem adja fel, noha nagy áldozatokra lesz szükség az üzlet marhatartás újraindításához.","shortLead":"Nem volt választás, a hatósági parancs szerint le kellett ölni a Meixner-birtok állatait a száj- és körömfájásjárvány...","id":"20250506_szaj-es-koromfajas-szarvasmarhak-leolese-Paul-Meixner-Burgenland-Rajka-Level-Hegyeshalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d65865b1-ab60-4c89-8ce1-4c40c05fb994.jpg","index":0,"item":"2acade79-9cb3-43f3-9e71-3786c457a8d9","keywords":null,"link":"/360/20250506_szaj-es-koromfajas-szarvasmarhak-leolese-Paul-Meixner-Burgenland-Rajka-Level-Hegyeshalom","timestamp":"2025. május. 06. 17:30","title":"Újrakezdi és indiai munkásai bérét sem csökkenti az osztrák-magyar gazda, akinek a járvány elvitte háromezer marháját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3130e492-211a-49a7-958a-56e214140c30","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A képviselő felhívására 17 órától újra a Ferenciek terén tüntetnek a gyülekezési jog korlátozása és az arcfelismerő rendszerek alkalmazása ellen.","shortLead":"A képviselő felhívására 17 órától újra a Ferenciek terén tüntetnek a gyülekezési jog korlátozása és az arcfelismerő...","id":"20250506_hadhazy-akos-gyulekezesi-jog-tuntetes-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3130e492-211a-49a7-958a-56e214140c30.jpg","index":0,"item":"9fa3cef5-2a4b-4936-9bca-7c5e9a682241","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_hadhazy-akos-gyulekezesi-jog-tuntetes-rendorseg","timestamp":"2025. május. 06. 12:00","title":"Hadházy: A rendőrség tudomásul vette a keddi tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03ede5ff-4608-4ecb-8848-a048a0866fd2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, hogy pontosan mennyi benzint és áramot fogyaszt a gyakorlatban a BYD nagyobb akkumulátorral szerelt legfrissebb plugin hibrid modellje, a tágas SUV-ok piacán versengő Seal U DM-i.","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy pontosan mennyi benzint és áramot fogyaszt a gyakorlatban a BYD nagyobb akkumulátorral szerelt...","id":"20250507_fogyasztasverseny-1125-kilometert-igero-uj-plugin-hibrid-byd-seal-u-dm-i","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03ede5ff-4608-4ecb-8848-a048a0866fd2.jpg","index":0,"item":"8b30e612-235b-4ca5-9ef9-e6f5d0d3180b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250507_fogyasztasverseny-1125-kilometert-igero-uj-plugin-hibrid-byd-seal-u-dm-i","timestamp":"2025. május. 07. 09:17","title":"Milyen hatótáv-para? Fogyasztásversenyen jártunk az 1125 kilométert ígérő új BYD-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b11178f-af42-4656-bc9d-0f3f7c10c2e6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"„Az európai autópiac öt éve hanyatlásban van. Ez az egyetlen jelentős terület, amely nem tért vissza a Covid előtti szintjére” – jelentette ki John Elkann, a Stellantis főnöke.","shortLead":"„Az európai autópiac öt éve hanyatlásban van. Ez az egyetlen jelentős terület, amely nem tért vissza a Covid előtti...","id":"20250506_varosi-autok-megmenteseert-lobbiznak-europai-gyartok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b11178f-af42-4656-bc9d-0f3f7c10c2e6.jpg","index":0,"item":"260ab018-9f39-4fc2-a970-cced585a72b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250506_varosi-autok-megmenteseert-lobbiznak-europai-gyartok","timestamp":"2025. május. 06. 12:58","title":"A piac jelenlegi szintje katasztrófa – idén eldől az európai autóipar sorsa a Renault és a Stellantis vezére szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]