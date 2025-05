Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a2294f5c-e0c7-47aa-a65e-399be56f6e0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan részletekre kérdeznek rá, amik ritkán kerülnek elő az órákon.","shortLead":"Olyan részletekre kérdeznek rá, amik ritkán kerülnek elő az órákon.","id":"20250507_tortenelem-erettsegi-2025-szaktanari-velemeny-elso-feladatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2294f5c-e0c7-47aa-a65e-399be56f6e0a.jpg","index":0,"item":"0b9110d9-b334-47ff-8b98-3c3713411cd8","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_tortenelem-erettsegi-2025-szaktanari-velemeny-elso-feladatok","timestamp":"2025. május. 07. 10:24","title":"A rövid feladatok megoldásához alapos és biztos tudás szükséges – ez a szaktanár véleménye a történelemérettségi első feléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42988f1f-d0d2-4a90-9077-b2eb0961f192","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Nem fogott a karaktergyilkos kampány Magyar Péteren, így Orbán Viktor felkészült a harcmodorváltásra: a jog teljes arzenálját vethetik be a Tisza Párt ellen. Kérdés, hogy a NER örökös miniszterelnökét kihívni merészelő Magyar megelőző támadásai elegendőek lesznek-e az új fegyverek hatástalanítására.","shortLead":"Nem fogott a karaktergyilkos kampány Magyar Péteren, így Orbán Viktor felkészült a harcmodorváltásra: a jog teljes...","id":"20250507_hvg-Puska-a-falon-fidesz-orban-rogan-tisza-kommunikacio-moszkva-brusszel-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42988f1f-d0d2-4a90-9077-b2eb0961f192.jpg","index":0,"item":"6f79c829-1de1-4887-8111-b2f2597f591c","keywords":null,"link":"/360/20250507_hvg-Puska-a-falon-fidesz-orban-rogan-tisza-kommunikacio-moszkva-brusszel-trump","timestamp":"2025. május. 07. 06:30","title":"Párbajnak indult, össztűz lehet belőle: érik a nagy csata a Fidesz és a Tisza között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67fbc1f0-5f23-4ec7-9784-6f7188f107bb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ozzy Osbourne kijelentette: július 5-én lép utoljára színpadra. „Szívesen mondanám, hogy soha ne mondd, hogy soha, de az elmúlt pár év után tényleg azt hiszem, hogy itt az idő” – nyilatkozta.","shortLead":"Ozzy Osbourne kijelentette: július 5-én lép utoljára színpadra. „Szívesen mondanám, hogy soha ne mondd, hogy soha, de...","id":"20250507_Ozzy-osbourne-utolso-koncert-abbahagyja-visszavonul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67fbc1f0-5f23-4ec7-9784-6f7188f107bb.jpg","index":0,"item":"67492b83-de1e-4d23-86d0-504c4650a68c","keywords":null,"link":"/kultura/20250507_Ozzy-osbourne-utolso-koncert-abbahagyja-visszavonul","timestamp":"2025. május. 07. 16:11","title":"Ozzy végleg felhagy a rock 'n' roll életformával: „Lesz pár pónink és csirkénk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4783aa33-9f42-42f7-b8a6-93d585b22137","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A lakóautózás sokak számára egyet jelent egy bohém, kötöttségektől mentes, kalandos életstílussal, ám vannak, akik nem csupán szabadságvágyból döntenek az ilyen élet mellett.","shortLead":"A lakóautózás sokak számára egyet jelent egy bohém, kötöttségektől mentes, kalandos életstílussal, ám vannak, akik nem...","id":"20250507_lakoauto-eltforma-lakas-koltsegek-meglehetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4783aa33-9f42-42f7-b8a6-93d585b22137.jpg","index":0,"item":"a5f0004e-c92a-4f5f-b883-3ab2faa4e488","keywords":null,"link":"/elet/20250507_lakoauto-eltforma-lakas-koltsegek-meglehetes","timestamp":"2025. május. 07. 05:25","title":"„A megélhetési válság miatt cseréltem le a házamat egy lakóautóra”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ae6e8b-704c-4b55-9019-1771374c8980","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vállalkozás tulajdonosa felcsúti, Mészáros Lőrinchez is fűzik üzleti kapsolatok.","shortLead":"A vállalkozás tulajdonosa felcsúti, Mészáros Lőrinchez is fűzik üzleti kapsolatok.","id":"20250507_Hatvanpuszta-NAV-vegrehajtas-Euroved-Security-Talics-Norbert-Felcsut-Meszaros-Lorinc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11ae6e8b-704c-4b55-9019-1771374c8980.jpg","index":0,"item":"3429bb44-ac51-4bf7-9222-7e513ccbdfc9","keywords":null,"link":"/360/20250507_Hatvanpuszta-NAV-vegrehajtas-Euroved-Security-Talics-Norbert-Felcsut-Meszaros-Lorinc","timestamp":"2025. május. 07. 16:17","title":"Adóhiány miatt csapott le a NAV a biztonsági cégre, amely védte az Orbán család hatvanpusztai birtokát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"708d7cbb-6730-4f34-846a-eceb627b964e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kollégánk, Veres Viktor munkáját is díjazták.","shortLead":"Kollégánk, Veres Viktor munkáját is díjazták.","id":"20250506_magyar-sajtofoto-palyazat-veres-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/708d7cbb-6730-4f34-846a-eceb627b964e.jpg","index":0,"item":"29b8ee89-c363-45a6-bfc2-9684ed3d8297","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_magyar-sajtofoto-palyazat-veres-viktor","timestamp":"2025. május. 06. 20:07","title":"Átadták az elismeréseket a Magyar Sajtófotó Pályázat győzteseinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d0daf3a-8ffc-4934-a4c1-abf56ea0bbd2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy másik ember is megsérült a támadás során.","shortLead":"Egy másik ember is megsérült a támadás során.","id":"20250508_Fejszevel-oltek-meg-valakit-a-Varsoi-Egyetemen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d0daf3a-8ffc-4934-a4c1-abf56ea0bbd2.jpg","index":0,"item":"314587f3-998d-4b92-a70a-56204f64a0c1","keywords":null,"link":"/vilag/20250508_Fejszevel-oltek-meg-valakit-a-Varsoi-Egyetemen","timestamp":"2025. május. 08. 12:02","title":"Fejszével követtek el gyilkosságot a Varsói Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c644fcc2-a0c9-4b8f-953c-b0e9f4c21ece","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Tizenkét éve látták ennyire gyengének a gazdaságot a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara felmérésének résztvevői, és a többség szerint vagy még el sem értük a gödör alját, vagy beragadtunk oda.","shortLead":"Tizenkét éve látták ennyire gyengének a gazdaságot a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara felmérésének résztvevői...","id":"20250507_nemet-magyar-kamara-felmeres-novekedes-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c644fcc2-a0c9-4b8f-953c-b0e9f4c21ece.jpg","index":0,"item":"9e4f2eb6-bd3b-48e6-b468-93a7bbccab37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250507_nemet-magyar-kamara-felmeres-novekedes-gazdasag","timestamp":"2025. május. 07. 10:19","title":"Rosszabbnak látják a cégek a magyar gazdaság helyzetét, mint a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]