Felháborító, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt és brüsszeli szövetségesei éppen azokhoz a fejlesztési forrásokhoz való hozzájutást próbálják megakadályozni, ellehetetleníteni, amelyek a kórházak felújítására szolgálnának, mondta Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár szerdán Szombathelyen a Vas megyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban tartott sajtótájékoztatóján – az MTI tájékoztatása szerint.

Az államtitkár szerint a helyreállítási alapból fedeznék a kórház ötmilliárd forintos fejlesztését, de „pontosan ez az az alap, amit politikai alapon blokkolnak”.

Megismételte azt a korábbi kijelentését is, hogy egy „sunyi kis alku miatt” Brüsszelből blokkolják a kórházak és mentőállomások felújítását, annak ellenére, hogy korábban már megegyeztek a felújítandó kórházak listájáról az Európai Bizottság megfelelő szervével.

Takács elmondta azt is, hogy ha lenne rá pénz, akkor Szombathelyen egy kardiovaszkuláris centrum létesülhetne, amire a vasi embereknek szükségük van. „Ezért mondom, hogy nem a kormánnyal, nem Orbán Viktorral, nem a Fidesszel szúrnak ki, amikor akadályozzák a fejlesztési források megérkezését, hanem a vasi emberekkel” – mondta, majd hozzátette azt is, hogy a kormány elkötelezett a magyar egészségügyi ellátórendszer fejlesztése iránt. Ezt alátámasztja szerinte az is, hogy az elmúlt 15 évben 24 milliárd forintból fejlesztették a szombathelyi kórházat, új belgyógyászati tömb és onkológiai centrum is működik az intézményben, ahol ugyanolyan ellátást kapnak a betegek, mint a fővárosi, országos hatáskörű intézményben.

Takács Péter már korábban is a Tisza Pártot tette felelőssé az elmaradt kórházfelújításokért, el is látogatott a szolnoki Hetényi Géza Kórházba, ahol elmondása szerint egy 8,1 milliárdos fejlesztés nem tud megvalósulni uniós pénzek hiányában. Az intézménybe ezt követően újra ellátogatott a Tisza két EP-képviselője, Magyar Péter és Kulja András is, előbbi erről többek között azt írta, hogy „az egészségügy és a közlekedés áldatlan állapotáért Orbán Viktort terheli a felelősség”.

Nyitókép: Takács Péter a Kórházszövetség konferenciáján 2024 novemberében. Fotó: Fazekas István