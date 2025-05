Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4e537ae8-60a5-4e07-abf6-87c897879ba8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A gyilkos aligátort még keresik, a nő holttestét megtalálták.","shortLead":"A gyilkos aligátort még keresik, a nő holttestét megtalálták.","id":"20250507_aligator-tamadas-kenu-florida-kissimmee-to","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e537ae8-60a5-4e07-abf6-87c897879ba8.jpg","index":0,"item":"c9267a58-0d56-415d-93fd-7c2be1d738eb","keywords":null,"link":"/elet/20250507_aligator-tamadas-kenu-florida-kissimmee-to","timestamp":"2025. május. 07. 11:12","title":"Aligátor ölt meg egy tavon kenuzó nőt Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e867daf-7ee7-4dfc-83aa-ff9c34f2a6b1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál június 30-ig online elérhetővé tesz hét kiemelkedő LMBTQ-tematikájú dokumentumfilmet, a kölcsönzési díjból befolyt nettó bevételt pedig a Budapest Pride-ot is szervező Szivárvány Misszió Alapítványnak ajánlja fel.","shortLead":"A Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál június 30-ig online elérhetővé tesz hét kiemelkedő...","id":"20250508_Online-hozzaferheto-filmekkel-all-ki-a-Pride-mellett-a-Verzio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e867daf-7ee7-4dfc-83aa-ff9c34f2a6b1.jpg","index":0,"item":"8230b3ce-45fd-4196-bafb-6ad0c4939565","keywords":null,"link":"/kultura/20250508_Online-hozzaferheto-filmekkel-all-ki-a-Pride-mellett-a-Verzio","timestamp":"2025. május. 08. 13:49","title":"Online hozzáférhető filmekkel áll ki a Pride mellett a Verzió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A világ leggazdagabb emberének búcsúznia kell a kormányzati szereptől, miután rengeteg kárt okozott. 